Rầm rộ nghi vấn Đông Nhi mang bầu lần hai cho ông xã thiếu gia

Đông Nhi bị soi lộ bụng to bất thường khi chụp ảnh cùng con gái đầu lòng.

Mới đây, trong bộ ảnh mới nhất được đăng tải trên trang cá nhân, Đông Nhi để lộ hình thể có phần đầy đặn khi diện mẫu váy ôm sát body. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngồi xuống cùng chồng và con gái tạo dáng, nữ ca sĩ còn bị soi vòng 2 to bất thường. Gương mặt của cô cũng mũm mĩm hơn nhiều so với loạt ảnh trước đây. Đông Nhi bị soi dấu hiệu mang bầu lần hai. Ảnh: FBNV Thêm vào đó, con gái Đông Nhi liên tục hướng mắt về phía vòng 2 của mẹ và đặt tay lên bụng. Hành động này khiến nhiều người suy đoán nữ ca sĩ đang bầu bí lần hai. Tuy nhiên, hiện tại, nữ ca sĩ vẫn chưa lên tiếng nói về chủ đề này.

Trước đó, khi nói về dự định sinh thêm con, Đông Nhi từng tâm sự: "Ngày xưa, hai vợ chồng từng hô hào muốn cả một đội bóng cơ. Nhưng sau khoảng thời gian trải nghiệm, cả hai nhận thấy sinh 2-3 bé là hợp lý, vì tính chất công việc và mong muốn tập trung chăm sóc con tốt nhất mới an tâm được. Hai vợ chồng đã tính trước kế hoạch. Nhưng ở thời điểm nào, tôi xin phép chia sẻ khi tin vui đến nhé. Phép màu thường không nên nói trước sẽ thú vị hơn". Ngày 9/11/2019, chuyện tình 10 năm của Đông Nhi và Ông Cao Thắng chính thức bước sang trang mới bằng một hôn lễ đẹp tựa cổ tích tại bờ biển Phú Quốc, dưới sự chứng kiến của 500 quan khách đều là những người anh em, bạn bè trân quý của cô dâu chú rể.

Trong hôn lễ, Đông Nhi đã khóc khi nói điều này với ông xã: "Em đã mong chờ giây phút này rất lâu bởi em luôn tin tưởng anh là người chồng tuyệt vời của em. Ngày hôm nay, đứng trước mặt những vị khách quý, em chính thức có thể gọi anh là chồng”. Về phía Ông Cao Thắng, anh cũng nghẹn ngào nói lời cảm ơn Đông Nhi vì đồng ý cho anh trở thành chồng để chăm sóc cho cô và con của hai người. Tổ ấm của Đông Nhi - Ông Cao Thắng sau đó càng trở nên trọn vẹn khi cả hai chào đón sự ra đời của con gái Winnie Ông vào ngày 26/10/2020. Từ đó đến nay, bé Winnie vẫn luôn là 1 trong những nhóc tỳ hot nhất Vbiz, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả nhờ vẻ xinh xắn, đáng yêu hết nấc của mình.

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