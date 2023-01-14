Đăng ảnh quây quần bên chồng con, Diễm Hương hiếm hoi nói về góc khuất hôn nhân

Thời gian qua, Diễm Hương và ông xã Quang Huy liên tục dính tin đồn rạn nứt, "cơm không lành canh không ngọt".

Tối 13/1, Hoa hậu Diễm Hương đã chia sẻ loạt khoảnh khắc bên chồng là doanh nhân Quang Huy. Cặp đôi cùng đưa con trai đi ăn mừng sinh nhật muộn của nhóc tì. Khung ảnh gia đình hạnh phúc của cả hai lại một lần nữa gây chú ý với người hâm mộ. Đây cũng là lần hiếm hoi mà nàng hậu xuất hiện cùng "nửa kia" của mình sau loạt tin đồn ly hôn.

Diễm Hương và chồng tổ chức tiệc mừng sinh nhật con trai. Ảnh: FBNV Diễm Hương còn cho biết, có những thứ mình và chồng không đồng quan điểm, nhưng lại có một điểm chung là muốn con vui và hạnh phúc: "Sinh nhật muộn con trai. Con nói: 'Con không muốn đông người, chỉ cần có ba mẹ là được'. Oke cục thúi của ba mẹ. Con là yêu đậm sâu món lưỡi vịt, vì vậy ba ăn chay, mẹ bệnh ho tắt tiếng cũng đi cùng con ăn lẩu. Có những thứ ba và mẹ có thể không đồng quan điểm, nhưng luôn chung một điểm thống nhất: Noah vui và hạnh phúc là được!" Gần đây, Diễm Hương thường đăng ảnh chồng lên mạng xã hội. Ảnh: FBNV Diễm Hương đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010. Sau khi giành ngôi vị cao nhất, người đẹp sinh năm 1990 đã trải qua khá nhiều biến động trong cuộc sống riêng. Trong đó phải kể đến cuộc hôn nhân đầu ngắn ngủi của Diễm Hương và đại gia Trường Chinh. Người đẹp từng khiến công chúng xót xa khi bị bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác.

Cụ thể, năm 2014, dư luận được phen xôn xao trước sự việc Hoa hậu Diễm Hương công khai hình ảnh bị đánh đập đến tím tái mặt mày. Đáng buồn là sự việc đã kéo dài suốt 3 năm, khiến Hoa hậu thế giới người Việt “sống không bằng chết”. Người đẹp từng chia sẻ rằng, nhiều lần cô đã có ý định lao đầu vào xe tải để kết thúc mọi bi kịch của chính mình. Diễm Hương và ông xã Quang Huy. Ảnh: Internet Vượt qua sóng gió, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 kết hôn và sinh con cho người chồng thứ hai - Quang Huy. Cô cũng trở lại hoạt động giải trí và lấn sân kinh doanh. Tháng 11/2015, Diễm Hương làm đám cưới với Quang Huy. Hình ảnh cô dâu và chú rể ôm hôn quý tử Noah giữa không gian lãng mạn từng là chủ đề nóng nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên từ 2017 đến nay, tin đồn Diễm Hương ly hôn người chồng thứ hai liên tục rộ lên. Trong nhiều dịp đặc biệt, Quang Huy không còn xuất hiện bên gia đình, chân dài 9X cũng không nhắc đến chồng trên mạng xã hội. Trước nghi vấn "đường ai nấy đi", Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 từ chối chia sẻ với truyền thông. Giữa tin đồn hôn nhân kéo dài, thời gian gần đây, Diễm Hương và Quang Huy thi thoảng xuất hiện cùng nhau. Hai người lúc đưa con đi học, đi chơi, khi thì cùng chăm sóc con ốm...

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