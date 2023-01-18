Vợ Shark Bình tiết lộ đang thống nhất hoà giải ly hôn, khuyên tình nhân của chồng nên tế nhị

Những ngày gần đây, chuyện ly hôn giữa họ lại lần nữa khiến dư luận bàn tán khi Đào Lan Hương có những bình luận công kích nữ diễn viên Phương Oanh - bạn gái của Shark Bình và bị chồng mình chỉ thẳng mặt nhắc nhở.

Kể từ ngày dư luận bùng nổ câu chuyện về bùng binh tình cảm giữa Shark Bình - diễn viên Phương Oanh - bà Đào Lan Hương ( vợ Shark Bình ) mọi động thái của 3 nhân vật này sau đó đều được netizen đặc biệt chú ý.

Tuy nhiên, sau đó, bà Đào Lan Hương đã chứng minh mình không phải con người dễ bị ăn hiếp. Bà ngay lập tức lên bài viết để đáp trả tài khoản mạng kém duyên này. Bà cho rằng chuyện ly hôn là giữa Shark Bình với bản thân nên người ngoài không có quyền xen vào. Không những thế, việc Shark Bình công khai yêu đương với tình nhân giữa lúc hai người còn đang tranh chấp ly hôn là điều khó có thể chấp nhận.

Mới đây, một tài khoản mạng với tên gọi T.D. đã chỉ trích bà Đào Lan Hương cư xử không hợp lẽ trong vụ việc. Người này cho rằng nữ doanh nhân đã nhiều lần lợi dụng hình ảnh con cái để có được sự thương hại từ công chúng. Ngoài ra, T.D. còn khẳng định nguyên nhân dẫn đến vụ ly hôn kéo dài mãi không có điểm dừng là vì bà Hương muốn có được tài sản nhiều hơn.

Đào Lan Hương tiết lộ hiện tại quá trình ly hôn của mình và Shark Bình đang tiến tới những giai đoạn cuối cùng: "Gần đây, tôi và anh Bình đang tiến dần tới những thống nhất hoà giải chung. Tôi tin tưởng đấy mới là cách để giải quyết cho chính 2 người chúng tôi và khép lại tất cả, không bị soi mói của cộng đồng hay bất cứ ai chà đạp và bị chà đạp nữa. Hy vọng anh có cùng quan điểm về việc này!"

Ngoài ra, bà Đào Lan Hương còn khuyên người yêu mới của chồng (ý nói Phương Oanh) nên cư xử tế nhị hơn trong mối quan hệ giữa bạn trai với người cũ.

Nữ doanh nhân nói: "Cư xử văn hoá là gì, nếu anh không thể hiểu thì để tôi chỉ cho anh: Đấy là tế nhị với người cũ, biết khuyên bảo người yêu làm gì cũng cần nghĩ cho người thân gia đình để không đảo lộn cuộc sống của họ; tránh ồn ào gây tổn thương trẻ con - người già và đỡ mang tội bất hiếu. Anh thương ai là chuyện của anh, còn tôi cũng không thể nhu nhược để người khác đả kích khiến con tôi và người thân của tôi đau lòng được".

Bà Đào Lan Hương tiết lộ đang hòa giải ly hôn và khuyên nhân tình của chồng nên tế nhị. Ảnh: FBNV

Cách đây ít ngày, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của Shark Bình và Phương Oanh trong buổi tiệc cuối năm của công ty được chia sẻ trên mạng. Theo đó, ông Bình đeo kính đen, cùng Phương Oanh nhảy thân mật.

Sau khi clip được đăng tải, bà Đào Lan Hương - vợ ông Bình đã đưa ra bình luận: "Ngoài nhảy có biết làm gì không?". Sau đó, Shark Bình đã lên tiếng bênh vực Phương Oanh, khuyên vợ nên bình tĩnh và lý trí để kết thúc chuyện lùm xùm này theo cách văn minh, lịch sự, giữ hình ảnh cho các con.