MC Cát Tường bất ngờ dừng làm 'bà mối quốc dân', hé lộ lý do đằng sau

Hậu trường 07/02/2023 10:07

NSƯT Cát Tường là "bà mối" mát tay trong các chương trình hẹn hò, từng kết nối thành công cho hơn 500 cặp tình nhân.

Mới đây, NSƯT Cát Tường bất ngờ thông báo tạm dừng mọi công việc ở vai trò MC cho các chương trình hẹn hò. Nữ nghệ sĩ chia sẻ cô đã dành thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định này.

Về lý do nói lời tạm biệt với công việc đã gắn bó nhiều năm, Cát Tường cho biết cô đang tập trung diễn xuất, muốn dành toàn bộ thời gian cho sân khấu và phim ảnh.

MC Cát Tường bất ngờ dừng làm 'bà mối quốc dân', hé lộ lý do đằng sau - Ảnh 1
Cát Tường quyết định dừng công việc MC show hẹn hò. Ảnh: Internet

"Tôi đã vắng bóng quá lâu ở mảng điện ảnh và truyền hình. Tôi cũng buồn vì quyết định của mình khiến khán giả tiếc nuối và có chút thất vọng. Bản thân tôi luôn biết ơn khán giả và các chương trình hẹn hò đã đưa hình ảnh tôi đến gần hơn với công chúng.

Tuy nhiên, tôi cũng muốn tạm ngưng công việc này để 'hít thở', có thêm năng lượng mới cho bản thân. Biết đâu khi có cơ hội quay trở lại ở chương trình hẹn hò nào đó trong tương lai thì tôi sẽ xuất hiện với hình ảnh mới mẻ hơn thì sao?", nữ nghệ sĩ tâm sự.

Trước khi gắn bó với công việc MC, Cát Tường được khán giả biết tới qua các vai diễn trong phim Gió qua miền tối sáng, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Nhà có 5 nàng tiên, Tía tôi là cao thủ...

7 năm gần đây, NSƯT Cát Tường nổi tiếng trong vai trò MC của các chương trình hẹn hò trên truyền hình như Chân ái (phát trên VTV3), Bạn muốn hẹn hò, Hẹn ăn trưa, Ghép đôi thần tốc… Nhờ cách dẫn dắt duyên dáng, hài hước và tâm lý, nữ diễn viên kiêm MC được khán giả ưu ái dành tặng danh xưng "bà mối quốc dân".

MC Cát Tường bất ngờ dừng làm 'bà mối quốc dân', hé lộ lý do đằng sau - Ảnh 2
Quyền Linh - Cát Tường từng là cặp đôi MC được yêu mến khi dẫn dắt "Bạn muốn hẹn hò". Ảnh: Internet

Trong chương trình Bạn muốn hẹn hò, Cát Tường đã kết nối thành công cho hơn 500 cặp tình nhân. Mặc dù kết thúc công việc này vào năm 2019, nữ nghệ sĩ vẫn giữ vai trò cầu nối tình yêu cho nhiều cặp đôi trong các show khác như Chân ái, Hẹn ăn trưa, Ghép đôi thần tốc…

Về đười tư, Cát Tường kết hôn với một Việt kiều vào năm 2003. Sau khi sinh con gái, cả hai nhanh chóng chia tay. Sau một lần đổ vỡ, hiện chị vẫn là mẹ đơn thân. Nữ diễn viên từng hẹn hò nhiều người nhưng rồi sớm chia tay.

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