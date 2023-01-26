Phương Oanh hé lộ không gian sống như bà hoàng nhân dịp đầu năm khiến khán giả choáng ngợp

Hậu trường 26/01/2023 10:00

Chốn đi về của bạn gái Shark Bình được trang hoàng lộng lẫy ngày Tết, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều ấn tượng.

Năm 2022, cái tên Phương Oanh nổi rần rần trên mạng xã hội. Thế nhưng trớ trêu thay không phải cô được nhắc đến bởi hoạt động nghệ thuật nổi bật, mà bởi ồn ào tình ái.

Phương Oanh hé lộ không gian sống như bà hoàng nhân dịp đầu năm khiến khán giả choáng ngợp - Ảnh 1

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 8/2022, loạt hình ảnh thân mật của nữ diễn viên và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Những hình ảnh tình tứ của cả hai tại sân bay cũng như trong nhà hàng liên tiếp được tung ra.

Điều đáng nói là vị doanh nhân này từng có gia đình. Giữa tâm bão dư luận, Shark Bình lên tiếng khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa anh và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên "không phải người thứ ba".

Phương Oanh cũng đã có những chia sẻ khẳng định quen biết Shark Bình khi anh đã ly hôn. Cô chắc chắn  bản thân không làm điều gì sai.

Trong khi Shark Bình khẳng định đã ly hôn với vợ vài năm trước khi tiến tới mối quan hệ tình cảm với diễn viên Phương Oanh thì bà Đào Lan Hương – vợ shark Bình lại chắc nịch rằng họ chưa hề ra tòa làm thủ tục ly hôn.

Cuộc chiến 3 người trên danh nghĩa vợ chồng về mặt pháp lý và danh nghĩa tình yêu tiếp tục nổ ra chưa có hồi kết giữa shark Bình, Phương Oanh và bà Lan Phương.

Dẫu vậy, niềm vui ngày Tết đến không giấu được trong căn nhà của người đẹp. Trên trang Instagram cá nhân, Phương Oanh đã đăng tải loạt ảnh khoe cảnh trang hoàng tổ ấm của mình.

Phương Oanh hé lộ không gian sống như bà hoàng nhân dịp đầu năm khiến khán giả choáng ngợp - Ảnh 2
Phương Oanh hé lộ không gian sống như bà hoàng nhân dịp đầu năm khiến khán giả choáng ngợp - Ảnh 3
Phương Oanh hé lộ không gian sống như bà hoàng nhân dịp đầu năm khiến khán giả choáng ngợp - Ảnh 4
Không gian sống của Phương Oanh được trang hoàng lộng lẫy ngày Tết. Ảnh: IGNV

Có thể thấy, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều rất ấn tượng, nội thất cũng vô cùng sang xịn và khiến cho tổng thể trở nên hợp lý.

Phương Oanh hé lộ không gian sống như bà hoàng nhân dịp đầu năm khiến khán giả choáng ngợp - Ảnh 5
Phương Oanh hé lộ không gian sống như bà hoàng nhân dịp đầu năm khiến khán giả choáng ngợp - Ảnh 6
Phương Oanh hé lộ không gian sống như bà hoàng nhân dịp đầu năm khiến khán giả choáng ngợp - Ảnh 7
Diễn viên "Quỳnh búp bê" bỏ nhiều công sức và tiền bạc để trang hoàng cho tổ ấm. Ảnh: IGNV

 

Phương Oanh hé lộ không gian sống như bà hoàng nhân dịp đầu năm khiến khán giả choáng ngợp - Ảnh 8
Nhiều người không khỏi trầm trồ trước cơ ngơi sang - xịn - mịn của Phương Oanh. Ảnh: IGNV

Những góc trong nhà giờ đây cũng đã được mỹ nhân màn ảnh trang trí hàng loạt món đồ mang dấu ấn Tết Nguyên Đán khiến không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Phương Oanh hé lộ không gian sống như bà hoàng nhân dịp đầu năm khiến khán giả choáng ngợp - Ảnh 9

Được biết, không gian sống của bạn gái Shark Bình là một căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Căn hộ này khá rộng rãi với diện tích lên tới 120m2, thiết kế theo phong cách Indochine kết hợp giữa nét truyền thống hoài cổ Á Đông và sự tinh tế trong lối kiến trúc Pháp. 

 

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Bỏ qua những ồn ào tình ái, Shark Bình vẫn dành tình yêu thương và sự quan tâm cho con cái.

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình bà Đào Lan Hương

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