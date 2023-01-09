Theo đó, người này viết: "Hoàng Thuỳ Linh chính thức trở thành mỹ nữ duy nhất được hoàng tử ballad follow trên Instagram cá nhân, hơn nữa Bùi Anh Tuấn còn vào thẳng instagram Hoàng Thùy Linh để lại comment say nắng 'Yêu em quá, chỉ anh mới biết yêu em thế nào' làm tan nát con tim các fan nữ. Và các bức hình đăng tải gần đây Hoàng Thùy Linh luôn nhận được yêu thích của 'hoàng tử'. Được biết Bùi Anh Tuấn kém Hoàng Thùy Linh 3 tuổi, showbiz sắp có thêm cặp 'Chị - Em' cực hot".

Kèm theo đó, người này còn đăng tải nhiều bằng chứng, làm rõ nghi vấn Bùi Anh Tuấn đang "thầm thương" đàn chị.

...liên tục thể hiện tình cảm với Hoàng Thùy Linh trên mạng xã hội.

Người duy nhất được tài khoản này nhấn "follow" là Hoàng Thùy Linh.

Bài viết ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng, bởi Bùi Anh Tuấn và Hoàng Thùy Linh đều là 2 tên tuổi nổi bật của làng nhạc Việt. Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra "bán tín bán nghi" về độ tin cậy của bài viết này. Bởi theo fan của Bùi Anh Tuấn, nam ca sĩ này không sử dụng mạng xã Instagram. Nhiều người nghi ngờ đây có thể là giả mạo giọng ca Nơi tình yêu bắt đầu để câu view.

Dân mạng nghi ngờ tài khoản trên không phải của Bùi Anh Tuấn. Ảnh: Chụp màn hình

Nhắc đến Bùi Anh Tuấn, người ta sẽ nhớ đến chàng ca sĩ có giọng ca cao vút mang khuôn mặt lãng tử.

Năm 16 tuổi, Bùi Anh Tuấn Nam tiến và bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc. Tuy nhiên phải mãi tới khi Bùi Anh Tuấn tham gia Giọng Hát Việt 2012 hào quang mới thực sự đến với anh. Người ta gọi anh chàng có mái tóc xù cùng đôi kính cận là "Hoàng tử hát tình ca".

Từ đó, cả trặng đường chàng ca sĩ Hà Nội tới cuối cuộc thi trải đầy hoa hồng, anh được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt. Dù không thể dành giải quán quân tuy nhiên, anh được coi là một trong những ca sĩ thành công nhất trước và sau khi bước ra khỏi Giọng Hát Việt. Trong những năm hoạt động nghệ thuật, Bùi Anh Tuấn dính tin đồn hẹn hò với Hương Tràm, Hiền Hồ.

Trong khi đó, Hoàng Thùy Linh hiện là một trong những ca sĩ thành công nhất với loạt hit tạo dấu ấn như: Bánh trôi nước, See tình... Vừa qua, tại đêm trao giải Làn sóng xanh 2022, nữ ca sĩ giành chiến thắng áp đảo với 5 giải thưởng lớn. Trong đó, nữ ca sĩ sinh năm 1988 chiến thắng ở các hạng mục Top 10 ca khúc được yêu thích nhất, Ca khúc của năm (dành cho bài hát See tình), Bài hát hiện tượng của năm, Album của năm - Link. Ngoài ra, Hoàng Thùy Linh còn sở hữu thêm giải Nữ ca sĩ của năm.

Về đời tư, thời gian qua Hoàng Thùy Linh dính tin đồn yêu đương đồng giới với Gil Lê, tuy nhiên nữ ca sĩ không lên tiếng về chuyện đời tư.