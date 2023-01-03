Hai năm trước, diễn viên Mai Phương qua đời sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư phổi. Lúc đó, con gái cô, bé Lavie (tên thật Phùng Ngọc Thiên Như) mới tròn 6 tuổi. Nay ở tuổi lên 8, cô bé phổng phao lên nhiều và càng thêm xinh xắn. Đặc biệt, Lavie có đôi mắt cực kỳ giống mẹ ruột khiến ai gặp cũng mủi lòng nhớ đến nữ diễn viên quá cố.

Ở trường, Lavie là học sinh xuất sắc. Bé được nhận xét là chăm ngoan và tích cực trong mỗi tiết học, trong đó Toán và Tiếng Việt là 2 môn yêu thích nhất.

Hiện tại, Lavie sống cùng với 2 cô bảo mẫu. Ca sĩ Phùng Ngọc Huy đang cố gắng làm thủ tục để đưa con gái sang Mỹ sinh sống. Đúng như nguyện vọng của Mai Phương, bé Lavie tiếp tục học tập ở một trường quốc tế. Bé được nhà trường tài trợ học bổng cho tới năm 18 tuổi.

Lavie rất chăm chỉ và có thành tích học tập tốt tại trường. ẢNh: FB Mi Chou

Trong những hình ảnh được chia sẻ về bé Lavie, netizen bất ngờ khi ngày một lớn, cô bé có đôi mắt sáng, khuôn mặt cùng nụ cười y hệt mẹ thuở nhỏ.

Bé Lavie càng lớn càng sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ. Ảnh: FB Mi Chou

Không chỉ được chăm sóc kỹ càng, học tập trong môi trường tốt, nhóc tỳ còn được làm người mẫu nhí. Người thân tiết lộ Lavie giờ đây đã tự tin và không còn sợ máy quay như hồi bé.

Bên cạnh đó, bé Lavie cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh Ốc Thanh Vân - người bạn thân thuở sinh thời của Mai Phương. Thỉnh thoảng, bé Lavie cũng được Ốc Thanh Vân tháp tùng trong các sự kiện. Chính điều này cũng giúp con gái cố diễn viên dạng dĩ, không còn nhút nhát như xưa.

Về phía Phùng Ngọc Huy, anh đang định cư và phát triển sự nghiệp tại Mỹ. Trước đó, anh từng bày tỏ ý định đón bé Lavie sang Mỹ chăm sóc nhưng kế hoạch đã bị hoãn vì dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay, nam ca sĩ vẫn chưa đoàn tụ với con gái. Phùng Ngọc Huy từng giải thích do điều kiện của anh chưa đủ dư dả để lo cho con gái cuộc sống ổn định tại Mỹ. Hiện nay, nam ca sĩ đang cùng lúc làm nhiều công việc khác nhau từ biểu diễn ca nhạc đến bán hàng online.

Trong một chương trình, Phùng Ngọc Huy đã tâm sự với Thúy Nga ước mơ lớn nhất của anh là được đón con gái qua Mỹ để chăm sóc. Nam ca sĩ cho biết anh luôn quan tâm và chu cấp chi phí để nuôi dưỡng bé Lavie tại Việt Nam.

"Bé Lavie hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Em vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện với bé. Hi vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Nên hiện tại em tập trung công việc, kiếm tiền hằng ngày để lo cho bé. Khi hai cha con qua Mỹ, em thích chở bé đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó", Phùng Ngọc Huy trải lòng.