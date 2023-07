Những sao Việt công bố vỡ nợ hàng tỷ đồng gây chấn động dư luận, có người phải 'trốn chui trốn lủi' vì chủ nợ truy tìm

Ca sĩ Siu Black

Tháng 7/2013, khán giả yêu mến Siu Black bàng hoàng trước thông tin chị vỡ nợ hàng chục tỷ đồng. Kể từ đó, cái tên "hoạ mi núi rừng" dần vắng bóng trong làng giải trí. Thỉnh thoảng, người ta thấy chị xuất hiện chớp nhoáng ở một vài chương trình, sau đó lại về Tây Nguyên "ở ẩn".

Sau scandal vỡ nợ, Siu Black tái xuất bằng đêm nhạc Tình nghệ sĩ do ca sĩ Phương Thanh tổ chức, thu về hơn 100 triệu đồng. Khi biết có đêm diễn, nhiều chủ nợ kéo đến. Siu Black phải "trốn chui trốn lủi" và dời đi trong lặng lẽ sau đêm diễn.

Siu Black.

Chính Phương Thanh cũng không thể ngờ bạn mình lại nợ nần nhiều đến thế. Khi Siu Black "biến mất" lần nữa, chính Phương Thanh là người chịu trận. Nguồn tin cho rằng, Siu Black dính nợ nần do cờ bạc. Số nợ ngày càng lớn là do chị vay của xã hội đen, lãi mẹ đẻ lãi con khiến chị mất khả năng chi trả.

Ở thời điểm hiện tại, Siu Black vẫn khao khát sân khấu, ánh đèn. Chị vẫn mong mình được hát, những bản ca núi rừng in đậm dấu ấn, khó ai qua được. Thỉnh thoảng, Siu Black vẫn hát khi có lời mời. Dù không nhiều nhưng với chị, đó là niềm vui khó nói thành lời bởi chị tin rằng, mình còn được yêu thương, còn khán giả muốn nghe mình hát.

Siu Black hiện nay có công việc chính là băm rau, chăm đàn heo để sinh nhai. Nhưng, mỗi khi trở lại sân khấu hay chỉ đơn giản ngồi hát ca cùng bạn bè, giọng hát của chị vẫn chinh phục người nghe.

"Ông bầu" Phước Sang

Hồi đầu năm 2013, câu chuyện Phước Sang đổ nợ bạc tỷ khiến nhiều người giật mình bởi từ trước đến nay, ngoài là diễn viên nổi tiếng, Phước Sang còn được biết đến là một ông bầu thành đạt, mát tay trong kinh doanh và đang có một hãng phim tư nhân mang chính tên mình. Những bộ phim chiếu Tết do hãng phim của anh sản xuất đều lập kỷ lục về doanh thu dù bị chê nhảm nhí.

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến khối nợ của Phước Sang là do kinh doanh khó khăn, nhà đất đóng băng, tiền bạc tồn đọng. Ông bầu bị bạn thân lên báo tố cáo nợ nần, bản thân anh cũng chọn cách ở ẩn.

"Ông bầu" Phước Sang.

Cũng vì nợ nần chưa trả hết, gia đình anh luôn sống nơm nớp trong sự lo lắng, bất an. Nhà riêng của ông bầu còn bị người lạ ném mắm tôm, dầu hắc. Diễn viên Kim Thư - thời gian đó vẫn còn là vợ của Phước Sang - vì lo lắng cho sự an toàn của các con đã lên báo kể khổ và mong các chủ nợ để yên cho gia đình cô làm ăn kiếm tiền trả. Tuy vậy, họ vẫn ráo riết truy tìm Phước Sang để đòi nợ, nhắn tin đọa giết các con.

Để giúp chồng trang trải nợ nần, đồng thời có sinh hoạt phí, Kim Thư phải đi bán xôi và cơm phần ở quận 1. Nhưng cô cho biết vợ chồng mình không bao giờ có ý định trốn nợ mà luôn cố gắng lao động để có đủ tiền trả nợ.

Hà Dũng

Một thời nổi tiếng với hàng loạt người đẹp vậy quanh, nhạc sĩ Hà Dũng trở thành đại gia có tiếng trong showbiz Việt. Không chỉ nổi tiếng bởi việc đỡ đầu cho nhiều ca sĩ, người đẹp như Hồ Quỳnh Hương, Quách An An, Trà My Idol, Maya..., ông chủ của của hãng hàng không Indochina còn đình đám bởi món nợ khổng lồ.

Nhạc sĩ Hà Dũng.

Năm 2010, việc kinh doanh hàng không của Hà Dũng thất bại khiến anh phải ôm khoản nợ lên tới 1,3 triệu USD và bị đưa ra tòa vì không đủ khả năng chi trả.

Thật buồn cho cái kết không mấy đẹp của một đại gia, và càng buồn hơn khi lúc này bên cạnh nhạc sĩ Hà Dũng cũng chẳng còn bóng dáng giai nhân nào. Hiện tại, showbiz Việt đã vắng bóng cái tên Hà Dũng trong một thời gian dài, và nhiều người cũng không rõ cuộc sống của Hà Dũng bây giờ ra sao.