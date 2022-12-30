Thương Tín lộ diện hốc hác sau vụ ngã xe máy giữa đường, được mời ra miền Bắc dự sự kiện

Sau những biến cố, đây là lần hiếm hoi Thương Tín được mời đi sự kiện và tự nhận tiền cát-xê của riêng mình. Hiện tại, nam tài tử trông tươi tắn, có thần sắc hơn so với trước đây. Anh được nhạc sĩ Tô Hiếu chăm sóc khá chu đáo nên cũng đã hồi phục sức khỏe ổn định hơn.

Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu đã đăng tải hình ảnh anh cùng Thương Tín đang trên chuyến bay ra miền Bắc. Nam nhạc sĩ cho biết đã khá lâu rồi Thương Tín mới được đi máy bay. Lần này, nam tài tử Biệt Động Sài Gòn được mời đi dự sự kiện ở tỉnh Vĩnh Phúc nên anh đang trên đường bay ra miền Bắc.

Người phát ngôn của Thương Tín - nhạc sĩ Tô Hiếu - nói: "Tôi khẳng định không có chuyện đó. Sau khi bị đột quỵ, anh quyết tâm làm lại cuộc đời, tập trung hơn vào công việc, quan tâm đến sức khỏe, nói không với các chất kích thích".

Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền video người dân ghi lại cảnh Thương Tín ngồi bệt ở chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP HCM) bên xe máy của ông. Diễn viên thất thần giữa dòng xe cộ qua lại, khiến nhiều người nghi ngờ ông sử dụng chất gây nghiện.

Nhạc sĩ cho biết sự cố diễn ra trước đó vài ngày. Lúc đó, đang chạy xe máy, diễn viên bỗng lảo đảo, mặt mũi choáng váng. Nghi chứng cao huyết áp tái phát, ông phải dừng xe, ngồi nghỉ một lúc.

Thương Tín đang ở nhờ nhà riêng của nhạc sĩ tại huyện Bình Chánh, sống cùng hai người đàn ông khác. Ông từ Phan Rang (Ninh Thuận) vào TP HCM hồi tháng 5, sau gần nửa năm cùng vợ con về quê vì chán cảnh sống lay lắt ở thành phố. Khi vào lại một mình, ông liên lạc với con trai - anh Bùi Thanh Tùng, được đưa đến nhà Tô Hiếu.

Nhạc sĩ cho biết nửa năm qua, cuộc sống Thương Tín khá thoải mái, bình lặng. Ông không gặp nhiều khó khăn về tài chính vì đã đi hát đám cưới mưu sinh ở một số tỉnh lân cận, thù lao từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi sự kiện. Dù nói ngọng - di chứng sau đột biến, ông vẫn được khen hát mùi mẫn, rõ lời. Ông trích tiền dư định kỳ gửi về cho con gái - Bùi Thanh Thảo, đang học cấp hai. Những ngày không có show, ông thường đi cà phê, hàn huyên cùng Tô Hiếu và bạn hữu một thời.

Hiện nay, vợ và con gái diễn viên Thương Tín sống ở quê. Làm được bao nhiêu tiền, ông gởi về để vợ giữ và lo cho con gái. Thỉnh thoảng, ông cũng thấy buồn vì gặp nhiều chuyện không như ý.

"Nhiều khi nghèo nó hay xui... Nói là nói vậy nhưng tôi vui vì nhận được sự yêu thương của nhiều người. Như nhạc sĩ Tô Hiếu, cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, lo cho nơi ăn chốn ở, tuổi già cũng không còn nhiều điều phải lo. Nhận được tình cảm của nhiều người, tôi thấy mình may mắn" - ông bày tỏ.