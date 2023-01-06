Để kiểm soát bệnh tật, Cát Tường thường xuyên phải đi khám sức khỏe định kỳ. Mới đây nhất, bà mai của Bạn Muốn Hẹn Hò chia sẻ hình ảnh vừa đi bệnh viện xét nghiệm và lấy thuốc điều trị. Chị tiết lộ:

Mới đây trên trang cá nhân, MC Cát Tường đã có chia sẻ gây chú ý về cuộc sống của bản thân. Theo đó, nữ MC dặn lòng phải tu tâm sửa chữa sai lầm, nữ MC cũng công khai liệt kê hàng loạt những bệnh tật mình đã có và sẽ có nguy cơ mắc phải.

Mà không cần 6 tháng, cứ cơ thể có dấu hiệu gì bất thường là tôi gọi nhờ bác sĩ tư vấn hoặc đến bệnh viện liền, vì phương châm sống của tôi là đối diện sự thật và phòng bệnh hơn chữa bệnh.

"Rằm ăn chay, ráng tích đức để sám hối, sửa chữa những sai lầm. Năm xui tháng hạn, mở mắt là đã gặp chuyện không vui, đi bệnh viện hút ống máu xả xui. Tôi bệnh nhiều lắm, biết tại sao không? Tại vì cứ 6 tháng là tôi đi bệnh viện rà soát, bác sĩ nói ổn, tôi vẫn nói kỹ nha bác, sĩ nha bác.

Những bệnh đã trải qua phải điều trị: Trĩ, đau bao tử, thoái hóa xương khớp, mất ngủ... Những bệnh nhẹ bị bác sĩ cảnh báo: Gan, gout, thiếu máu, tiểu đường... Những bệnh tôi hay lo lắng vì sợ: Ung thư, đột quỵ...

Có nhiều người nói tôi gì tùm lum bệnh vậy. Xin quý vị, tầm 40 tuổi hãy đi khám tổng quát thường xuyên đi nha, rồi mới biết mình khỏe hay không. Như ông bà, cha mẹ mình thời xưa cực khổ, đầu tắt mặt tối làm gì có chuyện đi bệnh viện tầm soát. Khi mà vô tới bệnh viện là lòi ra bệnh nặng luôn rồi.

Mình điều kiện khá hơn, sao mình không tự bảo vệ sức khỏe phải không? Thôi đi ăn chay tiếp đây! Thấy bịch thuốc là các bạn nhậu biết tôi đang bị gì rồi nha, tha cho tôi nhé...".

Chia sẻ của Cát Tường. Ảnh: Chụp màn hình

Cát Tường sinh năm 1977, là diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng. Cô từng đỗ thủ khoa trường Sân khấu Điện ảnh, giành giải ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM 1996. Với vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, diễn viên Cát Tường thường để lại ấn tượng cho khán giả bởi những vai diễn cá tính, gai góc trong các phim như Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, kịch Kính thưa Ôsin... Cô được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2019.

Tên tuổi Cát Tường thực sự được đông đảo biết đến khi cô nhận lời làm MC cho chương trình Bạn muốn hẹn hò cùng Quyền Linh. Trải qua những thăng trầm trong cuộc sống và chuyện tình cảm, nữ diễn đã thể hiện trọn vẹn vai trò “bà mối” của mình khi tư vấn và se duyên thành công cho nhiều cặp đôi nên vợ chồng.

Để có được thành công như ngày nay, nữ nghệ sĩ này từng trải qua quá khứ vất vả. Không chỉ làm đủ nghề mưu sinh, Cát Tường còn lận đận trong đường tình duyên. Sau cuộc hôn nhân dang dở, Cát Tường hiện là bà mẹ đơn thân.