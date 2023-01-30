Đứng chung một khung hình, Shark Bình và Phương Oanh đã tiết lộ điểm khác biệt giữa hai người.

Trong những ngày đầu năm mới, Phương Oanh vầ Shark Bình đã có chuyến du lịch nước ngoài cùng nhau. Trên kênh TikTok, Phương Oanh đã đăng tải đoạn clip sải bước giữa con đường đầy tuyết rơi trên nền nhạc OST Bản tình ca mùa đông cùng chia sẻ: "Nghe những bản nhạc phim kinh điển của Hàn là auto đầy mood. Mọi người công nhận hông?". Trong khi đó, phía Shark Bình lại có hành động hoàn toàn đối lập với Phương Oanh. Nam doanh nhân đã đăng tải hình ảnh với khung cảnh tương tự bạn gái, nhưng chia sẻ đi kèm lại là... "Trái tim mùa hè". Có thể đây chính là hành động trêu đùa Phương Oanh sau khi nhìn thấy bạn gái "so deep" với nhạc phim Bản tình ca mùa đông.

Kể từ sau khi công khai mối quan hệ tình cảm với Shark Bình, mọi động thái của diễn viên Phương Oanh đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Dù mối quan hệ liên tục nhận về nhiều tranh cãi, thế nhưng trên mạng xã hội, Phương Oanh và Shark Bình không ngần ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào, lãng mạn dành cho nhau. Gần đây, Phương Oanh khiến nhiều người bất ngờ khi tung ra sản phẩm âm nhạc đầu tay - MV âm nhạc Tay trái chỉ trăng. Chia sẻ về sản phẩm này, Phương Oanh cho biết cô rất thích ca khúc nhạc Hoa này và đã quyết tâm thực hiện bản cover cũng như MV với sự đầu tư khá chỉn chu và thu về hàng triệu lượt xem.

Giữa lúc Phương Oanh thử sức ở lĩnh vực mới, nhiều người không khỏi tò mò trước thái độ của Shark Bình. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân cũng đã chia sẻ sản phẩm âm nhạc của Phương Oanh ở trạng thái "cảm thấy tuyệt vời" kèm lời chia sẻ: "Tay trái chỉ trăng, còn tay phải chỉ... ai?". Từ khi công khai mối quan hệ, ông Bình và Phương Oanh thường xuyên xuất hiện chung trong các sự kiện và thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Diễn viên Quỳnh búp bê từng chia sẻ trước khi đến với cô, ông Bình đã hẹn hò một số người khác. Bà Đào Lan Hương biết những mối quan hệ đó nhưng im lặng thay vì có động thái như với cô. Vào thời điểm công khai hẹn hò hồi tháng 8/2022, ông Bình khẳng định đã độc thân thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ 3. Tuy nhiên, bà Đào Lan Hương cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Đầu tháng 10/2022, bà Hương lập vi bằng các bài viết của Phương Oanh trên mạng xã hội. Phương Oanh sinh năm 1989, nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và gần đây nhất là Hương vị tình thân.

Phương Oanh đưa Shark Bình về quê ra mắt gia đình dịp Tết, nhà gái rất ưng ý người con rể tương lai? Từ thái độ niềm nở và vui vẻ của các bậc trưởng bối cho thấy họ rất hài lòng về người bạn trai mà con gái đưa về giới thiệu.

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