Sau hơn 20 lần 'dao kéo' vẫn chưa hài lòng, Lê Giang tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ thêm một bộ phận trên cơ thể ở tuổi U50

Lê Giang từng thú nhận bản thân không còn nhớ mình đã phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu lần, thậm chí cô còn được xếp vào kỷ lục "dao kéo" của showbiz Việt.

Lê Giang là một trong số ít những nghệ sĩ trong showbiz Việt thẳng thắn thừa nhận mình can thiệp dao kéo để có gương mặt ưng ý hơn. Nữ diễn viên đã từng trải qua hàng chục ca "dao kéo" khác nhau. Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, Lê Giang bất ngờ thông báo mình đã phẫu thuật thẩm mỹ phần mí mắt. Đây cũng là lí do khiến cô phải luôn mang kính, không được ăn các loại hải sản suốt thời gian vừa qua.

Không chỉ thế, Lê Giang còn cho biết trong lần thẩm mĩ này, cô như ôn lại thời thanh xuân, nghe lại tiếng dao kéo và lạnh người khi nằm trên giường phẫu thuật chứ không nghiện như mọi người vẫn nghĩ: "Mũi tôi sửa 10 lần, còn mắt thì cắt lần đầu tiên, cằm thì tôi làm 2 lần, có để sụn nhân tạo bên trong. Từ đó giờ tôi sửa ít bị hư lắm. Ai nói về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của tôi thì bình thường. Tại vì tôi có sửa thiệt thì có gì đâu phải mắc cỡ. Vấn đề là tôi sửa không bị hư. Tôi sửa nhiều nhưng mọi người vẫn nhìn ra tôi. Cho nên ai có hỏi tôi sửa hả thì tôi sẽ cười. Nhiều khi nhìn tôi người ta nghĩ tôi dữ lắm, nhưng không phải vậy. Chỉ là do cái giọng của tôi chứ ai làm gì thì tôi cũng mặc kệ. Ai làm tôi buồn thì chỉ trong lúc đó thôi, sau đó tôi cũng quên rồi".

Hiện tại, dù ở hàng U50 nhưng Lê Giang vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung nhờ nhiều lần dao kéo. Cô cũng liên tục thay đổi hình ảnh với những bộ ảnh sexy hết nấc. Người hâm mộ vẫn lo lắng và khuyên Lê Giang nên dừng lại vì tránh ảnh hưởng cho sức khỏe sau này, nhất là khi cô ngày càng lớn tuổi, cơ địa không hồi phục như xưa. Lê Giang sinh năm 1972, là một nghệ sĩ cải lương, diễn viên hài với chất giọng cao, khỏe bẩm sinh, cô trở thành đào chính tại các gánh hát tỉnh khi mới 15 tuổi. Năm 1990, cô gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và giành huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp với vở Dòng sông đầm lầy. Năm 1992, cô kết hôn với diễn viên hài Duy Phương rồi theo chồng tấu hài khắp các sân khấu TP.HCM. Cặp diễn viên chia tay vào năm 1999 sau khi có hai con chung - một trai, một gái. Sau đó, cô kết hôn với người chồng Việt kiều Australia nhưng rồi cả hai lại "đường ai nấy đi".

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