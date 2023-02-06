Phương Oanh làm 'phó nháy' cho Shark Bình trong bộ ảnh 'trai bản', đại gia công nghệ nhiệt tình tạo dáng

Hậu trường 06/02/2023 06:34

Hóa ra những bức ảnh lung linh được Shark Bình đăng tải là do bạn gái làm "phó nháy"?

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi công khai hẹn hò, nhưng Shark BìnhPhương Oanh không bận tâm. Khi đối phương bị công kích, người kia sẵn sàng đứng lên bảo vệ khiến mạng xã hội không ít lần "dậy sóng". Thời gian qua, họ nắm tay nhau đi du lịch nhiều nơi từ trong nước đến trời Tây.

Phương Oanh làm 'phó nháy' cho Shark Bình trong bộ ảnh 'trai bản', đại gia công nghệ nhiệt tình tạo dáng - Ảnh 1

Ngay sau dịp Tết, Phương Oanh và Shark Bình có chuyến du lịch đến Hà Giang. Trong những bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân, cả hai tránh sự xuất hiện của đối phương vì không muốn gây bàn tán. Nếu vị đại gia công nghệ chăm chỉ cập nhật chuyến đi thì Phương Oanh vẫn im lìm trên mạng xã hội.

Phương Oanh làm 'phó nháy' cho Shark Bình trong bộ ảnh 'trai bản', đại gia công nghệ nhiệt tình tạo dáng - Ảnh 2
Shark Bình cập nhật hình ảnh trong chuyến đi Hà Giang. Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, trên các diễn đàn bỗng lan truyền hình ảnh nữ diễn viên Quỳnh búp bê đang làm "phó nháy" cho bạn trai trong chuyến đi Hà Giang, thu hút sự chú ý của dân mạng.  Hóa ra những bức ảnh lung linh mà Shark Bình đăng tải trên trang cá nhân là do người yêu diễn viên chụp lại. Dù không lộ diện rõ mặt nhưng qua vóc dáng và kiểu tóc, nhiều người chắc chắn đây chính là Phương Oanh.

Phương Oanh làm 'phó nháy' cho Shark Bình trong bộ ảnh 'trai bản', đại gia công nghệ nhiệt tình tạo dáng - Ảnh 3
Lộ ảnh Phương Oanh đang làm "phó nháy" cho bạn trai. Ảnh: BMSB

So với ảnh tự đăng và ảnh bị chụp lén, Shark Bình bị "bóc phốt" chiều cao chênh lệch. Ngoài ra, cách tạo dáng của vị đại gia công nghệ cũng gây bàn luận trên các diễn đàn.

Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Phương Oanh đưa Shark Bình về quê ra mắt gia đình. Trong loạt ảnh rò rỉ, Shark Bình thể hiện rõ sự vui vẻ, thân thiết với gia đình của diễn viên Phương Oanh. Cư dân mạng nhận định mối quan hệ của Shark Bình và "Quỳnh Búp bê" Phương Oanh đang rất tốt đẹp, thậm chí cả hai sẽ về chung nhà trong nay mai.

Tuy nhiên, nhiều người không ủng hộ mối quan hệ của Phương Oanh và Shark Bình khi vị đại gia này vẫn là chồng hợp pháp của doanh nhân Đào Lan Hương.

Phương Oanh làm 'phó nháy' cho Shark Bình trong bộ ảnh 'trai bản', đại gia công nghệ nhiệt tình tạo dáng - Ảnh 4

Vào thời điểm công khai hẹn hò hồi tháng 8/2022, Shark Bình khẳng định đã độc thân thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ 3. Tuy nhiên, vợ của Shark Bình là doanh nhân Đào Lan Hương cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Đầu tháng 10/2022, bà Đào Lan Hương lập vi bằng các bài viết của Phương Oanh trên mạng xã hội. Sau đó, bài đăng liên quan đến Shark Bình trong dịp sinh nhật được Phương Oanh xóa bỏ

Phương Oanh sinh năm 1989, nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và gần đây nhất là Hương vị tình thân.

Shark Bình sinh năm 1981, tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình. Ông được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Shark Tank (Thương vụ bạc tỷ) với vai trò đầu tư. Ông hiện là Chủ tịch Tập đoàn NextTech, doanh nhân Đào Lan Hương từng là Phó chủ tịch của tập đoàn này.

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