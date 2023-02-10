Sau nghi vấn từng có một đời chồng, group antifan O Sen Ngọc Mai nhiều gấp 15 lần FC hâm mộ

Chỉ sau vài ngày, số lượng thành viên trong cộng đồng antifan ca sĩ Ngọc Mai tăng vượt bậc, thậm chí bỏ xa tổng số fan hâm mộ gia nhập FC của cô.

Những ngày qua, cộng đồng mạng Việt Nam hoang mang trước hình ảnh nghi vấn ca sĩ Ngọc Mai từng tổ chức đám cưới trong quá khứ. Cụ thể, ngày 7/2, trên mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh ghi lại cảnh hôn lễ của Ngọc Mai cùng một người đàn ông lạ mặt. Đáng chú ý là dù đã được làm mờ nhưng khán giả vẫn nhận ra chú rể trong ảnh cưới không phải Quốc Nghiệp - người chồng hiện tại của Ngọc Mai. Lộ ảnh cưới của Ngọc Mai nhưng chú rể không phải Quốc Nghiệp. Ảnh: Internet NSND Tạ Minh Tâm nói với Thanh Niên ông từng dự đám cưới của ca sĩ Ngọc Mai cách đây khoảng 10 năm. Đồng thời, NSND Tạ Minh Tâm nói thêm: "Chuyện đó đã hơn 10 năm trước rồi mà không hiểu sao bây giờ lại bị khơi lên. Tôi không hiểu mọi người khơi lên để chi. Việc cô ấy từng kết hôn đâu có là vấn đề".

Trong khi đó, phía O Sen Ngọc Mai cho biết: "Chúng tôi không phủ nhận cũng không khẳng định. Chúng tôi sẽ thông tin đến mọi người sau". Chỉ sau 1 ngày kể từ khi lùm xùm nổ ra, nhiều netizen nhận thấy số lượng anti-fan của Ngọc Mai tăng đáng kể. Khi so sánh lượng thành viên, mọi người không khỏi sốc khi thấy số người trong nhóm anti-fan Ngọc Mai nhiều gấp... 15 lần số thành viên trong FC chính thức. Cụ thể, FC của "O Sen" có hơn 2.000 thành viên, trong khi cộng đồng anti-fan lại có đến 36.000 người?!

So sánh giữa FC Ngọc Mai và group anti-fan nữ ca sĩ khiến netizen sốc. Ảnh: Chụp màn hình Mọi người đăng tải những thông tin liên quan đến giọng ca Muôn vàn khuôn mặt, điển hình là phát ngôn liên quan đến anti fan hay những chia sẻ về cuộc sống gia đình và buông lời chỉ trích Ngọc Mai. Một người nêu ý kiến: “Là ca sĩ thì chuyên môn là âm nhạc, giải trí. Với Ngọc Mai, bạn là ca sĩ, bạn không phải chuyên gia tâm lý để lên rao giảng". “Nghe nói đạo lý nhiều nên mệt, hết hứng nghe hát luôn", người xem khác tỏ thái độ. Bên cạnh đó, cũng có người mang phát ngôn của Ngọc Mai về việc từng bị đồng nghiệp xem thường để mỉa mai nữ ca sĩ. Tuy nhiên, khi thông tin group anti Ngọc Mai xuất hiện, cũng có nhiều khán giả tỏ thái độ không hài lòng. Nhiều người cho rằng điều này ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của nữ ca sĩ. Một số ý kiến khác lên tiếng bênh vực, mong Ngọc Mai - Quốc Nghiệp không bận tâm trước những bình luận tiêu cực và tiếp tục cống hiến. Ngọc Mai - Quốc Nghiệp giữa bão ồn ào. Ảnh: FBNV Mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân, O Sen Ngọc Mai đã đăng tải hình ảnh chia sẻ lại khoảnh khắc "tình bể bình" bên cạnh ông xã, kèm theo đó là dòng trạng thái đầy mùi mẫn: "Nũng nịu một tí nè Giang Quốc Nghiệp" nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Điều này cho thấy giữa mọi ồn ào, Ngọc Mai - Quốc Nghiệp vẫn thể hiện tình cảm gắn bó lâu bền. Có vẻ, cả hai đã biết quá rõ về chuyện quá khứ của nhau và vẫn dành cho nhau tình cảm son sắt, mặc cho mọi bàn tán, đồn đoán về cuộc hôn nhân của họ. Ngày 20/1, nữ ca sĩ thông báo sẽ tổ chức lễ cưới với Quốc Nghiệp vào tháng 4 tới.

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