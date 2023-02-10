Tình hình sức khỏe của Đan Trường sau thông báo mắc bệnh về mắt đáng lo ngại

Hậu trường 10/02/2023 11:43

Hiện ca sĩ Đan Trường đã giảm tải công việc để chú trọng đến sức khỏe.

Đan Trường là một nam ca sĩ nổi tiếng được nhiều thế hệ khán giả yêu mến qua những bản tình ca. Gần đây, anh Bo bất ngờ chia sẻ về cuộc sống, trong đó có thông báo về tình hình sức khỏe khiến người hâm mộ lo lắng quan tâm.

Theo đó cách đây không lâu, Đan Trường tâm sự trên trang cá nhân: "Người ta có câu đời người ngắn ngủi lắm, nên hãy sống sao cho đáng sống. Bây giờ ngẫm lại mình mới thấy đúng. Hai mươi mấy tuổi là tuổi mới học xong, là tuổi chuẩn bị hành trang bước vào đời. Ba mươi mấy tuổi là trải đời. Bốn mươi mấy tuổi là lúc đúc kết và lấy đó làm kinh nghiệm. Quay đi quay lại cũng thấy hết nửa đời người rồi.

Gần 30 năm tuổi xuân của mình bận rộn liên tục, cứ nghĩ sắp tới sẽ được nghỉ ngơi... Nhưng hình như sắp bắt đầu lại từ đầu thì phải. Thông báo nhẹ đôi mắt mình giờ yếu quá nên sẽ ít xem điện thoại lại đó cả nhà ơi".

Tình hình sức khỏe của Đan Trường sau thông báo mắc bệnh về mắt đáng lo ngại - Ảnh 1
Ca sĩ Đan Trường tiết lộ mắt anh hiện quá yếu. Ảnh: FBNV

Ngay sau chia sẻ của Đan Trường, người hâm mộ đã gửi tới anh lời chúc sớm bình phục sức khỏe cũng như lời khuyên nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân để nghỉ ngơi: "Thương anh quá, anh nghĩ ngơi nhiều nha anh", "Chỉ mong anh luôn khỏe và sống cuộc đời an yên"... Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự lo lắng về tình hình sức khoẻ của nam ca sĩ.

Sau một thời gian, mới đây nhất, Đan Trường tiếp tục cập nhật về tình hình sức khoẻ của mình. Cụ thể, ca sĩ Đan Trường cho biết, hiện tại anh chú trọng nhất vẫn là sức khỏe: "Tôi không tham công tiếc việc như trước mà biết lắng nghe bản thân hơn, tập cho mình chế độ ăn uống và tập luyện thể thao đều đặn theo chế độ. Đặc biệt tôi giữ tinh thần lạc quan khi đón nhận những vấn đề trong cuộc sống".

Tình hình sức khỏe của Đan Trường sau thông báo mắc bệnh về mắt đáng lo ngại - Ảnh 2

Ca sĩ Đan Trường thường được các fan gọi thân thương là anh Bo. Là giọng ca được đông đảo người hâm mộ yêu mến, anh gây ấn tượng bởi những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, đầu tư kĩ lưỡng.

Năm 1997, may mắn được ông bầu Hoàng Tuấn phát hiện, Đan Trường chập chững bước vào con đường nghệ thuật. Với khả năng âm nhạc vốn có cùng gương mặt điển trai, Đan Trường nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều người biết đến.

Với những nỗ lực của mình trong suốt những ngày tháng miệt mài hoạt động nghệ thuật, tính đến thời điểm hiện tại nam ca sĩ đã sở hữu cho mình lượng fan khổng lồ cả trong nước lẫn hải ngoại.

Đồng thời, Đan Trường còn nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá đánh dấu những bước thành công của anh trên con đường hoạt động nghệ thuật của mình.

Bên cạnh việc ca hát, Đan Trường cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các mảnh đời gặp khó khăn, thiếu thốn trong xã hội.

Thực hư tin đồn Lý Nhã Kỳ 'đã định cư nước ngoài'?

Thực hư tin đồn Lý Nhã Kỳ 'đã định cư nước ngoài'?

Thời gian qua, tin Lý Nhã Kỳ "đã sang nước ngoài định cư" thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Đan Trường ca sĩ Đan Trường sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 44 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 47 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 53 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 55 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang