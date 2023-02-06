Xôn xao nữ MC xinh đẹp bị một cầu thủ nổi tiếng gạ tình tại khách sạn, dân mạng đồn đoán người ấy là ai

Theo lời kể của nữ MC, nam cầu thủ nổi tiếng đã có hành động đi quá giới hạn với cô khi cả hai gặp nhau tại một khách sạn ở Hà Nội.

Mới đây, MC Thu Hà bất ngờ chia sẻ bản thân từng bị lừa tình bởi một cầu thủ trẻ nổi tiếng trong làng bóng đá Việt Nam khiến dân tình xôn xao. Câu chuyện ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận và trở thành chủ đề bàn tán cực sôi nổi của cư dân mạng. MC Thu Hà chia sẻ bị một cầu thủ Việt "gạ tình". Ảnh: FBNV Cụ thể, nữ MC chia sẻ bản thân có cơ duyên gặp gỡ với chàng cầu thủ trẻ của đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong một lần cô đi dẫn chương trình. Cả hai sau đó đã kết bạn và nói chuyện rất nhiều với nhau trên mạng xã hội.

Thu Hà chia sẻ thêm, nói chuyện được một thời gian ngắn thì chàng cầu thủ này rủ cô ra Hà Nội, còn cho hay sẽ lo tiền vé máy bay lẫn khách sạn cho nữ MC khi ra thủ đô. Thu Hà kể: "Cứ ra Hà Nội đi, bạn đó sẽ lo vé máy bay và khách sạn". Tuy nhiên ngay trong lần đầu gặp mặt, MC Thu Hà cho biết bản thân đã có những ấn tượng không tốt với anh chàng.

Cô chia sẻ: "Sau một ngày đi công việc ở ngoài thì mình quay trở lại khách sạn, gặp gỡ và trò chuyện với bạn ấy, và mình thấy không như những gì mình tưởng tượng đâu, trời ơi trai đểu chính hiệu luôn. Không biết những bạn cầu thủ khác thế nào nhưng bạn này làm mình sợ thật sự đấy". Đáng chú ý MC Thu Hà còn cho biết nam cầu thủ ngỏ ý ở lại phòng riêng của cô vào buổi tối và viện đủ lý do. Tuy nhiên sau đó MC Thu Hà không đồng ý thì bạn cầu thủ kia tỏ thái độ, thậm chí còn yêu cầu khách sạn "cắt thẻ phòng" của Thu Hà, từ 2 ngày xuống còn 1 ngày. Phía bên dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả đã cùng bàn luận và suy đoán xem chàng cầu thủ nổi tiếng kia là ai. Dù chưa biết thực hư danh tính chàng trai và cả câu chuyện thế nào nhưng vụ việc đang rất được cư dân mạng quan tâm. Thu Hà là một trong những MC có tiếng, đảm nhận vai trò “cầm trịch” nhiều chương trình, sự kiện,… Cô từng lọt vào top 10 Cầu Vồng VTV, đảm nhận công việc MC – Biên tập viên cho một số kênh truyền hình và ít nhiều tạo được ấn tượng nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng lối dẫn dắt duyên dáng.

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