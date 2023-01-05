Hé lộ vai diễn đặc biệt của NSND Công Lý trong 'Táo quân 2023', sự quay trở lại được mong chờ của 'Bắc Đẩu'

Hậu trường 05/01/2023 17:20

Công Lý vừa trở lại sau thời gian dài điều trị bệnh. Liệu nam nghệ sĩ có đảm nhận vai "Bắc Đẩu" trong "Táo quân" năm nay hay không là câu hỏi của nhiều người.

Táo quân luôn là chương trình văn nghệ, giải trí hấp dẫn dịp Tết Nguyên đán. Táo quân 2023 là dấu mốc kỷ niệm 20 năm nên sẽ quy tụ hầu hết nghệ sỹ từng tham gia chương trình, và không thể thiếu những gương mặt quen thuộc là Xuân Bắc, Tự Long, Quốc Khánh, Quang Thắng, Vân Dung...

Hé lộ vai diễn đặc biệt của NSND Công Lý trong 'Táo quân 2023', sự quay trở lại được mong chờ của 'Bắc Đẩu' - Ảnh 1
Dàn nghệ sĩ "Táo quân 2023" gấp rút chuẩn bị ghi hình. Ảnh: Internet

Chương trình năm nay có sự trở lại của cặp đôi Nam Tào – Bắc Đẩu là nghệ sĩ Xuân Bắc và Công Lý. Trong Táo quân 2022, NSND Công Lý vắng mặt vì sức khoẻ, trong khi Xuân Bắc “cáo lui” vì không thể sắp xếp được công việc. 

Là người thân của NSND Công Lý, MC Thụy Vân từng bật mí nam nghệ sĩ chịu nhiều áp lực khi trở lại Táo quân 2023.

"Thời gian qua, tôi không nói chuyện với Công Lý quá nhiều. Nhưng tôi biết em ấy đang áp lực và nhiều nỗi niềm. Với một người bình thường khi ốm đã mệt mỏi, nói gì là nghệ sĩ nổi tiếng như em. Công Lý quay trở lại sân khấu ai cũng chào đón, vui mừng, nhưng đằng sau đó Công Lý đang áp lực với bản thân. Công Lý là người sống có trách nhiệm. Vậy nên bạn ấy càng đau đáu khi sự xuất hiện lần này với Táo Quân có được như khán giả kỳ vọng hay không?”, Thụy Vân chia sẻ.

Hé lộ vai diễn đặc biệt của NSND Công Lý trong 'Táo quân 2023', sự quay trở lại được mong chờ của 'Bắc Đẩu' - Ảnh 2
"Nam Tào - Bắc Đẩu" được khán giả yêu mến trong nhiều năm qua. Ảnh: Internet

Về vai diễn của NSND Công Lý trong chương trình Táo quân đặc biệt năm nay, NSƯT Chí Trung tiết lộ: "Tôi chỉ có thể nói là Táo quân 2023: Công Lý vẫn là Bắc Đẩu. Tôi không thể chia sẻ chi tiết cụ thể và nhiều hơn, khán giả hãy chờ đợi, đón xem". 

Theo NSƯT Chí Trung cho biết thêm, NSND Công Lý đã trở lại nhưng sức khỏe chưa được tốt, ê-kíp phải nghĩ một kịch bản tương xứng và đảm bảo cho sức khỏe của anh.

Hé lộ vai diễn đặc biệt của NSND Công Lý trong 'Táo quân 2023', sự quay trở lại được mong chờ của 'Bắc Đẩu' - Ảnh 3
Khán giả vô cùng trông chờ sự quay trở lại của NSND Công Lý. Ảnh: Internet

Ngoài các nghệ sĩ gạo cội quen thuộc, chương trình còn có các diễn viên trẻ như Duy Nam, Trung Ruồi, Mạnh Dũng, Lý Chí Huy, Thái Sơn. Ê-kíp tiết lộ sẽ có thêm những Táo mới để đem đến sự mới mẻ. Trong đó, nghệ sĩ Thanh Dương sẽ đóng vai Táo Năng lượng.

Chia sẻ về vai diễn này, nghệ sĩ Thanh Dương viết trên mạng xã hội: "Trong một rổ Táo quen xuất hiện một quả Táo lạ... Kỷ niệm năm thứ 20 của chương trình Gặp nhau cuối năm, thay mặt họ nhà Táo, xin chúc bách gia trăm họ vạn sự như ý". Đây cũng là lần đầu tiên nghệ sĩ Thanh Dương góp mặt trong Táo quân. Do đó, nhiều khán giả đã bày tỏ sự háo hức muốn được "làm quen" với Táo mới này.

Hoa hậu Thiên Ân bị tố 'đạo văn' khi thi Miss Grand Vietnam, đơn vị huấn luyện tiếng Anh nói gì?

Hoa hậu Thiên Ân bị tố 'đạo văn' khi thi Miss Grand Vietnam, đơn vị huấn luyện tiếng Anh nói gì?

Những ngày qua, Hoa hậu Thiên Ân gây tranh cãi khi có phần thuyết trình giống nội dung với bài đăng trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   NSND Công Lý Xuân Bắc Chí Trung Tự Long Táo quân

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 19 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang