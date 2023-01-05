Số hưởng như Nhã Phương: Được chồng dậy sớm nấu gà hầm tẩm bổ, thốt lên một câu khi nhìn vợ cực khổ

Diễn viên Nhã Phương rất được quan tâm bởi cô thường gắn liền với hình ảnh dịu dàng. Nhiều khán giả thậm chí còn đoán cô sẽ khóc rất nhiều trong chương trình. Nữ diễn viên bày tỏ: "Thực ra khi đọc những bình luận đó, tôi thấy bình thường. Vì đó là câu chuyện muôn thuở mà từ xưa đến giờ mọi người hay nhắc về Nhã Phương nên tôi thấy không có vấn đề gì. Muốn biết Nhã Phương như thế nào thì mọi người hãy xem 'Sao nhập ngũ' đi ạ, chứ giờ tôi có nói chắc mọi người cũng không tin".

Sau 12 mùa lên sóng, Sao nhập ngũ 2023 trở lại với tên gọi Những chiến binh của biển. Chương trình năm nay có sự tham gia của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Thiên Ân, rapper Mai Âm Nhạc, streamer Linh Ngọc Đàm, cùng các diễn viên Nhã Phương , Diễm My 9x, Thùy Anh và Trang Hý.

"Còn chồng Phương chỉ nói một câu là vợ ơi vô ăn cơm thôi, đó là câu mà chồng Phương nói. Vì lúc đó là sáng sớm mà anh đã dậy để anh nấu cho Phương một nồi gà hầm để tẩm bổ cho vợ sau một thời gian chắc chắn vợ cực khổ", nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Nhã Phương cũng tiết lộ, con gái cô không nhận ra mẹ khi xem đoạn giới thiệu của Sao nhập ngũ: "Câu đầu tiên con gái hỏi khi thấy tôi về nhà sau chương trình là 'mặt mẹ bị sao vậy?' Vì bé thấy tôi tàn tạ, cháy da, te tua dữ lắm. Tôi nghĩ sau khi xem xong chương trình, con gái sẽ tự hào về mẹ".

Được hỏi có mời Trường Giang tham gia chương trình năm sau, cô nói: "Ảnh không dám chơi đâu! Có muốn dụ dỗ cũng không được. Lúc tôi thông báo tham gia 'Sao nhập ngũ', ảnh bảo: 'Ủa, em bị điên hả? Ở nhà đang sướng mà đi cực khổ chi vậy?'. Đó là câu ảnh nói đó. Nhưng ảnh luôn ở bên cạnh động viên tôi".

Trường Giang xót khi nhìn thấy vợ gầy nhom, đen nhẻm sau chương trình thực tế. Ảnh: FBNV

Được biết Trường Giang và Nhã Phương về chung một nhà hồi năm 2018, sau khi trải qua không ít sóng gió. Cặp đôi khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời sống hôn nhân của mình với khán giả. Năm 2019, họ sinh con gái đầu lòng, thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của bé nhưng giấu mặt.

Tính đến nay, cặp đôi đã có 4 năm về chung một nhà, họ luôn được người hâm mộ yêu mến bởi cách giữ gìn hôn nhân của mình.

Ngày trước, Trường Giang tiết lộ, anh thường thích về khuya, tụ tập bạn bè... Tuy nhiên từ khi có vợ, anh dần bỏ hẳn những thói quen đó để dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Sau khi kết hôn và làm cha, Trường Giang cho biết, anh đã học được nhiều kinh nghiệm để giữ lửa hôn nhân. Một trong những điều đầu tiên là sự chia sẻ, hi sinh để cân bằng giữa công việc và gia đình.

Anh nói rằng để một gia đình hạnh phúc thì cả hai vợ chồng cẩn phải hiểu và chia sẻ cho nhau, hi sinh vì lợi ích chung của gia đình.

Bên cạnh đó, khi sống chung, vợ chồng cần nhường nhịn và đặt biệt là giảm cái tôi của mình xuống để tránh những tranh chấp, ồn ào không đáng có.

Hiện tại, cuộc sống của cặp đôi êm đềm, không còn ồn ào như trước đây. Nam danh hài cũng mới mua nhà ở Vũng Tàu để cùng cả nhà nghỉ dưỡng.