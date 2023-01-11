Giữa ồn ào bị chủ nợ chặn đường đòi tiền, Dương Cẩm Lynh không ra khỏi nhà, lo lắng khó hoạt động trong nghề

Hiện tại, trên vai Dương Cẩm Lynh là món nợ khổng lồ và 2 con trai nhỏ. Cô liên tục livestream và khóc vì bị "dồn vào đường cùng".

Những ngày qua, thông tin diễn viên Dương Cẩm Lynh "bị chặn đường đòi nợ" gây xôn xao dân mạng. Vụ việc bắt nguồn từ loạt video ghi lại tình huống Dương Cẩm Lynh và một nhóm người xảy ra mâu thuẫn tại sảnh chung cư nơi cô sinh sống. Trong video, một người phụ nữ đã giằng co và nói rằng sau khi cho nữ diễn viên mượn tiền thì không liên lạc với cô được nữa. Đoạn clip Dương Cẩm Lynh bị chặn đường đòi nợ gây xôn xao dư luận. Ảnh: Internet Sau khi loạt video lan truyền trên mạng gây xôn xao dư luận thì tối 9/1, Dương Cẩm Lynh đã lên tiếng xác nhận có nợ nần và đang đi làm để trả nợ. Diễn viên Tiệm ăn dì ghẻ khẳng định "chưa bao giờ trốn tránh ai".

Trong buổi livestream cùng ngày, nữ diễn viên xác nhận tổng số tiền cô đang nợ người thân, bạn bè… là 6 tỷ đồng. Người đẹp khóc nức nở, cho biết vì lùm xùm nợ nần vừa xảy ra mà cô đã bị hủy 2 hợp đồng hơn 160 triệu đồng. Dương Cẩm Lynh cũng bày tỏ sự lo lắng sau lùm xùm sẽ khó hoạt động trong nghề được nữa. Dương Cẩm Lynh bật khóc vì ồn ào khiến cô bị mất vai diễn, huy hợp đồng càng khó xoay xở để trả nợ. Ảnh: Chụp màn hình Bị cắt vai diễn vì ồn ào nợ nần, hiện tại nữ diễn viên livestream bán hàng hằng ngày. Trong buổi lên sóng trực tiếp mới đây, Dương Cẩm Lynh chia sẻ: "Thời điểm này khá nhạy cảm, tâm trí mình không thoải mái nên tôi cũng không ra ngoài. Có khán giả gửi quà cho, tôi cảm ơn tất cả mọi người dù không biết là ai. Tôi xin cảm ơn tất cả tấm lòng của các fan yêu thương, sự quan tâm của những bạn bè, đồng nghiệp".

Bên cạnh đó, Dương Cẩm Lynh lên tiếng xin lỗi và bày tỏ sự áy náy đến những người xem cô là thần tượng. "Có những tin nhắn như 'chị Lynh là thanh xuân của em', khi đọc được tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi nghĩ thần tượng là người có hình ảnh để mọi người noi theo nhưng những chuyện vừa qua khiến tôi áy náy trong lòng, xin lỗi mọi người rất nhiều", nữ diễn viên bộc bạch. Hiện trên vai Dương Cẩm Lynh là món nợ khổng lồ và 2 con nhỏ. Ảnh: Chụp màn hình Về chuyện đóng phim, Dương Cẩm Lynh cho biết trong thời gian này cô chưa thể trở lại với phim ảnh và sẽ livestream thường xuyên để gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ. Dương Cẩm Lynh (SN 1982) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam. Cô từng đoạt giải Á hậu Điện ảnh 1999 và vào top 22 Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong năm 2000. Diễn viên ghi dấu ấn trong những bộ phim như: Hoa dại, Ngõ vắng, Tiệm ăn dì ghẻ, Bánh mì ông Màu... Mới đây nhất, nhờ vai diễn trong Lỗi đạo cang thường, Dương Cẩm Lynh được đề cử 2 hạng mục Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất và Nữ diễn viên xuất sắc tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2022.

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