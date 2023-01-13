Một lần nữa, khán giả khẳng định Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang mang thai vì chiếc bụng tròn xoe

Hậu trường 13/01/2023 19:58

Thực hư thông tin ra sao đành phải chờ nàng hậu lên tiếng!

Thời gian qua, Đỗ Mỹ Linh liên tục dính tin đồn bầu bí. Đầu tiên, trong lần xuất hiện trên sân cỏ, chúc mừng đội bóng của ông xã vô địch Cúp Quốc gia, Đỗ Mỹ Linh được người hâm mộ đặc biệt chú ý nhan sắc cùng vóc dáng đời thường. Tréo ngoe thay, mọi ánh mắt lại dừng ở... vòng bụng của nàng.

Một lần nữa, khán giả khẳng định Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang mang thai vì chiếc bụng tròn xoe - Ảnh 1

Cư dân mạng tinh ý phát hiện ra điểm lạ ở vòng bụng nàng. Vòng hai to lớn khác lạ, lộ rõ khi nàng hậu cử động. Dân mạng khẳng định đã từng trông thấy cô đi khám thai kỳ, còn khẳng định nàng mang thai được khoảng 4 tháng.

Mới đây, cô lại khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện với ngoại hình tăng cân rõ rệt, lộ bụng to tròn.

Một lần nữa, khán giả khẳng định Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang mang thai vì chiếc bụng tròn xoe - Ảnh 2

Cụ thể, trên các diễn đàn mạng xã hội mới xuất hiện bức ảnh Đỗ Mỹ Linh cùng ông xã Đỗ Vinh Quang tham gia một buổi tiệc mừng năm mới. Đứng cạnh cả 2 còn có vợ chồng Bầu Hiển. Tuy nhiên, điều khiến người xem đặc biệt chú ý là ngoại hình khác lạ của Hoa hậu Việt Nam 2016.

So với thời điểm mới kết hôn, nàng Hậu lộ rõ dấu hiệu tăng cân với gương mặt tròn trịa, thân hình "phát tướng". Đặc biệt dễ nhận thấy phần bụng của Đỗ Mỹ Linh nhô cao dù cô đang diện đầm rộng. Trong ảnh, người đẹp còn dùng tay che bớt vòng 2.

Một lần nữa, khán giả khẳng định Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang mang thai vì chiếc bụng tròn xoe - Ảnh 3

Sau khi đăng tải, bức ảnh trên lập tức khiến dân tình xôn xao đồn đoán rằng Đỗ Mỹ Linh đang mang thai con đầu lòng. 

Ngoài ra, dân tình đã "soi" ra những động thái khác lạ của nàng Hậu như chuyển từ đi giày cao gót sang giày bệt, thường xuyên diện áo rộng giấu bụng, không còn mặc đồ ôm, bó sát,... Tháng 12/2022 vừa qua, Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi cùng gia đình chồng sang Singapore cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Nàng Hậu liên tục dùng tay che chắn vòng 2 khi nhận ra đang có người quay video, khiến nghi vấn mang thai lần nữa rộ lên.

Mặc dù chuyện bầu bí liên tục được dân mạng nhắc đến nhưng Đỗ Mỹ Linh không lên tiếng. 

Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội - Đỗ Vinh Quang - về chung một nhà vào tháng 10/2022. Đỗ Vinh Quang cho biết thời điểm đầu tìm hiểu Đỗ Mỹ Linh, anh không có gì ngoài sự chân thành, hay theo cách nói của Hoa hậu Việt Nam 2016 là có chút ngây ngô. "Để đi tới đám cưới, đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó có duyên số và sự nhiệt tình đẩy thuyền của những người thân", thiếu gia trẻ tuổi vui vẻ nói. 

Một lần nữa, khán giả khẳng định Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang mang thai vì chiếc bụng tròn xoe - Ảnh 4

Thiếu gia nhà bầu Hiển khẳng định khó để so sánh điều kiện của cả hai. Với Đỗ Vinh Quang, giá trị về tinh thần cao hơn vật chất và đám cưới hai vợ chồng đã đạt được điều đó. 

Được biết, sau khi kết hôn Đỗ Mỹ Linh vẫn tiếp tục công việc của mình và được chồng rất ủng hộ. Người đẹp cảm thấy ấm áp và hạnh phúc về điều này. "Chồng và gia đình bên chồng không cấm đoán hay ép tôi phải đi theo định hướng nào. Anh Quang luôn ủng hộ và đặt niềm tin ở tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng khi mình đã có gia đình, mái ấm riêng thì việc hoạt động showbiz cũng phải cân nhắc. Tôi phải lựa chọn xem hoạt động nào phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại rồi đưa ra quyết định", Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ.

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