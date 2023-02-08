O Sen Ngọc Mai nũng nịu bên chồng, khẳng định hạnh phúc giữa ồn ào hôn nhân

Hậu trường 08/02/2023 15:46

Giữa ồn ào về hôn nhân trong quá khứ, động thái mới nhất của O Sen Ngọc Mai thu hút sự chú ý của dư luận.

Những ngày qua, hàng loạt diễn đàn chia sẻ loạt ảnh được cho là lễ cưới của O Sen Ngọc Mai. Trong hình, Ngọc Mai mặc áo dài và cầm bó hoa cưới. Tuy nhiên, chú rể trong hình lại không phải Quốc Nghiệp.

Tên cô dâu chú rể trên cổng cưới cũng là: “Tô” và “Mai”. Ngọc Mai cùng chú rể thậm chí chụp hình với nhiều khách mời, trong đó có NSƯT Thanh Thủy và cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Điều đó làm dấy lên thông tin O Sen từng tổ chức lễ cưới trước khi gặp gỡ Quốc Nghiệp.

O Sen Ngọc Mai nũng nịu bên chồng, khẳng định hạnh phúc giữa ồn ào hôn nhân - Ảnh 1
O Sen Ngọc Mai nũng nịu bên chồng, khẳng định hạnh phúc giữa ồn ào hôn nhân - Ảnh 2
Hình ảnh được cho là lễ cưới của Ngọc Mai. Ảnh: Internet

Trả lời báo chí, đại diện của Ngọc Mai cho biết không quan tâm đến vấn đề này nên từ chối trả lời. Trong khi đó, đại diện của Quốc Nghiệp nói: "Chúng tôi không phủ nhận cũng không khẳng định. Chúng tôi sẽ thông tin đến mọi người sau".

Là một trong những khách mời xuất hiện ở loạt ảnh cưới, NSND Tạ Minh Tâm xác nhận anh từng tham dự lễ cưới của Ngọc Mai. Anh cho biết lễ cưới diễn ra cách đây khoảng 10 năm ở một nhà hàng. Vì buổi lễ diễn ra đã quá lâu nên anh không thể nhớ rõ chi tiết cũng như thời gian, địa điểm cụ thể.

Hiện mọi nhất cử nhất động của hai vợ chồng Ngọc Mai - Quốc Nghiệp trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân, O Sen Ngọc Mai đã đăng tải hình ảnh chia sẻ lại khoảnh khắc "tình bể bình" bên cạnh ông xã, kèm theo đó là dòng trạng thái đầy mùi mẫn: "Nũng nịu một tí nè Giang Quốc Nghiệp" nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

O Sen Ngọc Mai nũng nịu bên chồng, khẳng định hạnh phúc giữa ồn ào hôn nhân - Ảnh 3
Ngọc Mai đăng ảnh mùi mẫn bên chồng. Ảnh: FBNV

Điều này cho thấy giữa mọi ồn ào, Ngọc Mai - Quốc Nghiệp vẫn thể hiện tình cảm gắn bó lâu bền. Có vẻ, cả hai đã biết quá rõ về chuyện quá khứ của nhau và vẫn dành cho nhau tình cảm son sắt, mặc cho mọi bàn tán, đồn đoán về cuộc hôn nhân của họ. 

Ngọc Mai được chú ý khi tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ và giành giải quán quân. Ngày 20/1, nữ ca sĩ thông báo sẽ tổ chức lễ cưới với Quốc Nghiệp vào tháng 4 tới.

O Sen Ngọc Mai nũng nịu bên chồng, khẳng định hạnh phúc giữa ồn ào hôn nhân - Ảnh 4

Ngọc Mai và Quốc Nghiệp gặp nhau lần đầu vào năm 2011, trong chuyến lưu diễn ở Pháp. Đến năm 2015, cả hai về chung sống. Cặp nghệ sĩ đang có cuộc sống êm đềm bên hai con. 

 

Giữa tin đồn từng có một đời chồng trước khi yêu Quốc Nghiệp, 'O Sen' Ngọc Mai nói gì?

Giữa tin đồn từng có một đời chồng trước khi yêu Quốc Nghiệp, 'O Sen' Ngọc Mai nói gì?

Trên các diễn đàn mạng xã hội đã đăng tải loạt ảnh về đám cưới lần đầu của Ngọc Mai gây xôn xao.

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