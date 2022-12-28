Sau hơn 20 lần 'dao kéo' vẫn chưa hài lòng, Lê Giang tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ thêm một bộ phận trên cơ thể ở tuổi U50

Hậu trường 28/12/2022 11:36

Lê Giang từng thú nhận bản thân không còn nhớ mình đã phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu lần, thậm chí cô còn được xếp vào kỷ lục "dao kéo" của showbiz Việt.

Lê Giang là một trong số ít những nghệ sĩ trong showbiz Việt thẳng thắn thừa nhận mình can thiệp dao kéo để có gương mặt ưng ý hơn. Nữ diễn viên đã từng trải qua hàng chục ca "dao kéo" khác nhau.

Sau hơn 20 lần 'dao kéo' vẫn chưa hài lòng, Lê Giang tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ thêm một bộ phận trên cơ thể ở tuổi U50 - Ảnh 1

Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, Lê Giang bất ngờ thông báo mình đã phẫu thuật thẩm mỹ phần mí mắt. Đây cũng là lí do khiến cô phải luôn mang kính, không được ăn các loại hải sản suốt thời gian vừa qua.

Sau hơn 20 lần 'dao kéo' vẫn chưa hài lòng, Lê Giang tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ thêm một bộ phận trên cơ thể ở tuổi U50 - Ảnh 2

Không chỉ thế, Lê Giang còn cho biết trong lần thẩm mĩ này, cô như ôn lại thời thanh xuân, nghe lại tiếng dao kéo và lạnh người khi nằm trên giường phẫu thuật chứ không nghiện như mọi người vẫn nghĩ: "Mũi tôi sửa 10 lần, còn mắt thì cắt lần đầu tiên, cằm thì tôi làm 2 lần, có để sụn nhân tạo bên trong. Từ đó giờ tôi sửa ít bị hư lắm.

Ai nói về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của tôi thì bình thường. Tại vì tôi có sửa thiệt thì có gì đâu phải mắc cỡ. Vấn đề là tôi sửa không bị hư. Tôi sửa nhiều nhưng mọi người vẫn nhìn ra tôi. Cho nên ai có hỏi tôi sửa hả thì tôi sẽ cười. Nhiều khi nhìn tôi người ta nghĩ tôi dữ lắm, nhưng không phải vậy. Chỉ là do cái giọng của tôi chứ ai làm gì thì tôi cũng mặc kệ. Ai làm tôi buồn thì chỉ trong lúc đó thôi, sau đó tôi cũng quên rồi".

Sau hơn 20 lần 'dao kéo' vẫn chưa hài lòng, Lê Giang tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ thêm một bộ phận trên cơ thể ở tuổi U50 - Ảnh 3

Hiện tại, dù ở hàng U50 nhưng Lê Giang vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung nhờ nhiều lần dao kéo. Cô cũng liên tục thay đổi hình ảnh với những bộ ảnh sexy hết nấc. Người hâm mộ vẫn lo lắng và khuyên Lê Giang nên dừng lại vì tránh ảnh hưởng cho sức khỏe sau này, nhất là khi cô ngày càng lớn tuổi, cơ địa không hồi phục như xưa.

Sau hơn 20 lần 'dao kéo' vẫn chưa hài lòng, Lê Giang tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ thêm một bộ phận trên cơ thể ở tuổi U50 - Ảnh 4

Lê Giang sinh năm 1972, là một nghệ sĩ cải lương, diễn viên hài với chất giọng cao, khỏe bẩm sinh, cô trở thành đào chính tại các gánh hát tỉnh khi mới 15 tuổi. Năm 1990, cô gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và giành huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp với vở Dòng sông đầm lầy.

Năm 1992, cô kết hôn với diễn viên hài Duy Phương rồi theo chồng tấu hài khắp các sân khấu TP.HCM. Cặp diễn viên chia tay vào năm 1999 sau khi có hai con chung - một trai, một gái. Sau đó, cô kết hôn với người chồng Việt kiều Australia nhưng rồi cả hai lại "đường ai nấy đi".

Chân dung bạn trai Việt kiều cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu: Học vấn cực khủng, xuất thân gia đình bề thế

Chân dung bạn trai Việt kiều cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu: Học vấn cực khủng, xuất thân gia đình bề thế

Vinh Nguyễn - chồng sắp cưới của nữ diễn viên Diễm My 9x từng tốt nghiệp 2 trường đại học danh tiếng. Gia đình anh có công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và kinh doanh nhà hàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Giang Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ Lê Giang dao kéo

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 39 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 39 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 39 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang