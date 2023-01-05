Thủy Tiên bị đồng nghiệp xa lánh ở sự kiện, nói một câu khiến ai nấy đều xót xa cho tình cảnh hiện tại?

Hậu trường 05/01/2023 11:57

Chỉ với một câu nói của Thủy Tiên, người hâm mộ nhận ra tình cảnh khó khăn của cô sau ồn ào từ thiện vừa qua.

Mới đây, Thủy Tiên hiếm hoi xuất hiện trong show thời trang của người bạn thân thiết. Trong lần tái xuất này, nữ ca sĩ diện chiếc đầm có thiết kế táo bạo, khoe trọn đường cong sexy khó cưỡng. Cô tự tin đọ dáng đọ sắc cùng hàng loạt tên tuổi mĩ nhân đình đám khác như: Minh Hằng, Ngọc Trinh, Thùy Tiên...

Thủy Tiên bị đồng nghiệp xa lánh ở sự kiện, nói một câu khiến ai nấy đều xót xa cho tình cảnh hiện tại? - Ảnh 1
Thủy Tiên bị đồng nghiệp xa lánh ở sự kiện, nói một câu khiến ai nấy đều xót xa cho tình cảnh hiện tại? - Ảnh 2
Thủy Tiên trong một sự kiện gần đây. Ảnh: FBNV

Bên cạnh những lời khen về nhan sắc của nữ ca sĩ, khán giả còn nhanh chóng nhận ra việc bà xã Công Vinh đi dự sự kiện một mình. Thậm chí, khi vào dự show, nữ ca sĩ ngồi lẻ loi mà không có lấy một đồng nghiệp ngồi cùng. Chứng kiến cảnh này, một người anh thân thiết đã hỏi thăm cô rằng: "Tiên ơi! Sao đi xem show mà ngồi một mình? Không ai ngồi gần em hết vậy?".

Khi nghe thắc mắc của đồng nghiệp, Thủy Tiên không ngần ngại đáp: "Người ta sợ mang họa đó anh". Từ cách trả lời của nữ ca sĩ, khán giả phần nào hiểu được sau ồn ào từ thiện đã qua, Thủy Tiên gặp không ít khó khăn và mệt mỏi.

Thủy Tiên bị đồng nghiệp xa lánh ở sự kiện, nói một câu khiến ai nấy đều xót xa cho tình cảnh hiện tại? - Ảnh 3
Thủy Tiên bị đồng nghiệp xa lánh ở sự kiện, nói một câu khiến ai nấy đều xót xa cho tình cảnh hiện tại? - Ảnh 4
Nữ ca sĩ ngồi lẻ loi mà không ai dám cận kề. Bà xã Công Vinh đã bật mí lí do khiến ai nấy đều xót xa. Ảnh: Internet

Thủy Tiên là một trong những cái tên gây tranh cãi vì ồn ào từ thiện miền Trung năm 2020. Thời điểm đó, cô bị một nữ doanh nhân lên livestream tố thiếu minh bạch tiền từ thiện, liên tục yêu cầu sao kê tài khoản. Đến tháng 9/2021, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã sao kê tài khoản và tuyên bố sẽ gửi đơn kiện những người vu khống cô. 

Sau đó, Bộ Công an công bố kết quả từ thiện, Thủy Tiên và các nghệ sĩ (Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Hoài Linh) minh bạch, không có chuyện ăn chặn tiền từ thiện. 

Mặc dù cơ quan chức năng đã lên tiếng khẳng định các nghệ sĩ bị cáo buộc vô căn cứ và bản thân giọng ca Giấc mơ tuyết trắng cũng từng phủ nhận việc ăn chặn, nhưng vẫn nhiều khán giả chưa thể tin tưởng cô tuyệt đối.

Khi vướng ồn ào, Thủy Tiên khẳng định vẫn làm từ thiện nhưng không kêu gọi mà tự bỏ tiền túi theo điều kiện cá nhân. Hồi tháng 10 vừa qua, miền Trung hứng chịu cơn bão lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thủy Tiên đã kết hợp cùng Hội chữ thập đỏ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đến tận nơi thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân.

Thủy Tiên bị đồng nghiệp xa lánh ở sự kiện, nói một câu khiến ai nấy đều xót xa cho tình cảnh hiện tại? - Ảnh 5
Thủy Tiên bị đồng nghiệp xa lánh ở sự kiện, nói một câu khiến ai nấy đều xót xa cho tình cảnh hiện tại? - Ảnh 6
Thủy Tiên bị đồng nghiệp xa lánh ở sự kiện, nói một câu khiến ai nấy đều xót xa cho tình cảnh hiện tại? - Ảnh 7
Cô bỏ tiền cá nhân làm từ thiện chứ không kêu gọi. Ảnh: FBNV

"Sáng nay 4h30 đã thức sớm để chuẩn bị. Hiện Tiên cùng đoàn Chủ tịch Hội chữ Thập Đỏ Việt Nam và lãnh đạo địa phương về trao quà và tiền cho bà con Nghệ An. Lãnh đạo địa phương chia sẻ rằng năm trước tụi mình có hỗ trợ 20 thuyền cứu hộ nên năm nay công tác chuẩn bị di dời dân khi có bão lũ nhanh chóng và kịp thời, nên cũng đã hạn chế thiệt hại tối đa cho bà con. Cảm ơn mọi người đã chung tay góp sức hỗ trợ cũng như gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương đã hết lòng trong công tác phòng chống thiên tai giúp bà con hạn chế tối đa thiệt hại ạ", Thủy Tiên chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Ngoài ra cô còn tổ chức các buổi tặng quà từ thiện cho người có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình thương. Công Vinh cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các quyết định, công việc của bà xã. Anh thường đồng hành cùng cô trong các hoạt động từ thiện. 

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Thủy Tiên từ thiện

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