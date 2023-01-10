Shark Bình đưa Phương Oanh đi du lịch trời Âu, vợ ở nhà đăng ảnh động viên bản thân

Đối mặt với "bão" dư luận, Shark Bình vẫn bảo vệ Phương Oanh, tháp tùng người đẹp trong nhiều sự kiện. Thậm chí còn công khai tổ chức sinh nhật linh đình cho bạn gái.

Kể từ sau khi scandal tình ái của Phương Oanh và Shark Bình gây xôn xao dư luận hồi tháng 8 cho đến nay chuyện tình của cặp đôi vẫn luôn được chú ý. Mọi ồn ào bắt đầu khi Shark Bình lên tiếng bảo vệ Phương Oanh và cho biết anh và vợ đã ly hôn. Nhưng ngay sau đó bà Đào Lan Hương - vợ Shark Bình - đã lên tiếng phủ nhận và cho biết cả hai chưa hề ra toà ly hôn.

Trong khi đó, doanh nhân Đào Lan Hương ở Việt Nam vẫn tiếp tục công việc và việc chăm sóc hai con. Nữ doanh nhân sinh năm 1981 thường xuyên chia sẻ tâm sự, cảm xúc lẫn cuộc sống hàng ngày trên trang cá nhân.

Mới đây, chị đã chia sẻ một dòng trạng thái tích cực, đính kèm ảnh chân dung của chị.

Vợ Shark Bình viết: "Hết cơn mưa thì trời lại sáng, có lũ thì phù sa mới lại về".

Nữ doanh nhân Đào Lan Hương đăng tải hình ảnh và dòng trạng thái gây chú ý. Ảnh: Chụp màn hình

Cùng với bức ảnh doanh nhân Đào Lan Hương tươi cười rạng rỡ, khoe body tràn đầy sức sống sau 2 lần sinh nở. Nhiều dân mạng đã động viên, an ủi nữ doanh nhân sớm vượt qua chuyện buồn tình cảm, vững tâm để thành đạt trong sự nghiệp, nuôi dạy các con thành tài. Một số dân mạng đã khen ngợi thân hình nuột nà, "vòng nào ra vòng nấy" của doanh nhân Đào Lan Hương.

Trước đó, vợ Shark Bình chia sẻ trên trang cá nhân về 14 năm ngày cưới với 2 con của mình bằng thái độ bình thản. Đáng chú ý cô có dòng cảm ơn chồng. Nữ doanh nhân tâm sự: "Hôm nay là 14 năm kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, dù bố mẹ chưa ra toà, dù mọi việc trong tương lai có thể bị leo thang nhưng May và Jin thực sự là minh chứng của quá khứ, tình yêu và nhiều khát vọng trong tuổi trẻ của mẹ.

Nhiều tối 3 mẹ con tâm sự, mẹ luôn nói rằng, tại sao người mẹ mang nặng đẻ đau lại là May, Jin; chắc chắn do kiếp trước mẹ tu tập rất nhiều mà ông trời ban tặng 2 đứa mãi mãi cho mẹ. Đó thực sự là may mắn lớn nhất của đời mẹ, và dù mọi việc có thế nào thì mẹ cũng cám ơn bố vì điều này".

Doanh nhân Đào Lan Hương cùng các con. Ảnh: FBNV

Đến nay, khi hôn nhân không thể cứu vãn và Shark Bình đã có người mới, doanh nhân Đào Lan Hương lấy hai con làm động lực để sống, coi hai con là món quà vô giá nhất trong cuộc đời. Nữ doanh nhân cũng cảm ơn chồng cũ vì đã mang đến cho chị 2 đứa con tuyệt vời. Về phía Phương Oanh và Shark Bình, cả hai không nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Nhiều người kịch liệt tẩy chay diễn viên Quỳnh búp bê vì bê bối đời tư.