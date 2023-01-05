Thương Tín lộ điểm bất thường khi đi hát đám cưới, tình trạng sức khỏe sau hàng loạt biến cố gây chú ý

Hậu trường 05/01/2023 14:48

Sau cơn đột quỵ cách đây 2 năm, sức khỏe Thương Tín xuống cấp, biến chứng khiến ông nói không rõ lời.

Thông tin về tài tử Thương Tín luôn nhận được sự quan tâm chú ý từ công chúng lẫn giới truyền thông. Hiện tại, nam tài tử vẫn ở nhà bạn thân là nhạc sĩ Tô Hiếu. Ông được chăm sóc và tạo công ăn việc làm bằng chính khả năng nghệ thuật của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nhạc sĩ Tô Hiếu đã đăng tải loạt hình ảnh cùng Thương Tín đi chạy show ở một đám cưới người quen. Nam diễn viên Biệt động Sài Gòn chủ động lên sân khấu ca hát để tặng cô dâu chú rể và khách mời.

"Thương Tín nói rõ lời bất thường!", Tô Hiếu chia sẻ. Theo đó, trong clip Thương Tín nói to, rõ ràng lời chúc mừng đàn em: "Xin chúc chú rể Trọng Nghĩa và cô dâu Trường An trăm năm hạnh phúc. Chúc quý vị năm mới nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trong chương trình hôm nay tôi xin phép hát bài Hoa trinh nữ". 

Thương Tín lộ điểm bất thường khi đi hát đám cưới, tình trạng sức khỏe sau hàng loạt biến cố gây chú ý - Ảnh 1
Thương Tín xuất hiện tại đám cưới của ca sĩ Trọng Nghĩa. Ảnh: FB Tô Hiếu

Thương Tín nói, hát rất rõ lời, giọng ca nội lực. Bên cạnh đó, phong cách trình diễn và vẻ ngoài của ông cũng gây chú ý không kém. Ông trông phong độ và tươi tắn, khác với những hình ảnh tiều tụy trước đó trên mạng xã hội. Khán giả ở dưới vỗ tay không ngớt. Trong các chia sẻ trước đó, đặc biệt là trong liveshow của ca sĩ nhí Vương Ngọc, nam nghệ sĩ thường nói không rõ lời vì biến chứng đột quỵ, lại bị rụng nhiều răng nên gặp nhiều vấn đề về phát âm. 

Theo chia sẻ của NS Tô Hiếu, tình hình sức khỏe của Thương Tín đã dần ổn định. Vào ngày 30-31/12 vừa qua, ông được mời đi biểu diễn ở một sự kiện tại Vĩnh Phúc. Có thể thấy sau loạt ồn ào, biến cố Thương Tín ngày càng đắt show. Sao nam cũng tích cực tham gia các sự kiện, kiếm tiền để trang trải cuộc sống. “Tôi vui vì nhận được sự yêu thương của nhiều người. Như nhạc sĩ Tô Hiếu, cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, lo cho nơi ăn chốn ở, tuổi già cũng không còn nhiều điều phải lo. Nhận được tình cảm của nhiều người, tôi thấy mình may mắn”, ông bày tỏ.

Thương Tín lộ điểm bất thường khi đi hát đám cưới, tình trạng sức khỏe sau hàng loạt biến cố gây chú ý - Ảnh 2
Diễn viên "Biệt động Sài Gòn" được nhạc sĩ Tô Hiếu giúp đỡ thời gian qua. Ảnh: FB Tô Hiếu

Trước đó, vào tháng 11/2022, mạng xã hội lan truyền video người dân ghi lại cảnh Thương Tín ngồi bệt ở chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP HCM) bên xe máy của ông. Diễn viên thất thần giữa dòng xe cộ qua lại, khiến nhiều người nghi ngờ ông sử dụng chất gây nghiện.

Tuy nhiên, nhạc sĩ Tô Hiếu phủ nhận việc Thương Tín sử dụng chất cấm như lời đồn. Theo nhạc sĩ này cho biết, lúc đó đang chạy xe máy, diễn viên bỗng lảo đảo, mặt mũi choáng váng. Nghi chứng cao huyết áp tái phát, ông phải dừng xe, ngồi nghỉ một lúc. Được người dân dìu vào một khách sạn gần đó, diễn viên dần bình phục.

Thương Tín lộ điểm bất thường khi đi hát đám cưới, tình trạng sức khỏe sau hàng loạt biến cố gây chú ý - Ảnh 3

Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956, học tại trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn. Ban đầu, ông đầu quân cho Đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi Đoàn Kim Cương. Tại Đoàn Kim Cương, Thương Tín đóng cặp với "kỳ nữ" và nổi tiếng qua nhiều vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia...

Tháng 2/2021, nghệ sĩ nhập viện vì đột quỵ, được một số đồng nghiệp - trong đó có nghệ sĩ Trịnh Kim Chi - kêu gọi quyên góp. Sau khi khỏi bệnh, ông chủ yếu sống nhờ đồng nghiệp và mạnh thường quân. Có thời gian, ông làm shipper nhưng sau đó bỏ nghề vì yếu sức.

 

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