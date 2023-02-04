Danh hài Thúy Nga vô tình tiết lộ tài sản khủng của Quang Lê, giàu có bậc nhất showbiz Việt

Hậu trường 04/02/2023 06:29

Không chỉ ở biệt dát vàng trăm tỷ, Quang Lê còn vung tiền cho nhiều sở thích khác khiến nhiều người choáng ngợp.

Mới đây, ca sĩ Quang Lê xuất hiện cùng Thúy Nga đi chùa đầu năm. Tại đây, Thúy Nga đã để lộ sự giàu có của giọng ca Đập vỡ cây đàn khi tiết lộ: "Nghe đồn ông mới mua xe một triệu đô hả?". Nam ca sĩ hài hước bảo: "Nói một triệu là hơi quá, nửa triệu đô thôi. Tui mặc áo dài có một con rồng đỏ. Bà mặc áo dài đỏ. Hai đứa mình đi xế hộp đỏ nữa là quá hợp".

Danh hài Thúy Nga vô tình tiết lộ tài sản khủng của Quang Lê, giàu có bậc nhất showbiz Việt - Ảnh 1
Thúy Nga tiết lộ Quang Lê vừa tậu xế hộp nửa triệu đô. Ảnh: FBNV

Qua đây có thể thấy, độ giàu của Quang Lê không phải dạng vừa. Ngoài xế hộp, Quang Lê còn sở hữu bất động sản hoành tráng. Tại Mỹ, nam ca sĩ sở hữu căn biệt thự rộng thênh thang. Căn nhà khá đơn giản song nội thất bên trong lại khá hoành tráng, sang trọng. Không ít khán giả cho rằng giá trị của căn biệt thự này không hề nhỏ.

Danh hài Thúy Nga vô tình tiết lộ tài sản khủng của Quang Lê, giàu có bậc nhất showbiz Việt - Ảnh 2
Danh hài Thúy Nga vô tình tiết lộ tài sản khủng của Quang Lê, giàu có bậc nhất showbiz Việt - Ảnh 3
Biệt thự dát vàng của Quang Lê tại TP HCM. Ảnh: Internet

Ngoài căn nhà rộng ở Mỹ, nam ca sĩ còn sở hữu nhiều bất động sản tại Việt Nam. Trong đó phải kể đến căn biệt thự lộng lẫy như cung điện tại quận Tân Bình (TP HCM) của Quang Lê. Đây là nơi nghỉ ngơi của nam ca sĩ khi về hoạt động nghệ thuật tại quê hương.

Danh hài Thúy Nga vô tình tiết lộ tài sản khủng của Quang Lê, giàu có bậc nhất showbiz Việt - Ảnh 4

Ngoài ra, anh cũng sở hữu một căn hộ rộng 90m2, thiết kế sang trọng cũng nằm tại TP.HCM, sau đó đã rao bán với giá 3,6 tỷ đồng do không có nhu cầu sử dụng.

Quang Lê cũng sở hữu xế hộp khủng Lexus LS460 trị giá 6 tỉ đồng với thiết kế sang trọng.

Anh còn không ngại chi tiền để sở hữu những món hàng hiệu đắt tiền. Trong đó, nam ca sĩ có sở thích sưu tập những chiếc đồng hồ hiệu.

Danh hài Thúy Nga vô tình tiết lộ tài sản khủng của Quang Lê, giàu có bậc nhất showbiz Việt - Ảnh 5

Hồi tháng 4/2019, nam ca sĩ tự thưởng cho mình chiếc đồng hồ đính kim cương. Được biết, đồng hồ thuộc dòng thương hiệu Hublot có giá dao động trong khoảng từ 600-800 triệu đồng. Nhiều người ngưỡng mộ trước độ giàu có của nam ca sĩ hải ngoại.

Danh hài Thúy Nga vô tình tiết lộ tài sản khủng của Quang Lê, giàu có bậc nhất showbiz Việt - Ảnh 6

Dù vậy, nam ca sĩ vẫn không tránh khỏi những ồn ào liên quan đến việc “khoe của”. Còn nhớ cách đây vài năm, anh nhận không ít chỉ trích khi đăng tải hình ảnh chụp cùng một sắp đô la trên trang cá nhân. Sau đó, Quang Lê lên tiếng giải thích: "Đấy chỉ là những dòng chia sẻ về câu chuyện tiền bạc, tôi đang muốn hỏi ý kiến mọi người. Tại sao lại nói tôi khoe của?". 

Chính độ nổi tiếng và giàu có của Quang Lê khiến nhiều người không khỏi thắc mắc về cát-sê khủng của anh. Trả lời báo giới, giọng ca sinh năm 1979 thẳng thắn tiết lộ cát-sê của anh tại hải ngoại vào khoảng 6.000 USD (khoảng hơn 130 triệu đồng). “Thị trường ở hải ngoại cạnh tranh rất cao. Ngày xưa cát-sê của tôi cũng chỉ 3.000 - 4.000 USD. Thời gian sau này, tôi hay về Việt Nam nên cát-sê ở Mỹ phải tăng vì mình còn bay đi bay về rất tốn kém", Quang Lê từng chia sẻ.

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Từ khóa:   Quang Lê Thúy Nga showbiz Việt

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