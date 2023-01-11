Diễn biến mới vụ Dương Cẩm Lynh bị nhà sản xuất cắt hợp đồng trăm triệu do ồn ào nợ nần

Hậu trường 11/01/2023 16:47

Đạo diễn phim "Giai Nhân" - Hoàng Duy - bày tỏ sự áy náy vì hủy vai diễn của Dương Cẩm Lynh khi ồn ào tiền bạc nổ ra.

Sự việc Dương Cẩm Lynh bị chủ nợ chặn đường cùng số nợ khổng lồ nữ diễn viên đang gánh khiến dư luận ngỡ ngàng. Ồn ào những ngày qua khiến danh tiếng Dương Cẩm Lynh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô bị cắt hợp đồng, hủy bỏ vai diễn trong phim Giai nhân và thiệt hại hàng trăm triệu đồng. 

Liên quan vụ việc bị cắt hợp đồng trăm triệu vì lùm xùm nợ nần, chiều 11/1, nữ diễn viên bất ngờ lên tiếng tiết lộ chuyện đoàn làm phim liên lạc.

Diễn biến mới vụ Dương Cẩm Lynh bị nhà sản xuất cắt hợp đồng trăm triệu do ồn ào nợ nần - Ảnh 1
Khó khăn dồn dập, Dương Cẩm Lynh cảm thấy như bị "dồn vào chân tường". Ảnh: Internet

Trên Ngoisao.net, Dương Cẩm Lynh cho biết đạo diễn phim Giai Nhân - Hoàng Duy - bày tỏ sự áy náy vì hủy vai diễn của cô khi ồn ào tiền bạc nổ ra. Nữ diễn viên cảm kích khi nam đạo diễn gọi điện động viên, hỗ trợ chi phí.

"Đạo diễn bày tỏ sự áy náy, khó xử khi buộc lòng hủy vai của tôi. Anh cũng thấy xót xa khi tôi rơi vào hoàn cảnh này", nữ diễn viên nói.

Đạo diễn Hoàng Duy cũng chủ động hỗ trợ bà mẹ 2 con một phần chi phí bằng khoản tiền cát-xê phim lẽ ra cô nhận được hôm 9/1.

"Đây là quyết định của tôi và nhà sản xuất vì muốn chia sẻ với Lynh trong giai đoạn này", Hoàng Duy nói với tờ báo trên. Vị đạo diễn mong Dương Cẩm Lynh sớm ổn định tâm lý, giữ sức khỏe và mạnh mẽ để giải quyết những vấn đề sắp tới.

Diễn biến mới vụ Dương Cẩm Lynh bị nhà sản xuất cắt hợp đồng trăm triệu do ồn ào nợ nần - Ảnh 2
Dương Cẩm Lynh khẳng định cô không hề chạy nợ, vẫn đang cố gắng làm việc để thanh toán nợ nần. Ảnh: FBNV 

Trước đó, vào ngày 9/1, mạng xã hội xuất hiện video Dương Cẩm Lynh bị một người phụ nữ chặn đường tại chung cư để đòi nợ. Người này nói nữ diễn viên thiếu nợ 300 triệu đồng, thanh toán 2/3, hiện đến hạn tiếp theo nhưng khóa máy, không thể liên lạc.

Trong video, Dương Cẩm Lynh liên tục cười gượng khi bất ngờ bị đòi nợ trước nhà. Đôi bên cự cãi khá gay gắt, nữ diễn viên liên tục tránh camera vì sợ bị khán giả nhận ra. "Đừng nghĩ chị là người nổi tiếng thì em muốn làm gì làm", Dương Cẩm Lynh nói trong video.

Tối cùng ngày, Dương Cẩm Lynh live stream cầu cứu khán giả. Nữ diễn viên thừa nhận cô nợ gần 6 tỷ đồng do gặp biến cố cuộc sống. Bà mẹ 2 con liên tục khóc lóc khi nói cô bị cắt hợp đồng, hủy bỏ vai diễn trong phim Giai nhân và thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

"Hôm nay, tôi đinh ninh nhận một khoản tiền từ đoàn phim. Tôi cũng được các bên hứa chuyển khoản đặt cọc dự sự kiện vào hôm nay. Tuy nhiên, sáng nay, đoàn phim 'Giai nhân' kêu tôi lên và thông báo cắt hợp đồng của tôi. Tôi đang bị dồn tới đường cùng", cô nói.

Diễn biến mới vụ Dương Cẩm Lynh bị nhà sản xuất cắt hợp đồng trăm triệu do ồn ào nợ nần - Ảnh 3
Nữ diễn viên liên tục khóc trên sóng livestream. Ảnh: Chụp màn hình

Sau vụ bị đòi nợ, Dương Cẩm Lynh tiếp tục bị hủy hợp đồng sự kiện khác trị giá 60 triệu đồng. Nữ diễn viên lo ngại không có tiền trả nợ, nuôi con do ảnh hưởng từ vụ việc. "Tết này tôi sẽ thế nào? Tôi cũng có 2 con nhỏ. Chưa nói đến công việc trong tương lai, liệu còn ai tin tưởng giao vai, hợp tác với tôi nữa không? Rồi tôi lấy tiền đâu để trả nợ?", Dương Cẩm Lynh nức nở. 

Dương Cẩm Lynh từng có cuộc sống sang chảnh trước khi bị chặn đường đòi nợ 6 tỷ đồng

Dương Cẩm Lynh từng có cuộc sống sang chảnh trước khi bị chặn đường đòi nợ 6 tỷ đồng

Trước khi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, Dương Cẩm Lynh từng có cuộc sống giàu có, đủ đầy khiến nhiều người trầm trồ.

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