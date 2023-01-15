Dân mạng tranh cãi việc Shark Bình 'hết lòng hết dạ' bảo vệ Phương Oanh mà quên tình nghĩa vợ chồng 20 năm

Hậu trường 15/01/2023 13:59

"Hai thập kỷ chung sống, sinh con và làm hậu phương nhưng Shark sẵn sàng đạp đổ đi mọi thứ để bảo vệ người tình...", dân mạng bình luận.

Ngày 14/1, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của Shark BìnhPhương Oanh trong buổi tiệc cuối năm của công ty được chia sẻ trên mạng. Theo đó, ông Bình đeo kính đen, cùng Phương Oanh nhảy thân mật.

Sau khi clip được đăng tải, bà Đào Lan Hương - vợ ông Bình đã đưa ra bình luận: "Ngoài nhảy có biết làm gì không?".

Dân mạng tranh cãi việc Shark Bình 'hết lòng hết dạ' bảo vệ Phương Oanh mà quên tình nghĩa vợ chồng 20 năm - Ảnh 1
Lùm xùm tình ái của Shark Bình cùng vợ và Phương Oanh gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Internet

Trước động thái của bà Hương, khuya 14/1 ông Bình đã có những chia sẻ mới nhất. Ông Bình cho biết mình và vợ đã thỏa thuận ly hôn và chia tài sản nhưng bà Hương muốn đòi hỏi thêm ngoài thỏa thuận đã ký nên kéo dài thời gian thụ lý.

"Việc Hương bình luận trên mạng xã hội rằng người yêu tôi 'ngoài nhảy ra (tại bữa tiệc công ty tôi) thì có biết làm gì không' và một số bình luận bất lịch sự của Hương trên trang cá nhân là hoàn toàn phiến diện. Bởi vì đối với tôi thì cô ấy đang làm tốt những gì mà tôi mong cầu, ngoài ra các thành tựu trong sự nghiệp nghệ thuật và kinh doanh của cô ấy chính là câu trả lời xác đáng nhất cho những lời mỉa mai của Hương", ông Bình lên tiếng bênh vực bạn gái.

Ông Bình mong bà Đào Lan Hương bình tĩnh và lý trí để kết thúc chuyện lùm xùm này theo cách văn minh, lịch sự, giữ hình ảnh cho các con. Ông cũng chúc vợ sớm tìm được bến bờ hạnh phúc mới.

Dân mạng tranh cãi việc Shark Bình 'hết lòng hết dạ' bảo vệ Phương Oanh mà quên tình nghĩa vợ chồng 20 năm - Ảnh 2
Shark Bình cho rằng bà Hương không nên soi mói đời tư cá nhân của ông. Ảnh: FBNV

Hành động bênh vực bạn gái của Shark Bình đang gây tranh cãi trái chiều trên cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, việc chủ tịch tập đoàn công nghệ công khai chỉ trích vợ để bảo vệ người tình là điều không nên, khi đó là mẹ của các con anh. 

"Shark cũng rảnh ghê. Chuyện đàn bà, Shark đường đường nam nhi cũng nhảy vô cho lùm xùm thị phi. Chị ấy trả lời lại 1 bình luận vô duyên chọc tức chị ấy thôi. Shark nhảy vô thanh minh giải thích làm gì, người ta nói thanh minh là thú tội á Shark";

"Có vẻ như Shark này đang bị thao túng, chứ sao mà một người có văn hoá lại đi viết bài lên mạng xã hội như thế";

"Đốp chát không thua 1 câu, mình đang đoán Phương Oanh lấy máy này đăng bài chứ Shark chắc không đến nỗi phũ vậy đâu, chắc Shark ngủ nên ko biết bài đăng, nên bài sẽ bay sớm thôi. Mình hiện tại vẫn không tin đây là những lời nói của đàn ông có học";

"20 năm chung sống, sinh con và làm hậu phương nhưng Shark sẵn sàng đạp đổ mọi thứ"...

"Chẳng biết “sang“ ở đâu ạ! Đàn ông trượng phu coi mọi việc nhẹ như gió thoảng, vậy mà đi đọc từng comment của vợ để đôi co hơn thua trên mạng xã hội"...

Dân mạng tranh cãi việc Shark Bình 'hết lòng hết dạ' bảo vệ Phương Oanh mà quên tình nghĩa vợ chồng 20 năm - Ảnh 3
Dân mạng tranh cãi việc Shark Bình 'hết lòng hết dạ' bảo vệ Phương Oanh mà quên tình nghĩa vợ chồng 20 năm - Ảnh 4
Dân mạng tranh cãi việc Shark Bình 'hết lòng hết dạ' bảo vệ Phương Oanh mà quên tình nghĩa vợ chồng 20 năm - Ảnh 5
Dân mạng tranh cãi việc Shark Bình 'hết lòng hết dạ' bảo vệ Phương Oanh mà quên tình nghĩa vợ chồng 20 năm - Ảnh 6
Dân mạng tranh cãi việc Shark Bình 'hết lòng hết dạ' bảo vệ Phương Oanh mà quên tình nghĩa vợ chồng 20 năm - Ảnh 7
Dân mạng tranh cãi việc Shark Bình 'hết lòng hết dạ' bảo vệ Phương Oanh mà quên tình nghĩa vợ chồng 20 năm - Ảnh 8
Dân mạng tranh cãi việc Shark Bình 'hết lòng hết dạ' bảo vệ Phương Oanh mà quên tình nghĩa vợ chồng 20 năm - Ảnh 9
Dân mạng tranh cãi việc Shark Bình bênh bạn gái, lên án vợ. Ảnh: Chụp màn hình

Chỉ sau 30 phút kể từ thời điểm Shark Bình “chỉ mặt gọi tên”, doanh nhân Đào Lan Hương đã có những phản hồi thẳng thắn về những vấn đề trên. Cô khẳng định sẽ có đội ngũ luật sư để bảo vệ với tinh thần thượng tôn pháp luật sẽ giải quyết về mặt tài sản. 

“Về tình hình ly hôn thủ tục có khả năng kéo dài 40 năm theo lời anh Bình tuyên bố, chứ không phải tôi! Còn những vấn đề khác, không phải là việc tôi quan tâm” - Đào Lan Hương phản hồi bình luận của cộng đồng mạng sau khi liên tục bị nhắc tên.

Dân mạng tranh cãi việc Shark Bình 'hết lòng hết dạ' bảo vệ Phương Oanh mà quên tình nghĩa vợ chồng 20 năm - Ảnh 10
Doanh nhân Đào Lan Hương lập tức đáp trả thắng thắn khi bị Shark Bình gọi tên. Ảnh: Chụp màn hình

Từ khi công khai mối quan hệ, ông Bình và Phương Oanh thường xuyên xuất hiện chung trong các sự kiện và thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội.

Diễn viên Quỳnh búp bê từng chia sẻ trước khi đến với cô, ông Bình đã hẹn hò một số người khác. Bà Đào Lan Hương biết những mối quan hệ đó nhưng im lặng thay vì có động thái như với cô.

Vào thời điểm công khai hẹn hò hồi tháng 8/2022, ông Bình khẳng định đã độc thân thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ 3. Tuy nhiên, bà Đào Lan Hương cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Đầu tháng 10/2022, bà Hương lập vi bằng các bài viết của Phương Oanh trên mạng xã hội.

Phương Oanh sinh năm 1989, nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và gần đây nhất là Hương vị tình thân.

Phản ứng cực gắt của vợ Shark Bình khi chồng nhảy thân mật bên Phương Oanh

Phản ứng cực gắt của vợ Shark Bình khi chồng nhảy thân mật bên Phương Oanh

Doanh nhân Đào Lan Hương bình luận mỉa mai diễn viên "Quỳnh búp bê", thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh vợ Shark Bình Đào Lan Hương

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