Hiền Hồ chăm đi lễ chùa đầu năm, diện mạo thay đổi nhiều sau vụ lộ 'ảnh thân mật' cùng người có vợ

Bên cạnh đó, Hiền Hồ cũng chia sẻ những hình ảnh đi chùa đầu năm cầu may. Nữ ca sĩ diện đồ kín đáo nhưng vẫn rất xinh đẹp. Có thể thấy, sau ồn ào, Hiền Hồ đã lấy lại tinh thần và vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Vừa qua, Hiền Hồ còn dính nghi vấn mang thai do diện váy rộng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận.

Sau ồn ào "anh em nương tựa", Hiền Hồ khá kín tiếng trên mạng xã hội. Trong dịp Tết vừa qua, Hiền Hồ chỉ chia sẻ một số hình ảnh bên cạnh người thân. Đồng thời nữ ca sĩ cũng thay đổi mái tóc để trở nên trẻ trung, tươi tắn hơn.

Lời giải thích bất ngờ bị phản tác dụng khi những hình ảnh ôm hôn, áp má thân thiết bất ngờ được tung lên mạng xã hội hoàn toàn không hề phù hợp với mối quan hệ "anh em họ" như người trong cuộc đã nói.

Vào tháng 3/2022, Hiền Hồ lộ ảnh thân mật với đại gia hơn nhiều tuổi và đã có gia đình khiến mạng xã hội bùng nổ. Sau đó trả lời với báo chí, vị đại gia này khẳng định 2 người chỉ là "anh em họ của nhau".

Sau khi nhận về nhiều chỉ trích, Hiền Hồ lên tiếng xin lỗi. Nữ ca sĩ cho biết cô thấy có lỗi, khủng hoảng, suy sụp và thất vọng với chính mình vì những chuyện đã qua.

"Từ tận đáy lòng, em xin nhận hết những lời chỉ trích dành cho mình. Đó là bài học rất lớn trong cuộc đời mà em phải dành nhiều thời gian để tự chất vấn và nhìn nhận lại bản thân một cách tường tận thấu đáo. Bên cạnh đó, em cũng cảm ơn những lời bình luận, phân tích, cũng như những chia sẻ động viên của tất cả mọi người. Bài học lớn này đã giúp em thức tỉnh và nhìn nhận lại những gì đã xảy ra", Hiền Hồ xin lỗi sau khi lộ ảnh với người đàn ông có vợ.

“Khi biến cố lớn như vậy xảy ra, tôi đã quá suy sụp, khủng hoảng, không thể làm gì, đến nỗi đóng tất cả tài khoản mạng xã hội cá nhân. Mỗi ngày trôi qua, tôi lo sợ không biết chuyện gì tiếp theo xảy ra. Hơn nữa, tôi phải dành sự tôn trọng riêng tư cho những người có liên quan. Do đó, tôi im lặng chứ không phải có ý định né tránh”, Hiền Hồ nói thêm

Trong nhiều tháng liền, nữ ca sĩ ở ẩn và mong sự việc lắng xuống để tìm đường quay lại showbiz. Tuy nhiên sự trở lại của Hiền Hồ đã gây ra sự phẫn nộ cho công chúng, nhiều người tẩy chay mạnh mẽ nữ ca sĩ.

Hiền Hồ sinh năm 1997, được khán giả biết đến khi giành ngôi Á quân chương trình Giọng hát Việt 2017. Cô sở hữu nhiều bản hit như: Rồi người thương cũng hóa người dưng, Em ngày xưa khác rồi, Cưới nhau đi…