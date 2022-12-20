Con trai Ngô Kiến Huy mừng sinh nhật 11 tuổi, ngoại hình lớn phổng phao thu hút sự chú ý

Trong loạt ảnh được chia sẻ, con trai của Ngô Kiến Huy tươi cười rạng rỡ và diện trang phục đáng yêu khi đón sinh nhật cùng anh em và bạn bè. Lên tuổi 11, nhóc tỳ cũng đã "nhổ giò" và cao lớn phổng phao. Thanh Thảo nhắn nhủ: "Dù ở xa nhưng mẹ vẫn chuẩn bị quà sinh nhật mà anh hai thích, cùng mẹ Anh đặt bánh sinh nhật đúng ý anh hai và chuẩn bị cho anh hai một kỷ niệm thật vui cùng các em và bạn bè. Mong anh hai luôn học giỏi như bây giờ, thông minh, ngoan ngoãn và ăn nhiều chóng lớn".

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo đăng tải loạt ảnh tổ chức sinh nhật cho con trai nuôi là Jacky Minh Trí (con của em gái Thụy Anh và ca sĩ Ngô Kiến Huy ). Nữ ca sĩ chia sẻ trong ngày đón tuổi mới, con trai không có mẹ bên cạnh nhưng cô đã chuẩn bị tất cả để mong ngày đặc biệt của con trở nên vui vẻ.

Đặc biệt, Minh Trí còn để biểu cảm vô cùng đáng yêu trong ngày sinh nhật khiến nhiều người thích thú. Tuy nhiên, cũng có thể nhận thấy, càng lớn, Minh Trí nhiều nét giống mẹ ruột Thụy Anh hơn là Ngô Kiến Huy. Dù hồi bé như được "sao y bản chính" với Ngô Kiến Huy nhưng càng lớn Minh Trí lại càng trổ mã có nhiều nét giống mẹ ruột.

Trong loạt ảnh được Thanh Thảo chia sẻ có thể thấy cậu bé Minh Trí (con của em gái Thụy Anh và ca sĩ Ngô Kiến Huy) đang ngày càng lớn phổng phao. Không còn cậu bé rụt rè như xưa mà đã trổ mã giờ đây đã lớn nhanh và luôn nở nụ cười trên môi.

Bên cạnh những bản hit đình đám và sự nổi tiếng trong nghệ thuật, Ngô Kiến Huy từng vướng vào lùm xùm tình ái với em gái của Thanh Thảo gần 10 năm trước. Tháng 4/2012, Thuỵ Anh khiến làng giải trí “chấn động” khi thông báo có con với giọng ca Truyền Thái Y, sau đó sinh bé Jacky Minh Trí.

Ngô Kiến Huy và em gái Thanh Thảo - Thụy Anh. Ảnh: Internet

Dù đã giám định ADN nhưng nam ca sĩ ban đầu không nhận con vì không có tình cảm với em gái Thanh Thảo. Scandal đã khiến nam ca sĩ lao đao 1 thời gian dài, sau đó Thanh Thảo cũng nhận bé Jacky làm con nuôi, chăm sóc đến hiện tại và không muốn bé nhận bố.

Hiện tại, Thuỵ Anh cũng đã lập gia đình và có tổ ấm riêng, còn bé Minh Trí sống với vợ chồng Thanh Thảo.

Thanh Thảo nhận Minh Trí làm con nuôi và bảo bọc nhiều năm qua. Ảnh: FBNV

Thời điểm bé Jacky 8 tuổi, Thanh Thảo từng bối rối khi con trai hỏi cô về bố ruột. Bé liên tục đặt nhiều câu hỏi cho mẹ nuôi: “Có phải mẹ sinh con ra từ trong bụng mẹ không? Sao con họ Bùi, mẹ Anh họ Bùi, Jolie họ Bùi mà mẹ họ Phạm? Sao con ốm giống mẹ Anh còn Talia mập giống mẹ? Có phải Talia là first baby (con đầu lòng) của mẹ không? Có phải mẹ Anh đẻ con ra nhưng mẹ có nhiều tiền hơn nên mẹ nuôi con phải không? Tell me the truth (Mẹ nói cho con sự thật), ai là ba của con vậy mẹ?”.

Cô tiết lộ với con rằng cha ruột chính là học trò cũ của mình và đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Nữ ca sĩ cũng bộc bạch lý do nhận nuôi Jacky là bởi cô lớn hơn em gái 10 tuổi nên biết cách chăm sóc trẻ em, bé Jacky cũng rất đáng yêu từ lúc mới ra đời nên cô muốn nhận làm con để nuôi nấng và đưa sang Mỹ học từ bé xíu.

Cuối cùng, bé Jacky bày tỏ chưa muốn gặp mặt bố: “Con không nghĩ con sẽ gặp bố ruột. Con chỉ yêu gia đình mình. Mẹ, con muốn đi máy bay 777, con thích được đi tới nơi nào đó, như Sacramento, mẹ nhé?".