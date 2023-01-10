Giữa ồn ào nợ nần 6 tỷ đồng, Dương Cẩm Lynh phủ nhận kêu gọi khán giả ủng hộ tiền, tiết lộ chuyện từng bị một Hoa hậu 'giật chồng'

Sau khi lên tiếng phân trần về nghi vấn quỵt nợ, ngay trong đêm ngày 9/1 Dương Cẩm Lynh đã ngay lập tức livestream để thanh lý quần áo. Dù bọng mắt còn sưng to và khá mệt mỏi, nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng kiếm tiền để trả nợ.

Vào sáng ngày 8/1, dân tình xôn xao bởi clip Dương Cẩm Lynh bị một nhóm người chặn ngay tại chung cư, nơi cô sống, để đòi nợ. Ngay lập tức, những thông tin liên quan đến nữ diễn viên được lan truyền trên mạng xã hội và nhận về ý kiến trái chiều. Trước vấn đề này, Dương Cẩm Lynh lên tiếng thừa nhận đang mắc nợ nhưng vẫn cố làm việc để trả chứ không trốn tránh.

Nữ diễn viên tâm sự luôn muốn bản thân chỉn chu nhất trong từng nhân vật, dù hiện tại phải tạm gác việc đóng phim nhưng cô khẳng định sẽ không quỵt nợ ai và mong muốn chủ nợ cho một con đường sống. Người đẹp buồn vì những hình ảnh tệ nhất của bản thân đã để fan nhìn thấy ẩu đả vừa qua. Dù có khán giả sẵn sàng giúp đỡ nhưng Dương Cẩm Lynh khéo léo từ chối và hứa sẽ tự kiếm tiền trả nợ song song việc nuôi hai con.

Người đẹp nghẹn ngào cho biết khi công khai chia sẻ chuyện vướng vào nợ nần, cô đã nhận được nhiều tin nhắn động viên, quan tâm từ đông đảo khán giả. Người đẹp chia sẻ đó chính là động lực để cố gắng hơn: "Thật sự có lẽ đây là vũng bùn nhất của Lynh rồi, thiếu nợ mà tới mức bị như vậy thì dưới bùn luôn rồi đó. Nhưng mà Lynh vẫn cố gắng thôi, giờ trong bùn thì không đi làm được việc khác thì Lynh ở nhà Lynh live sẽ thanh lý hết tất cả mọi đồ đạc".

Ngươi đẹp cũng bày tỏ niềm mong mỏi có một người đàn ông ở bên cạnh: "Cho đến giờ bốn mấy tuổi Lynh vẫn muốn có hạnh phúc của riêng mình, Lynh không bao giờ biết được trước những sự việc như vậy".

Cô còn chia sẻ thêm về việc phải chịu một đàn chị miệt thị vì nợ nần: "Trước đó Lynh phải chịu nhiều điều, khi một người phụ nữ là hoa hậu Lynh biết, cũng từng biết vụ nợ nần của Lynh mà lên Facebook nói Lynh rất nhiều.

Mặc dù Lynh chưa mượn chị ấy một đồng nào. Nhưng mà người đẻ ra đứa con với Lynh mà bước với người đó, nhởn nhơ và chửi Lynh là một con nợ cả xã hội xa lánh hay là bình luận thẳng trong đó, nói thậm tệ về Lynh. Nhưng chị đó dạy dỗ Lynh và lấy đi người cha. Đúng là không xứng đáng để nói về người đàn ông đó, nhưng người phụ nữ đó cư xử vô cùng tệ".

Một tài khoản đã bày tỏ sự thắc mắc: "Chị hoa hậu Phương Lê từng nói chị mượn 50 triệu 6 năm trước, phải đòi hoài mới trả". Dương Cẩm Lynh bức xúc lên tiếng: "Ủa, 6 năm trước em có mượn chị lúc em đi nước ngoài cái thẻ em bị gì đó. Em còn nhớ mà chị, rồi xong em đang đi chụp hình với Kiệt. Thì chị mới nhắn tin em đang livestream là em nhờ người cầm tiền qua cho chị. Hình như tài xế của em cầm tiền qua cho chị luôn đó, lúc đó em mới đi nước ngoài về.

6 năm về trước chắc em không có nợ nần gì đâu. Em không hiểu em có trả thiếu cho chị gì hay không, vì cuộc sống của em có lẽ là một thân một mình. Ai cũng có lúc mượn tiền á, nhưng quan trọng là có trả hay không".

Dương Cẩm Lynh phủ nhận kêu gọi khán giả giúp đỡ. Ảnh: Chụp màn hình

Nữ diễn viên cũng ngay lập tức phải lên tiếng về việc bị kẻ gian giả mạo nhằm trục lợi từ fan: "Các bạn ơi. Rất nhiều người nhắn tin để giúp Lynh vượt qua giai đoạn này. Lynh cảm ơn sự yêu thương của mọi người rất nhiều. Lynh không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào.

Các bạn yêu thương Lynh giúp Lynh là các bạn mua quần áo thanh lý của Lynh và những sản phẩm Lynh bán là Lynh cám ơn nhiều lắm. Ai đó đã lấy hình ảnh Lynh và để số tài khoản lên và ghi là sự giúp đỡ ủng hộ, thì làm ơn đừng tạo nghiệp các bạn ơi. Đây là tài khoản giả mạo nha các bạn".