'Người đẹp chuyển giới' Lâm Khánh Chi để lộ khuyết điểm giọng hát hậu phẫu thuật dây thanh quản?

Màn biểu diễn của Lâm Khánh Chi sau khi phẫu thuật dây thanh quản gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn biểu diễn của Lâm Khánh Chi tại một sân khấu tiệc cưới. Theo đó, nữ ca sĩ đã xuất hiện với với chiếc váy cúp ngực quyến rũ, khoe trọn làn da trắng sáng. Không những thế, layout tóc cũng như lối trang điểm phù hợp đã giúp Lâm Khánh Chi tôn lên được nhan sắc xinh đẹp sau khi chi tiền tỷ để cải thiện nhan sắc. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp thì giọng hát của nữ ca sĩ chính là yếu tố thu hút đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng, bởi theo như được biết thì Lâm Khánh Chi vừa hoàn thành ca phẫu thuật thanh quản để có được một giọng nói mềm mại, giống với phụ nữ nhất.

Lâm Khánh Chi đi hát trở lại sau phẫu thuật dây thanh quản. Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, lần tái xuất sân khấu này của nữ ca sĩ chuyển giới lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều người đã cho rằng Lâm Khánh Chi hát khá thều thào, gằn giọng đến nổi cả gân cổ nhưng khán giả lại không nghe rõ được nữ ca sĩ đang hát gì. Chưa kể những nốt cao mà Lâm Khánh Chi thể hiện lại rất khàn và không còn được mượt mà, thoải mái như xưa. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bênh vực Lâm Khánh Chi, cho rằng dây thanh quản của cô có thể chưa hoàn toàn bình phục sau phẫu thuật, cũng có thể nữ ca sĩ lựa chọn ca khúc chưa phù hợp.

Dân mạng tranh cãi về phần biểu diễn của Lâm Khánh Chi. Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, vào tháng 10/2022, Lâm Khánh Chi quyết định sang Thái Lan phẫu thuật thanh quản với hy vọng cải thiện giọng nói trở thành phiên bản hoàn hảo hơn hiện tại. 10 năm trước, sau phẫu thuật chuyển giới Lâm Khánh Chi từng được nhiều người khuyên nên chỉnh cả thanh quản, thay đổi giọng từ nam thành nữ. Tuy nhiên, khi đó nữ ca sĩ không dám làm phẫu thuật thanh quản vì sợ ảnh hưởng giọng hát. Cô chấp nhận tình cảnh vóc dáng nữ nhưng khi nói chuyện hoặc hát mọi người đều nhận ra chất giọng nam khá rõ. Lâm Khánh Chi từng buồn vì những lời chê bai, dè bỉu nhưng vẫn cố chịu đựng, mạnh mẽ bước qua mọi thử thách. Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977 tại TP HCM, là ca sĩ được yêu thích đầu thập niên 2000 với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Sau hai liveshow năm 2002, Lâm Chí Khanh vắng mặt dần trên sân khấu và "ở ẩn" một thời gian dài. Năm 2012, ca sĩ gây bất ngờ khi tái xuất với hình ảnh một phụ nữ và thừa nhận đã chuyển giới, lấy nghệ danh là Lâm Chi Khanh. Từ năm 2016, cô đổi nghệ danh là Lâm Khánh Chi. Năm 2017, cô tổ chức đám cưới với một doanh nhân nhưng tuyên bố chia tay hồi tháng 12/2021. Cả hai có con trai chung - bé Thiên Long - bằng phương pháp nhờ người mang thai hộ. Sau chia tay, con trai sống với ca sĩ chuyển giới. Hiện ngoài ca hát, cô còn kinh doanh bất động sản, bán quần áo, mỹ phẩm online.

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