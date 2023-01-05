Số hưởng như Nhã Phương: Được chồng dậy sớm nấu gà hầm tẩm bổ, thốt lên một câu khi nhìn vợ cực khổ

Hậu trường 05/01/2023 15:35

Trường Giang xót ruột khi nhìn thấy vợ gầy nhom, đen nhẻm sau chương trình thực tế.

Sau 12 mùa lên sóng, Sao nhập ngũ 2023 trở lại với tên gọi Những chiến binh của biển. Chương trình năm nay có sự tham gia của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Thiên Ân, rapper Mai Âm Nhạc, streamer Linh Ngọc Đàm, cùng các diễn viên Nhã Phương, Diễm My 9x, Thùy Anh và Trang Hý.

Diễn viên Nhã Phương rất được quan tâm bởi cô thường gắn liền với hình ảnh dịu dàng. Nhiều khán giả thậm chí còn đoán cô sẽ khóc rất nhiều trong chương trình. Nữ diễn viên bày tỏ: "Thực ra khi đọc những bình luận đó, tôi thấy bình thường. Vì đó là câu chuyện muôn thuở mà từ xưa đến giờ mọi người hay nhắc về Nhã Phương nên tôi thấy không có vấn đề gì. Muốn biết Nhã Phương như thế nào thì mọi người hãy xem 'Sao nhập ngũ' đi ạ, chứ giờ tôi có nói chắc mọi người cũng không tin".

Số hưởng như Nhã Phương: Được chồng dậy sớm nấu gà hầm tẩm bổ, thốt lên một câu khi nhìn vợ cực khổ - Ảnh 1
Nhã Phương gây bất ngờ khi tham gia Sao nhập ngũ 2023. Ảnh: TN

Nhã Phương cũng tiết lộ, con gái cô không nhận ra mẹ khi xem đoạn giới thiệu của Sao nhập ngũ: "Câu đầu tiên con gái hỏi khi thấy tôi về nhà sau chương trình là 'mặt mẹ bị sao vậy?' Vì bé thấy tôi tàn tạ, cháy da, te tua dữ lắm. Tôi nghĩ sau khi xem xong chương trình, con gái sẽ tự hào về mẹ".

"Còn chồng Phương chỉ nói một câu là vợ ơi vô ăn cơm thôi, đó là câu mà chồng Phương nói. Vì lúc đó là sáng sớm mà anh đã dậy để anh nấu cho Phương một nồi gà hầm để tẩm bổ cho vợ sau một thời gian chắc chắn vợ cực khổ", nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Được hỏi có mời Trường Giang tham gia chương trình năm sau, cô nói: "Ảnh không dám chơi đâu! Có muốn dụ dỗ cũng không được. Lúc tôi thông báo tham gia 'Sao nhập ngũ', ảnh bảo: 'Ủa, em bị điên hả? Ở nhà đang sướng mà đi cực khổ chi vậy?'. Đó là câu ảnh nói đó. Nhưng ảnh luôn ở bên cạnh động viên tôi".

Số hưởng như Nhã Phương: Được chồng dậy sớm nấu gà hầm tẩm bổ, thốt lên một câu khi nhìn vợ cực khổ - Ảnh 2
Trường Giang xót khi nhìn thấy vợ gầy nhom, đen nhẻm sau chương trình thực tế. Ảnh: FBNV

Được biết Trường Giang và Nhã Phương về chung một nhà hồi năm 2018, sau khi trải qua không ít sóng gió. Cặp đôi khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời sống hôn nhân của mình với khán giả. Năm 2019, họ sinh con gái đầu lòng, thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của bé nhưng giấu mặt.

Tính đến nay, cặp đôi đã có 4 năm về chung một nhà, họ luôn được người hâm mộ yêu mến bởi cách giữ gìn hôn nhân của mình.

Ngày trước, Trường Giang tiết lộ, anh thường thích về khuya, tụ tập bạn bè... Tuy nhiên từ khi có vợ, anh dần bỏ hẳn những thói quen đó để dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Số hưởng như Nhã Phương: Được chồng dậy sớm nấu gà hầm tẩm bổ, thốt lên một câu khi nhìn vợ cực khổ - Ảnh 3

Sau khi kết hôn và làm cha, Trường Giang cho biết, anh đã học được nhiều kinh nghiệm để giữ lửa hôn nhân. Một trong những điều đầu tiên là sự chia sẻ, hi sinh để cân bằng giữa công việc và gia đình.

Anh nói rằng để một gia đình hạnh phúc thì cả hai vợ chồng cẩn phải hiểu và chia sẻ cho nhau, hi sinh vì lợi ích chung của gia đình. 

Bên cạnh đó, khi sống chung, vợ chồng cần nhường nhịn và đặt biệt là giảm cái tôi của mình xuống để tránh những tranh chấp, ồn ào không đáng có.

Hiện tại, cuộc sống của cặp đôi êm đềm, không còn ồn ào như trước đây. Nam danh hài cũng mới mua nhà ở Vũng Tàu để cùng cả nhà nghỉ dưỡng.

Thương Tín lộ điểm bất thường khi đi hát đám cưới, tình trạng sức khỏe sau hàng loạt biến cố gây chú ý

Thương Tín lộ điểm bất thường khi đi hát đám cưới, tình trạng sức khỏe sau hàng loạt biến cố gây chú ý

Sau cơn đột quỵ cách đây 2 năm, sức khỏe Thương Tín xuống cấp, biến chứng khiến ông nói không rõ lời.

Xem thêm
Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương Sao nhập ngũ

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 22 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang