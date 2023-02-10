Hiện ca sĩ Đan Trường đã giảm tải công việc để chú trọng đến sức khỏe.

Đan Trường là một nam ca sĩ nổi tiếng được nhiều thế hệ khán giả yêu mến qua những bản tình ca. Gần đây, anh Bo bất ngờ chia sẻ về cuộc sống, trong đó có thông báo về tình hình sức khỏe khiến người hâm mộ lo lắng quan tâm. Theo đó cách đây không lâu, Đan Trường tâm sự trên trang cá nhân: "Người ta có câu đời người ngắn ngủi lắm, nên hãy sống sao cho đáng sống. Bây giờ ngẫm lại mình mới thấy đúng. Hai mươi mấy tuổi là tuổi mới học xong, là tuổi chuẩn bị hành trang bước vào đời. Ba mươi mấy tuổi là trải đời. Bốn mươi mấy tuổi là lúc đúc kết và lấy đó làm kinh nghiệm. Quay đi quay lại cũng thấy hết nửa đời người rồi.

Gần 30 năm tuổi xuân của mình bận rộn liên tục, cứ nghĩ sắp tới sẽ được nghỉ ngơi... Nhưng hình như sắp bắt đầu lại từ đầu thì phải. Thông báo nhẹ đôi mắt mình giờ yếu quá nên sẽ ít xem điện thoại lại đó cả nhà ơi". Ca sĩ Đan Trường tiết lộ mắt anh hiện quá yếu. Ảnh: FBNV Ngay sau chia sẻ của Đan Trường, người hâm mộ đã gửi tới anh lời chúc sớm bình phục sức khỏe cũng như lời khuyên nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân để nghỉ ngơi: "Thương anh quá, anh nghĩ ngơi nhiều nha anh", "Chỉ mong anh luôn khỏe và sống cuộc đời an yên"... Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự lo lắng về tình hình sức khoẻ của nam ca sĩ.

Sau một thời gian, mới đây nhất, Đan Trường tiếp tục cập nhật về tình hình sức khoẻ của mình. Cụ thể, ca sĩ Đan Trường cho biết, hiện tại anh chú trọng nhất vẫn là sức khỏe: "Tôi không tham công tiếc việc như trước mà biết lắng nghe bản thân hơn, tập cho mình chế độ ăn uống và tập luyện thể thao đều đặn theo chế độ. Đặc biệt tôi giữ tinh thần lạc quan khi đón nhận những vấn đề trong cuộc sống". Ca sĩ Đan Trường thường được các fan gọi thân thương là anh Bo. Là giọng ca được đông đảo người hâm mộ yêu mến, anh gây ấn tượng bởi những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, đầu tư kĩ lưỡng. Năm 1997, may mắn được ông bầu Hoàng Tuấn phát hiện, Đan Trường chập chững bước vào con đường nghệ thuật. Với khả năng âm nhạc vốn có cùng gương mặt điển trai, Đan Trường nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều người biết đến. Với những nỗ lực của mình trong suốt những ngày tháng miệt mài hoạt động nghệ thuật, tính đến thời điểm hiện tại nam ca sĩ đã sở hữu cho mình lượng fan khổng lồ cả trong nước lẫn hải ngoại. Đồng thời, Đan Trường còn nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá đánh dấu những bước thành công của anh trên con đường hoạt động nghệ thuật của mình. Bên cạnh việc ca hát, Đan Trường cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các mảnh đời gặp khó khăn, thiếu thốn trong xã hội.

Thực hư tin đồn Lý Nhã Kỳ 'đã định cư nước ngoài'? Thời gian qua, tin Lý Nhã Kỳ "đã sang nước ngoài định cư" thu hút sự quan tâm từ dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-hinh-suc-khoe-cua-an-truong-sau-thong-bao-mac-benh-ve-mat-ang-lo-ngai-554458.html