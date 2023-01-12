Dương Cẩm Lynh thừa nhận là nhân vật trong bức ảnh đánh bài ở casino đang lan truyền

Hậu trường 12/01/2023 06:02

Diễn viên "Tiệm ăn dì ghẻ" thắng thắn nói về bức ảnh đánh bài ở casino, tiết lộ thời gian, địa điểm và người cùng cô tham gia sự việc này.

Ồn ào nợ nần khiến Dương Cẩm Lynh trở thành tâm điểm dư luận thời gian qua. Không chỉ ảnh hưởng đến tên tuổi, sự việc lần này còn khiến sự nghiệp của nữ diễn viên lao đao.

Tối 9/1, trên sóng livestream Dương Cẩm Lynh cầu cứu khán giả đồng thời thừa nhận nợ gần 6 tỷ đồng do gặp biến cố cuộc sống. Cũng vì lùm xùm nợ nần vừa xảy ra mà cô đã bị cắt vai chính trong phim Giai nhân và bị hủy 2 hợp đồng với tổng hơn 160 triệu đồng.

Dương Cẩm Lynh thừa nhận là nhân vật trong bức ảnh đánh bài ở casino đang lan truyền - Ảnh 1
Dương Cẩm Lynh bị cắt vai diễn khi ồn ào nợ nần nổ ra. Ảnh: Internet

Vận xui chưa hết, Dương Cẩm Lynh lại gặp rắc rối khi bị khui chuyện đánh bài ở casino. Trong ảnh, nữ diễn viên mặc đầm hoa nhẹ nhàng, bịt khẩu trang và đang chơi trò đỏ đen. Một cư dân mạng đã vào hẳn livestream để hỏi nữ diễn viên rằng: "Trên mạng lan truyền tin nhắn chị Lynh đánh bài là thật hay giả vậy?".

Không úp mở hay quanh co, Dương Cẩm Lynh xác nhận hình ảnh đó là thật. Cô cũng tiết lộ rõ về thời gian, địa điểm và người đã cùng mình tham gia việc này: "Ừ là thật đó. Thời gian chị bị kẹt ở Phú Quốc với người cũ, chị đã đánh bài".

Dương Cẩm Lynh thừa nhận là nhân vật trong bức ảnh đánh bài ở casino đang lan truyền - Ảnh 2
Mạng xã hội lan truyền ảnh Dương Cẩm Lynh đánh bài, chính chủ lên tiếng thừa nhận. Ảnh: Internet

Khi được khuyên "đạp lên dư luận để sống", nữ diễn viên cho biết: "Lynh nghĩ sẽ đối diện với sự thật, tất cả mọi thứ mình đã trải qua. Còn mọi người thích chà đạp, vùi dập hay đánh giá câu chuyện của mình ra sao là quyền của mọi người. Lynh sẽ không có giải thích hay nói gì nữa cả".

 

Vài năm trước khi rơi vào lùm xùm nợ nần, Dương Cẩm Lynh từng sống sung túc với nhà to, tủ chất đầy đồ hiệu. 

Trong những hình ảnh từng hé lộ trên trang cá nhân, Dương Cẩm Lynh có phòng riêng trưng bày tủ đồ hiệu gồm túi xách, quần áo, kính mát, giày dép... đến từ những thương hiệu lớn trên thế giới. Chỉ tính riêng giày dép, cô đã sở hữu gần... 700 đôi.

Dương Cẩm Lynh cũng thường xuyên chia sẻ những chuyến đi du lịch cùng gia đình. Thời điểm đó, tổ ấm viên mãn của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Dương Cẩm Lynh thừa nhận là nhân vật trong bức ảnh đánh bài ở casino đang lan truyền - Ảnh 3

Sau khi biến cố xảy ra, Dương Cẩm Lynh chăm chỉ làm việc, ngoài diễn xuất cô còn kiêm thêm công việc kinh doanh, gồng gánh nuôi gia đình. 

Khoảng 1 năm trở lại đây, Dương Cẩm Lynh chăm chỉ trở lại hoạt động diễn xuất và công việc kinh doanh, hằng ngày livestream bán hàng để có thể ổn định kinh tế. Cô cho biết việc livestream bán hàng online là chuyện bình thường, miễn là mình làm việc chân chính và từ tâm thì không có gì phải ngại với khán giả.

Dương Cẩm Lynh thừa nhận là nhân vật trong bức ảnh đánh bài ở casino đang lan truyền - Ảnh 4

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982, quê ở Đồng Nai. Cô là Á hậu Điện ảnh 1999 và vào top 22 Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong năm 2000. Người đẹp từng có 8 năm du học Mỹ trước khi về nước, hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất.

Đến nay, Dương Cẩm Lynh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam, ghi dấu ấn trong những bộ phim như: Hoa dại, Có lẽ nào ta yêu nhau, Những ông bố độc thân, Tiệm ăn dì ghẻ, Bánh mì ông Màu...

Dương Cẩm Lynh trải qua 2 mối tình nhưng không có được hạnh phúc trọn vẹn. Hiện tại cô một mình nuôi 2 con trai nhỏ.

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