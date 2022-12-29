Danh hài Trường Giang bị chỉ trích đùa giỡn quá đà, không tôn trọng nhân viên nữ

Hậu trường 29/12/2022 13:46

Hiện clip hậu trường giữa danh hài xứ Quảng và HIEUTHUHAI đang vấp phải tranh cãi dữ dội từ cộng đồng mạng.

Với bản tính hài hước, Trường Giang được nhiều chương trình mời làm MC cũng như tham gia gameshow. Tuy nhiên, không ít lần nam danh hài bị khán giả nhận xét là kém duyên vì lối hoạt ngôn quá đà.

Mới đây, việc ông xã Nhã Phương yêu cầu HIEUTHUHAI chọn nhân viên trong chương trình 2 ngày 1 đêm để "duy trì nòi giống" đang vấp phải phản ứng tiêu cực từ khán giả.

Theo đó, đoạn video ghi lại hậu trường chương trình 2 ngày 1 đêm đang gây chú ý và tranh cãi trên mạng xã hội. Lý do là câu hỏi Trường Giang đặt ra cho HIEUTHUHAI. Trong video, Trường Giang hỏi đàn em: “Nếu phải tồn tại trên Trái Đất này với một người phụ nữ. Em sẽ chọn ai để duy trì nòi giống”.

Trường Giang thậm chí yêu cầu camera quay về phía các nhân viên nữ của ê-kíp sản xuất. Khi nhìn thấy một chàng trai, Trường Giang yêu cầu người này đứng ra chỗ khác với lý do: “Em có đẻ được đâu”. Tiếp đó, Lê Dương Bảo Lâm nhận xét một nhân viên tên Hà: “Nếu có bầu, Hà đi không nổi. Nhỏ quá”. Nam diễn viên hài tiếp tục phân tích ngoại hình, tuổi tác của các nhân viên nữ khác trong đoàn.

Danh hài Trường Giang bị chỉ trích đùa giỡn quá đà, không tôn trọng nhân viên nữ - Ảnh 1
Trường Giang tại hậu trường "2 ngày 1 đêm". Ảnh: Internet

Chỉ là cảnh hậu trường nhưng video được đăng tải công khai và đang gây tranh luận trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng Trường Giang đùa cợt quá trớn, không tôn trọng các nhân viên nữ. Cộng đồng mạng bày tỏ phụ nữ không phải để đàn ông lựa chọn.

“Phụ nữ chứ có phải dụng cụ sinh sản đâu mà duy trì nòi giống?”, “Ranh giới giữa hài hước và vô duyên mong manh lắm. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi phát biểu”, “Các bạn nữ đi làm đàng hoàng chứ đâu phải đi đẻ mướn mà chọn lựa kiểu đó. Thử ai đó đặt vợ, con gái mình trở thành một trong những sự lựa chọn, các bạn suy nghĩ thế nào”, khán giả bình luận.

Danh hài Trường Giang bị chỉ trích đùa giỡn quá đà, không tôn trọng nhân viên nữ - Ảnh 2

Trường Giang nhận được yêu mến bởi sự dí dỏm, hài hước, luôn biết cách đem lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả. Thế nhưng đôi lúc sự đùa giỡn đó lại bị lạm dụng khiến các đồng nghiệp cũng cảm thấy khó chịu. Thậm chí, nam danh hài còn bị Văn Mai Hương chê "kém duyên" ngay trên sân khấu.

Cụ thể, khi giới thiệu giọng ca Nếu như anh đến ra biểu diễn và trao giải, ông xã Nhã Phương nhắc lại kỷ niệm khi nữ ca sĩ và Phạm Hồng Phước song ca tại buổi ra mắt phim của anh thì khán giả bỏ về hết, chỉ còn nam danh hài ở lại xem dù Văn Mai Hương không nhớ chuyện này.

Khi nữ ca sĩ giới thiệu bài hát, Trường Giang lại tiếp tục "đá xoáy": "Tình yêu sao rồi?" khiến Văn Mai Hương lên tiếng: "Vừa nãy anh hứa khi ra sân khấu anh sẽ có duyên mà sao anh vẫn vô duyên vậy".

Ngoài ra, danh hài xứ Quảng còn dính vô số ồn ào liên quan đến hành động thân mật quá đà với bạn diễn nữ. Cách đây không lâu, trong chương trình Ơn giời, cậu đây rồi mùa 8 lên sóng tập một, với vai trò trưởng phòng, Trường Giang giả vờ hôn khách mời là Hoa hậu Thùy Tiên. Nụ hôn chưa xảy ra trên sân khấu. Tuy nhiên, biểu cảm giật mình và né khéo của Thùy Tiên làm dấy lên tranh cãi.

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