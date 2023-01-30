Shark Bình và Phương Oanh chụp chung khung hình nhưng lại tiết lộ điểm mâu thuẫn

Hậu trường 30/01/2023 16:00

Đứng chung một khung hình, Shark Bình và Phương Oanh đã tiết lộ điểm khác biệt giữa hai người.

Trong những ngày đầu năm mới, Phương Oanh vầ Shark Bình đã có chuyến du lịch nước ngoài cùng nhau. Trên kênh TikTok, Phương Oanh đã đăng tải đoạn clip sải bước giữa con đường đầy tuyết rơi trên nền nhạc OST Bản tình ca mùa đông cùng chia sẻ: "Nghe những bản nhạc phim kinh điển của Hàn là auto đầy mood. Mọi người công nhận hông?".

Shark Bình và Phương Oanh chụp chung khung hình nhưng lại tiết lộ điểm mâu thuẫn - Ảnh 1

Trong khi đó, phía Shark Bình lại có hành động hoàn toàn đối lập với Phương Oanh. Nam doanh nhân đã đăng tải hình ảnh với khung cảnh tương tự bạn gái, nhưng chia sẻ đi kèm lại là... "Trái tim mùa hè". Có thể đây chính là hành động trêu đùa Phương Oanh sau khi nhìn thấy bạn gái "so deep" với nhạc phim Bản tình ca mùa đông.

Shark Bình và Phương Oanh chụp chung khung hình nhưng lại tiết lộ điểm mâu thuẫn - Ảnh 2

Kể từ sau khi công khai mối quan hệ tình cảm với Shark Bình, mọi động thái của diễn viên Phương Oanh đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Dù mối quan hệ liên tục nhận về nhiều tranh cãi, thế nhưng trên mạng xã hội, Phương Oanh và Shark Bình không ngần ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào, lãng mạn dành cho nhau.

Gần đây, Phương Oanh khiến nhiều người bất ngờ khi tung ra sản phẩm âm nhạc đầu tay - MV âm nhạc Tay trái chỉ trăng. Chia sẻ về sản phẩm này, Phương Oanh cho biết cô rất thích ca khúc nhạc Hoa này và đã quyết tâm thực hiện bản cover cũng như MV với sự đầu tư khá chỉn chu và thu về hàng triệu lượt xem.

Giữa lúc Phương Oanh thử sức ở lĩnh vực mới, nhiều người không khỏi tò mò trước thái độ của Shark Bình. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân cũng đã chia sẻ sản phẩm âm nhạc của Phương Oanh ở trạng thái "cảm thấy tuyệt vời" kèm lời chia sẻ: "Tay trái chỉ trăng, còn tay phải chỉ... ai?".

Shark Bình và Phương Oanh chụp chung khung hình nhưng lại tiết lộ điểm mâu thuẫn - Ảnh 3

Từ khi công khai mối quan hệ, ông Bình và Phương Oanh thường xuyên xuất hiện chung trong các sự kiện và thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội.

Diễn viên Quỳnh búp bê từng chia sẻ trước khi đến với cô, ông Bình đã hẹn hò một số người khác. Bà Đào Lan Hương biết những mối quan hệ đó nhưng im lặng thay vì có động thái như với cô.

Vào thời điểm công khai hẹn hò hồi tháng 8/2022, ông Bình khẳng định đã độc thân thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ 3. Tuy nhiên, bà Đào Lan Hương cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Đầu tháng 10/2022, bà Hương lập vi bằng các bài viết của Phương Oanh trên mạng xã hội.

Phương Oanh sinh năm 1989, nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và gần đây nhất là Hương vị tình thân.

Phương Oanh đưa Shark Bình về quê ra mắt gia đình dịp Tết, nhà gái rất ưng ý người con rể tương lai?

Phương Oanh đưa Shark Bình về quê ra mắt gia đình dịp Tết, nhà gái rất ưng ý người con rể tương lai?

Từ thái độ niềm nở và vui vẻ của các bậc trưởng bối cho thấy họ rất hài lòng về người bạn trai mà con gái đưa về giới thiệu.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình bà Đào Lan Hương

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang