Cô viết: "Sáng này ra gọi điện chúc mừng sinh nhật ông, vẫn là đoạn hội thoại như mọi khi:

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Pha Lê đã đăng tải đoạn trò chuyện cực hài với bố ruột. Cụ thể, nhân sinh nhật của đấng sinh thành, cô đã gọi điện chúc mừng nhưng lại không quên cà khịa ông một cách lầy lội nhất.

- Không, hôm nay đúng rằm người ta lo cúng chứ ai mà sinh nhật.

- Ba 70 tuổi rồi nhỉ? Thế chết được rồi.

- Còn lâu, tao sống dai lắm, còn ám mày chán.

-Ô cơ, am phai".

Pha Lê chúc mừng sinh nhật bố cực lầy. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ còn đính kèm thêm hình ảnh bé Ốc mới ngủ dậy đang đóng bỉm đã chu môi hôn và chúc mừng sinh nhật cho ông ngoại. Nhìn cháu gái, ba của cô vừa buồn cười lại vừa hạnh phúc.

Pha Lê tên đầy đủ là Nguyễn Pha Lê, sinh năm 1987 và lớn lên tại Hải Phòng. Được biết đến từ cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn, bằng giọng hát nội lực, truyền cảm, Pha Lê dần chứng minh năng lực bản thân sau những bài hát và cuộc thi lớn nhỏ. Tuy nhiên khi nhắc đến Pha Lê, người ta lại nhớ nhiều hơn đến hàng loạt scandal tình ái của cô. Xinh đẹp, tài năng nhưng chuyện tình cảm của Pha Lê lại chẳng được như mong đợi.

Đầu năm 2020, Pha Lê và bạn trai - doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Emmanuel Shin - công khai chuyện tình cảm. Manny kém Pha Lê 1 tuổi và là một anh chàng vui tính. Sau đó, hai người đăng ký kết hôn nhưng do dịch COVID-19 nên chưa tính đến chuyện tổ chức đám cưới. Tháng 10/2020, vợ chồng Pha Lê chào đón con gái đầu lòng, đặt tên là Thiên Ý, tên tiếng Anh là Honora Shin. Cô bé có ngoại hình đáng yêu, bụ bẫm.

Tuy nhiên ngày 29/3/2022, Pha Lê bất ngờ thông báo cô và ông xã đã ly hôn. Nữ ca sĩ cho biết dù giữa họ không hề xảy ra tranh cãi, bất hòa, cũng không có người thứ ba nhưng vì tình yêu đã hết nên cả hai đành quyết định "đường ai nấy đi".

Năm 2008, nữ ca sĩ từng thừa nhận hẹn hò Công Vinh khiến dư luận xôn xao. Sau những chia sẻ gây xôn xao này, Pha Lê cay đắng ngậm ngùi vì Công Vinh phủ nhận chuyện tình cảm với cô, thậm chí còn tuyên bố không biết Pha Lê là ai.

Một cầu thủ khác cũng từng là người yêu tin đồn của Pha Lê, đó là Lee Nguyễn. Tin đồn hẹn hò xuất hiện khi nữ ca sĩ dành lời có cánh cho anh. Tuy nhiên sau đó, Lee Nguyễn lên tiếng và “dội một gáo nước lạnh” xuống Pha Lê khi nói anh không hề biết cô là ai và cũng không liên quan gì đến cô "bạn gái cũ của Công Vinh".