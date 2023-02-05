Kết thúc mối tơ duyên 24 năm với Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh

Hậu trường 05/02/2023 20:32

Sau khi ly hôn, Hồng Đào có cuộc sống thoải mái, sang chảnh và phóng khoáng hơn.

Hồng ĐàoQuang Minh từng là đôi vợ chồng gắn kết sâu đậm trong làng giải trí Việt, họ đã có 24 năm bên nhau trước khi thông báo ly hôn vào năm 2019. Trở thành người phụ nữ độc thân ở tuổi U60, cuộc sống của nghệ sĩ Hồng Đào đã có những thay đổi theo hướng tích cực. Cả hai thỉnh thoảng vẫn xuất hiện chung trên sân khấu, dành lời chúc mừng cho đối phương vào dịp sinh nhật,... 

Kết thúc mối tơ duyên 24 năm với Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh - Ảnh 1
Quang Minh - Hồng Đào từng là cặp vợ chồng đình đám. Ảnh: Internet

Hiện tại, Hồng Đào vẫn duy trì công việc làm nghệ thuật. Ngoài những buổi biểu diễn ở nước ngoài thì Hồng Đào còn xuất hiện trong vài sản phẩm, sự kiện của đồng nghiệp tại Việt Nam. Sau nhiều thập kỷ bước chân vào nghề, Hồng Đào vẫn giữ được sức hút trong lòng công chúng. 

Sau khi ly hôn, Hồng Đào có cuộc sống thoải mái, sang chảnh và phóng khoáng hơn. Nữ diễn viên làm chủ một căn biệt thự tại California, Mỹ. Không gian sống của cô được ví như một resort thu nhỏ, có hồ bơi riêng cùng sân vườn rộng lớn.

Kết thúc mối tơ duyên 24 năm với Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh - Ảnh 2
Kết thúc mối tơ duyên 24 năm với Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh - Ảnh 3
Căn biệt thự rộng lớn của Hồng Đào tại Mỹ. Ảnh: FBNV

 

Kết thúc mối tơ duyên 24 năm với Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh - Ảnh 4
Nữ nghệ sĩ hái hoa trong vườn nhà. Ảnh: FBNV

Sao phim Gia đình số đỏ có đam mê trồng cây cảnh, đa phần là các loại hoa và bonsai. Tham quan vườn nhà Hồng Đào, Hồng Vân từng hài hước chia sẻ: "Bà bạn Hồng Đào thuê hai đứa tui tới làm vườn cho bả, làm xong bả trả công bằng mấy trái bưởi".

Kết thúc mối tơ duyên 24 năm với Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh - Ảnh 5
Hồng Đào "thuê" cả vợ chồng Hồng Vân sang Mỹ làm vườn. Ảnh: FB Hồng Vân

 

Kết thúc mối tơ duyên 24 năm với Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh - Ảnh 6
Hồng Đào tạo dáng sang chảnh trong khu vườn xanh mướt. Ảnh: FBNV

Ngoài căn biệt thự đắt đỏ, Hồng Đào còn sở hữu một chiếc xế hộp sang trọng tại Mỹ. Nữ diễn viên cũng có nhiều món đồ hiệu, thường xuyên đi du lịch đó đây. Hiện tại, nữ diễn viên đang sống cùng mẹ ruột và con gái.

Kết thúc mối tơ duyên 24 năm với Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh - Ảnh 7
Nữ nghệ sĩ bên xế hộp. Ảnh: FBNV

 

Kết thúc mối tơ duyên 24 năm với Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh - Ảnh 8
Kết thúc mối tơ duyên 24 năm với Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh - Ảnh 9

Nữ diễn viên và con gái thường xuyên đi du lịch, khám phá khắp nơi ở Mỹ và các quốc gia cùng nhau. Nếu như nghệ sĩ Quang Minh chọn cuộc sống ở Việt Nam thì Hồng Đào chủ yếu ở Mỹ để dễ dàng quan tâm, chăm sóc các con. 

Về cuộc sống hiện tại, NS Hồng Đào chia sẻ với khán giả: "Khoảng 1, 2 năm nay thì mẹ tôi hơi yếu chứ ngày xưa bà khỏe lắm. Nay tôi đã gần 60 tuổi, mẹ tôi cũng đã hơn 80 nhưng mỗi lần đi quay hơi trễ là mẹ bắt đầu gọi điện thoại: 'Con đi đâu mà sao giờ chưa về'. Làm như tôi là gái 16 tuổi vậy đó".

Kết thúc mối tơ duyên 24 năm với Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh - Ảnh 10
Kết thúc mối tơ duyên 24 năm với Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh - Ảnh 11
Kết thúc mối tơ duyên 24 năm với Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh - Ảnh 12
Kết thúc mối tơ duyên 24 năm với Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh - Ảnh 13
Kết thúc mối tơ duyên 24 năm với Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh - Ảnh 14
Hồng Đào trẻ trung, sành điệu ở tuổi 60. Ảnh: FBNV

Trải qua biến cố hôn nhân, Hồng Đào nhanh chóng lấy lại sự lạc quan, vui vẻ. Nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, thông điệp tích cực đến với người hâm mộ. Ở tuổi 60, Hồng Đào được khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung so với tuổi. Nữ nghệ sĩ chuộng phong cách ăn diện thanh lịch, kín đáo mỗi lần gặp gỡ bạn bè hay xuất hiện trước khán giả. 

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Từ khóa:   Quang Minh Hồng Đào Quang Minh - Hồng Đào

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