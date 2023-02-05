'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' bán nhà dát vàng, theo chồng Tây định cư nước ngoài hiện sống ra sao?

Hậu trường 05/02/2023 16:02

Nàng hậu xinh đẹp, chủ sở hữu căn biệt thự dát vàng nổi tiếng hiện sống im ắng bên tổ ấm nhỏ.

Ngô Mỹ Uyên được công chung biết đến khi cô đăng quang Hoa hậu Điện ảnh năm 1994 và Hoa hậu Thời trang quốc tế Ai Cập năm 1999. Với lợi thế và nhan sắc và chiều cao, cô nhanh chóng gia nhập vào showbiz Việt với nhiều vai trò khác như: ca sĩ diễn viên, MC, người mẫu... dù là vị trí trí nào người đep 7X cũng làm rất tốt và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' bán nhà dát vàng, theo chồng Tây định cư nước ngoài hiện sống ra sao? - Ảnh 1

Là biểu tượng nhan sắc, sự năng động và tài năng một thời nhưng sau khi đạt được những thành công nhất định, Ngô Mỹ Uyên quyết định sang Mỹ sinh sống và làm việc. Thời điểm tạm rút khỏi showbiz Việt, cô học thanh nhạc nâng cao và bén duyên với bộ môn ảo thuật.

Trải qua một vài năm âm thầm rèn luyện, Ngô Mỹ Uyên trở thành một ảo thuật gia có tiếng tại Hollywood và từng được vinh danh với giải thưởng "Nữ ảo thuật gia trốn chạy nhanh nhất trong 45s".

Ngoài ra khi nhắc đến Ngô Mỹ Uyên, nhiều người sẽ ngay lập tức "định danh" cô là một trong những hoa hậu có tài sản khủng nhất Việt Nam. Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập từng gây sốt với bộ ảnh khoe biệt thự dát vàng, nằm trên diện tích đất 1.000m2 ở đường Hàn Thuyên (Q.1, TP.HCM), nằm giữa nhà thờ Đức Bà và dinh Độc Lập.

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' bán nhà dát vàng, theo chồng Tây định cư nước ngoài hiện sống ra sao? - Ảnh 2
'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' bán nhà dát vàng, theo chồng Tây định cư nước ngoài hiện sống ra sao? - Ảnh 3
'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' bán nhà dát vàng, theo chồng Tây định cư nước ngoài hiện sống ra sao? - Ảnh 4
Ngô Mỹ Uyên cùng căn biệt thự dát vàng ở trung tâm TP.HCM từng gây sốt dư luận. Ảnh: Thanh Niên

Năm 2019, chia sẻ trên báo Thanh Niên, Ngô Mỹ Uyên cho biết cô đã bán đi căn biệt thự này vì không có người trông coi, với giá 7 triệu USD. Người đẹp kể thêm cô đã mua nó với giá hơn 1.000 cây vàng từ một villa cũ của Pháp và sửa dần trong ba năm. Tiền sửa thời điểm những năm đầu 2000 khoảng 600-700 ngàn USD.

Ngoài cơ ngơi ở quê nhà, Ngô Mỹ Uyên còn có nơi ở sang chảnh, cuộc sống giàu có ở trời Tây. Chính vì thế, cô được phong danh là "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam".

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' bán nhà dát vàng, theo chồng Tây định cư nước ngoài hiện sống ra sao? - Ảnh 5
Ngô Mỹ Uyên và chồng nước ngoài. Ảnh: Internet

Được biết hiện nay người đẹp có cuộc sống vạn người mơ ước bên chồng là giáo sư tại Ý. Họ gặp nhau vào năm 2010 khi Ngô Mỹ Uyên cùng em gái sang Ý du lịch. Dù mới gặp mặt một lần nhưng chồng của Ngô Mỹ Uyên đã cảm nắng ngay và không gần ngại đuổi theo cô về tận Việt Nam. Được biết chồng của nàng hậu là giáo sư trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng.

Sau hơn 1 năm theo đuổi, hò hẹn cả hai quyết định “về chung một nhà”. Sau 3 năm gắn bó, gia đình nhỏ chào đón thêm 2 công chúa nhỏ. Hiện nay cả đình nàng hậu đang sống trong căn hộ rộng 250m thành phố Rome, Ý. Trải qua hơn một thập kỉ sống đúng với danh nghĩa vợ chồng, song bà mẹ 2 con từng tiết lộ chưa đăng kí kết hôn với chồng Tây.

Theo quan điểm của Ngô Mỹ Uyên, cô không làm hôn thú bởi không muốn ràng buộc giữa đôi bên và thủ tục phức tạp. Tuy có suy nghĩ khác biệt, song cô vẫn luôn vun vén cho tổ ấm và nhận được sự yêu thương hết lòng từ người bạn đời lẫn phía gia đình chồng.

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' bán nhà dát vàng, theo chồng Tây định cư nước ngoài hiện sống ra sao? - Ảnh 6
'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' bán nhà dát vàng, theo chồng Tây định cư nước ngoài hiện sống ra sao? - Ảnh 7
'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' bán nhà dát vàng, theo chồng Tây định cư nước ngoài hiện sống ra sao? - Ảnh 8
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Mỹ Uyên và ông xã. Ảnh: Internet

 

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' bán nhà dát vàng, theo chồng Tây định cư nước ngoài hiện sống ra sao? - Ảnh 9
'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' bán nhà dát vàng, theo chồng Tây định cư nước ngoài hiện sống ra sao? - Ảnh 10
'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' bán nhà dát vàng, theo chồng Tây định cư nước ngoài hiện sống ra sao? - Ảnh 11
Nơi sinh sống của Hoa hậu Điện ảnh 1994 và chồng con tại Ý. Ảnh: Internet

Hiện nay, Ngô Mỹ Uyên và người thân vẫn đang sinh sống chính ở Ý. Do con cái bước vào độ tuổi phát triển nhiều mặt nên cô tập trung nhiều thời gian để hoàn thành trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Những lúc rảnh rỗi, Ngô Mỹ Uyên duy trì công việc của một nhà ảo thuật gia và chưa có kế hoạch về nước để hoạt động nghệ thuật.

 

Từ khóa:   Ngô Mỹ Uyên Hoa hậu giàu nhất Việt Nam Hoa hậu Điện ảnh showbiz Việt

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