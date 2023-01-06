Đi diễn hội chợ, Hoài Linh có hành động tình cảm dành cho bà con khiến nhiều người xuýt xoa

Sau những chuyện không vui đã xảy ra, danh hài xứ Quảng trân trọng tình cảm của khán giả dành cho mình.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hoài Linh đi hát hội chợ nhanh chóng gây chú ý. Nam danh hài diện áo bà ba giản dị, thần sắc vui vẻ. Đặc biệt thái độ của Hoài Linh dành cho khán giả nhận được nhiều lời khen. Theo đó, một khán giả đã bất ngờ lên sân khấu để xin được chụp cùng anh một kiểu ảnh và tặng thú nhồi bông cho nam nghệ sĩ. Ngay khi nhận quà, nghệ sĩ Hoài Linh đã cười tươi đồng thời cúi đầu, ôm chầm lấy vị khán giả. Khi thấy đối phương muốn chụp ảnh kỷ niệm, nghệ sĩ Hoài Linh tiếp tục chủ động cầm máy tạo dáng cùng. Trước khi vị khán giả bước xuống sân khấu, một lần nữa anh nói lời cảm ơn với đối phương.

Hoài Linh vui vẻ chụp ảnh với khán giả. Ảnh internet Hành động của danh hài Hoài Linh nhận nhiều lời khen của cư dân mạng: "Hoài Linh ứng xử tinh tế quá; Hoài Linh vẫn giản dị và thân thiện như xưa; Đúng phong cách Hoài Linh; Luôn tin yêu và ủng hộ Hoài Linh...". Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho hành động của Hoài Linh. Ảnh internet Có thể thấy, dù vướng phải ồn ào nhưng danh hài Hoài Linh vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả. Hoài Linh được biết đến là sao nam đình đám trong làng giải trí cả trong nước lẫn hải ngoại. Nam danh hài phủ sóng dày đặc trên các chương trình truyền hình, các gameshow giải trí. Hoài Linh cũng nổi tiếng là sao Việt sống giản dị, gần gũi và được đông đảo khán giả yêu mến.

Năm 2021 vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh trở thành cái tên hot nhất showbiz khi bất ngờ vướng vào lùm xùm về vấn đề từ thiện và con số 14 tỷ đồng tiền quyên góp từ các mạnh thường quân. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng từng cho biết anh bị ung thư tuyến giáp và phải xạ trị lần đầu tiên vào ngày 20/10/2020. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ nói anh không lấy đây là lý do biện minh cho chuyện chậm trễ giải ngân từ thiện mà chỉ muốn giải thích cho khán giả hiểu, anh nói: "Tôi không biện minh. Tôi chỉ muốn giải thích để quý vị hiểu vì sao tôi lại giữ số tiền lâu như vậy, gây nên sự bức xúc trong cộng đồng. Ngày 20/10/2020 là ngày tôi kêu gọi ủng hộ lũ lụt. Thời điểm trước đó, rất nhiều mạnh thường quân, hội đoàn đổ về miền Trung. Lúc đó, tôi đang xạ trị lần đầu tiên. Về nhà, tôi bắt đầu cách ly. Tôi ở trong phòng suốt. Tôi không nghĩ số tiền mọi người gửi đến lại nhanh và nhiều như thế. Ngày 11/11/2020, sau tuần cách ly sức khỏe, tôi xin đóng tài khoản và chuẩn bị lên đường". Sau thời gian dài vắng bóng giờ đây Hoài Linh dần trở lại sân khấu, fan hâm mộ hy vọng nghệ sĩ sẽ tiếp tục cống hiện cho nghệ thuật.

Những điểm chung làm nên tên tuổi của MC Lại Văn Sâm và MC Thanh Bạch Lại Văn Sâm và Thanh Bạch đều là hai MC gạo cội, có nhiều đóng góp tới nền giải trí, truyền hình Việt Nam.

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