Em gái Trấn Thành tiết lộ mối quan hệ thật với chị dâu Hari Won, có xa cách như lời đồn?

Hậu trường 08/02/2023 06:25

Những chia sẻ mới đây của em gái Trấn Thành, diễn viên Uyển Ân, về công việc và mối quan hệ gia đình gây chú ý lớn.

MC Trấn Thành có hai em gái ruột là Huỳnh Mi và Uyển Ân. Nếu Huỳnh Mi đã lập gia đình, ít xuất hiện thì Uyển Ân lại mong muốn nối nghiệp anh trai, dấn thân showbiz. Sau nhiều dự án web-drama, Uyển Ân đóng chính phim điện ảnh Nhà bà Nữ (hiện doanh thu hơn 380 tỷ).

Nói với tờ Arttimes, nữ diễn viên trẻ tiết lộ không áp lực mà còn cảm thấy tự hào, lấy đó làm động lực phấn đấu khi là em gái của Trấn Thành. Bởi vậy thời gian tới, cô sẽ cố gắng nỗ lực rèn luyện bản thân, có nhiều tác phẩm hay để khán giả nhớ tới mình nhiều hơn.

Em gái Trấn Thành tiết lộ mối quan hệ thật với chị dâu Hari Won, có xa cách như lời đồn? - Ảnh 1
Uyển Ân bên cạnh người anh nổi tiếng. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, ở lần lên sóng này, cô cũng tiết lộ về mối quan hệ với chị dâu Hari Won. Uyển Ân cho hay 2 chị em hợp nhau về nhiều mặt.

“Hai chị em nói về đồ ăn là nhiều nhất, kế đến là du lịch. Chị hay hỏi về công việc và thường cho tôi những món đồ hiệu. Chủ yếu đồ hiệu tôi dùng đều là từ chị Hari Won tặng. Từ ngày lấy vợ, anh Thành không tặng tôi gì cả, trước đó thì có. Từ khi tôi 18 tuổi, anh Thành chỉ hỗ trợ tiền học. Về nhu cầu, sở thích cá nhân thì tôi tự làm để tiêu xài. Tôi tham gia web-drama, đóng vài quảng cáo…”, Uyển Ân kể.

Em gái Trấn Thành tiết lộ mối quan hệ thật với chị dâu Hari Won, có xa cách như lời đồn? - Ảnh 2
Em gái Trấn Thành tiết lộ mối quan hệ thật với chị dâu Hari Won, có xa cách như lời đồn? - Ảnh 3
Uyển Ân tiết lộ mối quan hệ thân thiết với chị dâu Hari Won. Ảnh: FBNV

Mục tiêu của Uyển Ân là trở thành diễn viên đa năng, được công chúng thừa nhận tài năng trong tương lai. 

“Tôi biết làm diễn viên hài rất khó, nhưng tôi mong muốn có thể diễn cái gì đó hài hước và cũng có thể diễn bi được. Nếu có cơ hội, tôi sẽ sẵn sàng.

Hình như là tôi chưa nhận được sự quan tâm từ mọi người. Lời chê bai vẫn chưa, lời khen thì lai rai. Cũng may mắn cho tôi khi số lượng bình luận công kích không đáng kể. Khi lên tiếng bảo vệ anh Trấn Thành, chị Hari, tôi không sợ anti-fan tấn công vì mình chia sẻ điều đúng. Gia đình mình không bảo vệ thì bảo vệ ai.

Sắp tới, tôi mong muốn có nhiều vai diễn để tăng độ nhận diện tên Uyển Ân đối với khán giả. Ví dụ như nhắc đến Trấn Thành là nghệ sĩ đa năng, khi nhắc đến Uyển Ân, chưa xác định được hình ảnh cụ thể. Mong rằng thời gian tới, tôi sẽ làm được điều đó”, cô nói.

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