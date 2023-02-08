'Người đẹp chuyển giới' Lâm Khánh Chi để lộ khuyết điểm giọng hát hậu phẫu thuật dây thanh quản?

Hậu trường 08/02/2023 11:00

Màn biểu diễn của Lâm Khánh Chi sau khi phẫu thuật dây thanh quản gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn biểu diễn của Lâm Khánh Chi tại một sân khấu tiệc cưới. Theo đó, nữ ca sĩ đã xuất hiện với với chiếc váy cúp ngực quyến rũ, khoe trọn làn da trắng sáng. Không những thế, layout tóc cũng như lối trang điểm phù hợp đã giúp Lâm Khánh Chi tôn lên được nhan sắc xinh đẹp sau khi chi tiền tỷ để cải thiện nhan sắc.  

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp thì giọng hát của nữ ca sĩ chính là yếu tố thu hút đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng, bởi theo như được biết thì Lâm Khánh Chi vừa hoàn thành ca phẫu thuật thanh quản để có được một giọng nói mềm mại, giống với phụ nữ nhất.

'Người đẹp chuyển giới' Lâm Khánh Chi để lộ khuyết điểm giọng hát hậu phẫu thuật dây thanh quản? - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi đi hát trở lại sau phẫu thuật dây thanh quản. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, lần tái xuất sân khấu này của nữ ca sĩ chuyển giới lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều người đã cho rằng Lâm Khánh Chi hát khá thều thào, gằn giọng đến nổi cả gân cổ nhưng khán giả lại không nghe rõ được nữ ca sĩ đang hát gì. Chưa kể những nốt cao mà Lâm Khánh Chi thể hiện lại rất khàn và không còn được mượt mà, thoải mái như xưa.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bênh vực Lâm Khánh Chi, cho rằng dây thanh quản của cô có thể chưa hoàn toàn bình phục sau phẫu thuật, cũng có thể nữ ca sĩ lựa chọn ca khúc chưa phù hợp.

'Người đẹp chuyển giới' Lâm Khánh Chi để lộ khuyết điểm giọng hát hậu phẫu thuật dây thanh quản? - Ảnh 2
'Người đẹp chuyển giới' Lâm Khánh Chi để lộ khuyết điểm giọng hát hậu phẫu thuật dây thanh quản? - Ảnh 3
'Người đẹp chuyển giới' Lâm Khánh Chi để lộ khuyết điểm giọng hát hậu phẫu thuật dây thanh quản? - Ảnh 4
Dân mạng tranh cãi về phần biểu diễn của Lâm Khánh Chi. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào tháng 10/2022, Lâm Khánh Chi quyết định sang Thái Lan phẫu thuật thanh quản với hy vọng cải thiện giọng nói trở thành phiên bản hoàn hảo hơn hiện tại.

10 năm trước, sau phẫu thuật chuyển giới Lâm Khánh Chi từng được nhiều người khuyên nên chỉnh cả thanh quản, thay đổi giọng từ nam thành nữ. Tuy nhiên, khi đó nữ ca sĩ không dám làm phẫu thuật thanh quản vì sợ ảnh hưởng giọng hát. Cô chấp nhận tình cảnh vóc dáng nữ nhưng khi nói chuyện hoặc hát mọi người đều nhận ra chất giọng nam khá rõ. Lâm Khánh Chi từng buồn vì những lời chê bai, dè bỉu nhưng vẫn cố chịu đựng, mạnh mẽ bước qua mọi thử thách.

'Người đẹp chuyển giới' Lâm Khánh Chi để lộ khuyết điểm giọng hát hậu phẫu thuật dây thanh quản? - Ảnh 5

Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977 tại TP HCM, là ca sĩ được yêu thích đầu thập niên 2000 với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Sau hai liveshow năm 2002, Lâm Chí Khanh vắng mặt dần trên sân khấu và "ở ẩn" một thời gian dài.

Năm 2012, ca sĩ gây bất ngờ khi tái xuất với hình ảnh một phụ nữ và thừa nhận đã chuyển giới, lấy nghệ danh là Lâm Chi Khanh. Từ năm 2016, cô đổi nghệ danh là Lâm Khánh Chi.

Năm 2017, cô tổ chức đám cưới với một doanh nhân nhưng tuyên bố chia tay hồi tháng 12/2021. Cả hai có con trai chung - bé Thiên Long - bằng phương pháp nhờ người mang thai hộ. Sau chia tay, con trai sống với ca sĩ chuyển giới. Hiện ngoài ca hát, cô còn kinh doanh bất động sản, bán quần áo, mỹ phẩm online.

Xót xa lễ tang vắng vẻ, đơn sơ tiễn biệt nam thần 'Vì yêu mà đến' Phạm Hồng Hải Quân

Xót xa lễ tang vắng vẻ, đơn sơ tiễn biệt nam thần 'Vì yêu mà đến' Phạm Hồng Hải Quân

Ngày mai (9/2), người thân sẽ cử hành nghi thức hỏa táng, tiễn đưa sao nam "Vì yêu mà đến" về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi phẫu thuật thanh quản người đẹp chuyển giới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang