Hé lộ vai diễn đặc biệt của NSND Công Lý trong 'Táo quân 2023', sự quay trở lại được mong chờ của 'Bắc Đẩu'

Công Lý vừa trở lại sau thời gian dài điều trị bệnh. Liệu nam nghệ sĩ có đảm nhận vai "Bắc Đẩu" trong "Táo quân" năm nay hay không là câu hỏi của nhiều người.

Táo quân luôn là chương trình văn nghệ, giải trí hấp dẫn dịp Tết Nguyên đán. Táo quân 2023 là dấu mốc kỷ niệm 20 năm nên sẽ quy tụ hầu hết nghệ sỹ từng tham gia chương trình, và không thể thiếu những gương mặt quen thuộc là Xuân Bắc, Tự Long, Quốc Khánh, Quang Thắng, Vân Dung... Dàn nghệ sĩ "Táo quân 2023" gấp rút chuẩn bị ghi hình. Ảnh: Internet Chương trình năm nay có sự trở lại của cặp đôi Nam Tào – Bắc Đẩu là nghệ sĩ Xuân Bắc và Công Lý. Trong Táo quân 2022, NSND Công Lý vắng mặt vì sức khoẻ, trong khi Xuân Bắc “cáo lui” vì không thể sắp xếp được công việc.

Là người thân của NSND Công Lý, MC Thụy Vân từng bật mí nam nghệ sĩ chịu nhiều áp lực khi trở lại Táo quân 2023. "Thời gian qua, tôi không nói chuyện với Công Lý quá nhiều. Nhưng tôi biết em ấy đang áp lực và nhiều nỗi niềm. Với một người bình thường khi ốm đã mệt mỏi, nói gì là nghệ sĩ nổi tiếng như em. Công Lý quay trở lại sân khấu ai cũng chào đón, vui mừng, nhưng đằng sau đó Công Lý đang áp lực với bản thân. Công Lý là người sống có trách nhiệm. Vậy nên bạn ấy càng đau đáu khi sự xuất hiện lần này với Táo Quân có được như khán giả kỳ vọng hay không?”, Thụy Vân chia sẻ.

"Nam Tào - Bắc Đẩu" được khán giả yêu mến trong nhiều năm qua. Ảnh: Internet Về vai diễn của NSND Công Lý trong chương trình Táo quân đặc biệt năm nay, NSƯT Chí Trung tiết lộ: "Tôi chỉ có thể nói là Táo quân 2023: Công Lý vẫn là Bắc Đẩu. Tôi không thể chia sẻ chi tiết cụ thể và nhiều hơn, khán giả hãy chờ đợi, đón xem". Theo NSƯT Chí Trung cho biết thêm, NSND Công Lý đã trở lại nhưng sức khỏe chưa được tốt, ê-kíp phải nghĩ một kịch bản tương xứng và đảm bảo cho sức khỏe của anh. Khán giả vô cùng trông chờ sự quay trở lại của NSND Công Lý. Ảnh: Internet Ngoài các nghệ sĩ gạo cội quen thuộc, chương trình còn có các diễn viên trẻ như Duy Nam, Trung Ruồi, Mạnh Dũng, Lý Chí Huy, Thái Sơn. Ê-kíp tiết lộ sẽ có thêm những Táo mới để đem đến sự mới mẻ. Trong đó, nghệ sĩ Thanh Dương sẽ đóng vai Táo Năng lượng. Chia sẻ về vai diễn này, nghệ sĩ Thanh Dương viết trên mạng xã hội: "Trong một rổ Táo quen xuất hiện một quả Táo lạ... Kỷ niệm năm thứ 20 của chương trình Gặp nhau cuối năm, thay mặt họ nhà Táo, xin chúc bách gia trăm họ vạn sự như ý". Đây cũng là lần đầu tiên nghệ sĩ Thanh Dương góp mặt trong Táo quân. Do đó, nhiều khán giả đã bày tỏ sự háo hức muốn được "làm quen" với Táo mới này.

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