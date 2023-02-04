Loạt ảnh 'cưng hết nấc' của con trai út Mạnh Trường, được khen như bản sao từ người bố điển trai

Hậu trường 04/02/2023 10:00

Cậu út nhà Mạnh Trường được nhận xét đích thị "sao y bản chính" từ bố với mũi và đôi môi giống nam diễn viên khi còn nhỏ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Mạnh Trường gây chú ý khi xả kho loạt khoảnh khắc cực kỳ đáng yêu của nhóc tỳ thứ 3 khiến người hâm mộ không khỏi u mê. Không những thế, nam diễn viên còn hài hước viết về con trai út: “Nhìn phát biết ngay bad boy thế hệ 2x. Đón cái Tết đầu đời nên cháu ăn chơi hơi kỹ. Chúc các cô chú năm mới luôn phơi phới rực rỡ”.

Loạt ảnh 'cưng hết nấc' của con trai út Mạnh Trường, được khen như bản sao từ người bố điển trai - Ảnh 1
Loạt ảnh 'cưng hết nấc' của con trai út Mạnh Trường, được khen như bản sao từ người bố điển trai - Ảnh 2
Loạt ảnh 'cưng hết nấc' của con trai út Mạnh Trường, được khen như bản sao từ người bố điển trai - Ảnh 3
Dân mạng hết lời khen ngợi vẻ đáng yêu của con trai út Mạnh Trường. Ảnh: FBNV

Qua bài đăng của ông bố bỉm sữa, cư dân mạng liên tục cảm thán trước thần thái siêu đáng yêu của quý tử nhà Mạnh Trường. Cậu bé được ca ngợi có loạt biểu cảm dễ thương ở mức thượng thừa. Chưa hết, cộng đồng mạng còn trầm trồ trước nét đẹp của “cậu út” khi thừa hưởng hết nét đẹp nổi trội từ người bố nổi tiếng, thậm chí còn được dự đoán sẽ là soái ca nhí trong tương lai khiến bao người u mê.

Theo nhiều người nhận xét, con trai út của nam diễn viên hưởng trọn gen trội khi bé con có chiếc mũi cao và đôi môi giống hệt bố khi còn bé. Để chứng minh cho sự giống nhau này, Mạnh Trường còn đăng hẳn hình bản thân khi vài tháng tuổi để so sánh.

Loạt ảnh 'cưng hết nấc' của con trai út Mạnh Trường, được khen như bản sao từ người bố điển trai - Ảnh 4
Quý tử nhà Mạnh Trường được dự đoán sẽ là soái ca tương lai. Ảnh: FBNV

Được biết, quý tử nhà Mạnh Trường được sinh vào tháng 11/2022, có tên là Nguyễn Minh Sơn, tên ở nhà là Bi và nặng 3,2 kg. Nhóc tỳ chào đời trong niềm hân hoan và rất nhiều lời chúc mừng từ đông đảo bạn bè, khán giả. Trong ngày gia đình chào đón thành viên mới, nam diễn viên không giấu được sự hạnh phúc và gửi lời yêu thương đến bà xã Phương Phạm. Ông bố 3 con hào hứng bày tỏ trên trang cá nhân: "Chào mừng con đến với gia đình mình. Cảm ơn em yêu", khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Loạt ảnh 'cưng hết nấc' của con trai út Mạnh Trường, được khen như bản sao từ người bố điển trai - Ảnh 5
Loạt ảnh 'cưng hết nấc' của con trai út Mạnh Trường, được khen như bản sao từ người bố điển trai - Ảnh 6
Loạt ảnh 'cưng hết nấc' của con trai út Mạnh Trường, được khen như bản sao từ người bố điển trai - Ảnh 7
Mạnh Trường dành nhiều thời gian bên con nhỏ. Ảnh: FBNV

Là người đàn ông của gia đình, diễn viên Mạnh Trường nhận được nhiều lời khen khi luôn yêu vợ thương con. Sau khi vợ sinh, anh dành nhiều thời gian để phụ bà xã chăm con, hỗ trợ cô trong quá trình hồi sức. Chỉ sau 2 tháng, bà xã nam diễn viên được nhận xét về dáng nhanh, gương mặt rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc.

Diễn viên Mạnh Trường rất tạo điều kiện để vợ thoải mái đi dạo phố, gặp gỡ bạn bè giúp tinh thần cô luôn trong trạng thái vui vẻ. Đây cũng là cách giúp các mẹ bỉm sữa vượt qua giai đoạn trầm cảm sau sinh.

Loạt ảnh 'cưng hết nấc' của con trai út Mạnh Trường, được khen như bản sao từ người bố điển trai - Ảnh 8

Mạnh Trường là một trong những gương mặt diễn viên quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Sự chững chạc trong diễn xuất cùng vẻ ngoài lịch lãm giúp anh dễ dàng để lại ấn tượng trong tâm trí của khán giả.

Những bộ phim làm nên tên tuổi của Mạnh Trường có thể kể đến như: Hương vị tình thân, Hồ sơ cá sấu, Hoa nở trái mùa, Ngược chiều nước mắt, Tuổi thanh xuân 2... Hiện anh đang làm phim Cô thợ bánh của đạo diễn Bùi Tiến Huy.

Anh và bà xã Lan Phương đến nay đã có gần 20 năm bên nhau. Cả hai có 3 con, bé Chíp là con gái đầu của cặp đôi, nhận được sự yêu mến của khán giả khi cùng bố tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế mùa 2.

 

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