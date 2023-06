Những đám cưới sao Việt được mong chờ nhất 2023: 2 người đã được cầu hôn, 1 mỹ nhân nhập hội phu nhân hào môn

Diễm My 9x và người yêu lâu năm

Diễm My và doanh nhân Vinh Nguyễn đã có 6 năm bên nhau, từng đứt gánh nhưng sau đó đã "yêu lại từ đầu". Trong chuyến nghỉ ngơi tại Úc, Vinh Nguyễn đã có màn cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu. Sau khi nữ diễn viên chia sẻ tin vui, người hâm mộ cũng đang trông chờ đám cưới hoành tráng của cặp đôi trong năm 2023.

Chồng sắp cưới của Diễm My là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở Úc. Cả hai đã gặp nhau lần đầu tại Liên hoan phim và sự đĩnh đạc, chín chắn của nửa kia đã khiến Diễm My 9X yêu và gắn bó đến hiện tại.

Thời gian qua, Diễm My 9x đi lại giữa nhà riêng và gia đình chồng tương lai. Cô xem bố mẹ bạn trai như ruột thịt, thấy bình yên khi ở cạnh do mẹ cô đã qua đời. Diễm My 9x cho biết sau kết hôn, cô xác định sẽ phải phải dành thời gian cho gia đình, không thể tối ngày ở phim trường. Cô nói muốn cân bằng mọi thứ trước sự hỗ trợ, tâm lý của chồng sắp cưới.

Linh Rin và con trai "vua hàng hiệu"

Hồi tháng 5/2022, em chồng Tăng Thanh Hà là doanh nhân Phillip Nguyễn thông báo chuẩn bị kết hôn cùng hot girl Linh Rin. Theo đó anh cho biết năm qua đã khiến cuộc sống anh thay đổi rất nhiều cũng như giúp anh trở thành một người đàn ông tốt hơn.

Phillip Nguyễn đặc biệt gửi lời yêu thương đến bạn gái của mình, hứa sẽ yêu cô nhiều hơn và trân trọng mọi khoảnh khắc của hai người.

Trên trang cá nhân, nam doanh nhân sinh năm 1984 cũng thường xuyên cập nhật về quá trình chuẩn bị đám cưới và không giấu được niềm hạnh phúc: "Time to prepare for the wedding" (Tạm dịch: Thời gian chuẩn bị cho đám cưới).

Anh cũng tiết lộ đám cưới sẽ được tổ chức ở Philippines và Việt Nam. Hiện tại mọi việc ở Philippines đã được chuẩn bị xong.

Trong khi đó, nữ diễn viên Sát thủ online cũng háo hức chờ ngày lên xe hoa về nhà chồng: “Chỉ còn hai tuần nữa, nhẹ nhàng có hai tuần mà thấy thời gian sẽ điểm qua năm mới rồi. Vẫn là em và anh ở hiện tại, nhưng năm tới sẽ là em và anh ở một vai trò mới trong câu chuyện của chúng mình. Chuyến tàu vào dịp cuối năm lúc nào cũng đông đúc cảm xúc và chở nhiều hoài bão hơn. Chúng ta không ngoại lệ và vô cùng háo hức. 2023!”.

Minh Tú và bạn trai ngoại quốc

Siêu mẫu Minh Tú công khai bạn trai ngoại quốc hồi cuối năm 2021. Khi đó, cô đăng tải hình ảnh chụp cùng anh trên trang cá nhân kèm theo dòng chia sẻ: “Chín năm thăng trầm, cắt chia, đoàn tụ… đủ mọi cung bậc cảm xúc. Quan trọng nhất là bây giờ chúng ta thực sự gắn kết bên nhau".

Được biết người yêu nữ siêu mẫu tên Chris, sinh năm 1981. Anh là người Đức và có thời gian sinh sống, làm việc ở Việt Nam. Nhiều người dành lời khen ngợi cho độ đẹp đôi của cả hai và mong họ sớm về chung một nhà sau thời gian gắn bó.

Người đẹp từng chia sẻ: "Tôi cũng sẵn sàng nhưng việc lấy chồng không thiên về sự quyết định của tôi nữa. Tôi thì cũng mong muốn đó nhưng nhiều khi đối phương không mong muốn. Mà giờ đang mùa mưa nên việc tổ chức tiệc ngoài trời chưa thuận lợi lắm. Cho nên, chưa biết khi nào tôi sẽ lấy chồng nhưng chắc chắn tôi sẽ lấy".

Theo nhiều nguồn tin, bạn trai Tây rất được lòng gia đình Minh Tú. Chính vì thế, người hâm mộ đang mong chờ cái kết đẹp cho cặp đôi sau nhiều năm hẹn hò.