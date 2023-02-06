Nghệ sĩ Việt Hương tiết lộ bị rụng hết cả tóc, lý do khiến nhiều người xót xa

Chia sẻ mới đây của Việt Hương khiến người hâm mộ không khỏi xót xa, đồng thời cảm kích trước sự hy sinh vì nghệ thuật của nữ diễn viên.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương đã đăng đàn cảm ơn ông xã vì hành động dành cho vợ trong hậu trường một đêm diễn. Ngoài ra nghệ sĩ Việt Hương cũng chia sẻ về việc bản thân gặp sự cố trên sân khấu kịch mới đây. Cụ thể nghệ sĩ Việt Hương viết: "Cảm ơn anh đã vẽ tóc (đuôi rùa) cho hoàn chỉnh phần hoá trang lên sân khấu. Hôm qua trong lúc diễn đã lật móng nhưng đã ổn, cảm ơn cả nhà yêu thương. Và để đội đầu thái hậu khoảng 3 ký thì chân tóc nó đỏ và rụng hết tóc phần chịu sức nặng. Vậy mà không thấy đau!".

Việt Hương chia sẻ khoảnh khắc ông xã hỗ trợ cô trong hậu trường để chuẩn bị cho đêm diễn. Ảnh: FBNV Theo đó, lý do khiến cho nghệ sĩ Việt Hương gặp phải sự cố ở tay và phần tóc là vì hy sinh cho vai diễn, làm sao để đẹp nhất, lộng lẫy nhất để mang đến cho khán giả tiếng cười ngày đầu xuân. Bên cạnh đó để chứng minh lời mình nói, nghệ sĩ Việt Hương còn đính kèm khoảnh khắc móng tay bị lật, phần chân tóc đỏ khiến khán giả không khỏi xót xa, ngưỡng mộ trước tinh thần hy sinh vì nghệ thuật của bà xã nhạc sĩ Hoài Phương.

Nữ nghệ sĩ bị lật móng tay trog lúc biểu diễn. Ảnh: FBNV Phần chân tóc của nữ nghệ sĩ cũng bị đỏ, gãy khiến khán giả xót xa. Ảnh: FBNV Việt Hương là nghệ sĩ hài sinh ra và lớn lên tại TP HCM. Chị từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu và có nhiều thành tích nổi trội khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Con đường nghệ thuật của Việt Hương khá suôn sẻ. Từ ngày đầu hoạt động tại Sân khấu kịch Sài Gòn cho tới khi tách ra thành lập nhóm hài riêng, Việt Hương đều gặt hái nhiều thành công từ tiếng tăm đến giải thưởng. Sau khi chuyển sang định cư tại Mỹ, sự nghiệp của Việt Hương càng nổ rộ đưa tên tuổi của chị lên hàng những ngôi sao sáng nhất của sân khấu Hải ngoại. Hơn 20 năm hoạt động, Việt Hương lọt top những danh hài có mức cát – xê "khủng" nhất showbiz Việt. Khối tài sản mà chị sở hữu ở tuổi 40 cũng khiến không ít người phải trầm trồ, ghen tỵ. Tổ ấm hạnh phúc của Việt Hương. Ảnh: FBNV Trong những năm gần đây, vợ chồng Việt Hương về Việt Nam định cư. Hiện vợ chồng nữ diễn viên hài sinh sống tại một biệt thự sang trọng ở TP.HCM. Nhạc sĩ Hoài Phương đang quản lý công việc kinh doanh của gia đình và hỗ trợ vợ. Cuộc sống giàu có, hạnh phúc của Việt Hương khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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