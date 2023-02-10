Con gái 2 tuổi của Hồ Ngọc Hà tập yoga uốn dẻo thành thục, dân mạng 'há hốc mồm' với những động tác khó

Mặc dù còn rất nhỏ nhưng Lisa cho thấy cơ thể khá dẻo dai, tạo được nhiều dáng đáng kinh ngạc dưới sự chỉ dẫn của giáo viên.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ đoạn clip ngắn khi lại khoảnh khắc cô con gái 2 tuổi Lisa tập Yoga. Sau khi khởi động bằng những động tác nhẹ nhàng, cô bé cùng cô giáo tạo ra những pha lộn nhào.

Netizen không khỏi cảm thán vì tư chất của Lisa với bộ môn yoga. Một số khán giả còn cho rằng có lẽ được hưởng gen di truyền từ mẹ nên cô bé có khiếu tập bộ môn dẻo dai này từ bé. Đây không phải lần đầu tiên Lisa gây chú ý với năng khiếu yoga.

Trước đó không lâu, Lisa khiến mọi người "há hốc mồm" khi biết xoạc chân dù chỉ mới hơn 1 tuổi. Ai cũng nhận định có lẽ do cô bé thấy mẹ Hà tập yoga thường xuyên nên đã bắt chước theo.

Trên thực tế, ngày nay các ông bố bà mẹ đều tạo điều kiện cho con trẻ tập yoga khá sớm. Nguyên nhân do những bài tập yoga có thể giúp cơ thể bé linh hoạt, phòng ngừa nhiều chứng bệnh, phát triển não bộ và giữ tập trung tốt hơn. Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến cáo bố mẹ nên theo sát việc tập yoga của trẻ em, nhất là tập những động tác khó sao cho đúng cách, nếu không sẽ gây tác dụng ngược.

Trước đó, Hồ Ngọc Hà từng tiết lộ cô con gái Lisa sở hữu nhiều mặt nữ tính. Ví như cô bé rất hứng thú với việc ngắm hoa, thậm chí còn trổ tài cắm hoa để tặng mẹ. Tuy nhiên, không ít lần Lisa khiến Hồ Ngọc Hà đau đầu vì vẫn còn tính cách tinh nghịch, trẻ con.

Đặc biệt là khoảnh khắc đu lên cửa xe vắt vẻo trong đoạn clip mà nữ ca sĩ vừa chia sẻ cách đây 1 ngày khiến ai cũng "cười bò". Ngay cả mẹ Hà cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán thốt lên: "Con gái em!"

Vợ chồng Hà Hồ - Kim Lý bén duyên từ năm 2017, khi cùng đóng MV Cả một trời thương nhớ. Sau những thước phim lãng mạn, họ thường xuyên đồng hành tại các sự kiện. Người mẫu sinh năm 1984 từng cho biết bên chồng cô thấy bình yên, có thể chia sẻ mọi điều. Ba năm bên nhau, họ đăng ký kết hôn vào đầu năm 2020, đón con sinh đôi: một trai (Leon), một gái (Lisa).