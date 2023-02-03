Bị fan ruột chỉ trích 'sân si, trịch thượng', O Sen Ngọc Mai chính thức đáp trả

Hậu trường 03/02/2023 16:00

Ngọc Mai đã có phản ứng khi bị fan ruột một thời chỉ thích sân si, trịch thượng.

Từ khi quay lại hoạt động nghệ thuật với bước đệm là chương trình The Masked Singer Vietnam 2022, "O Sen" Ngọc Mai liên tục vướng vào nhiều tranh cãi. Bên cạnh việc "hồi teen" bằng nhạc trẻ, hát lại ca khúc của người khác hay thể hiện tình cảm quá mức với chồng tại các sự kiện... 

Đỉnh điểm là mới đây, họa sĩ H.H, một fan lâu năm của nữ ca sĩ đã thẳng tay hủy vé xem show của cô và nhận xét nữ thạc sĩ sân si, trịch thượng khi thành công: "Sau thành công ở chương trình Ca sĩ mặt nạ và trở thành một hiện tượng, tôi mừng cho em. Mừng khi nghĩ em đã có được cơ hội bằng vàng để toả sáng, đúng với những gì em đáng phải nhận được bằng tài năng và niềm yêu nghề của mình. Nhưng vài tháng trôi qua, trong tôi chỉ còn là thất vọng. Và nhận ra, việc Mai trở thành ngôi sao là không thể, hoàn toàn không thể".

Bị fan ruột chỉ trích 'sân si, trịch thượng', O Sen Ngọc Mai chính thức đáp trả - Ảnh 1
Bị fan ruột chỉ trích 'sân si, trịch thượng', O Sen Ngọc Mai chính thức đáp trả - Ảnh 2
Ngọc Mai bị fan ruột chỉ trích ngày càng sân si và trịch thượng. Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ thế, họa sĩ H.H còn chỉ ra 5 lí do khiến Ngọc Mai mất dần thiện cảm của khán giả: "Với một nghệ sĩ trình diễn, thứ quan trọng nhất không phải nhan sắc hay tài năng mà là tình thương của khán giả. Khi được khán giả thương, dù có kém xinh lại hay hát sa sút đi, họ vẫn thương. Và khi được nhiều người thương, em sẽ nổi tiếng như hằng khao khát. Đến hôm nay, tôi lại thấy em đã đánh mất quá nhiều thiện cảm quý giá mà công chúng đã từng dành cho 'O Sen'. Đây chính là điều tôi tiếc nhất".

Đứng trước những chỉ trích nặng nề nhưng đầy lí lẽ này, Ngọc Mai cũng lên tiếng rằng: "Nếu là góp ý chân thành và thẳng thắn thì tôi xin tiếp thu và sẽ cân nhắc". Đặc biệt, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ đã đăng tải hình ảnh như ngụ ý: "Trong cả ngàn cao nhân, không có ai định nghĩa giống nhau về chữ 'thành công', nhưng mọi người đều đồng ý về thất bại. Thất bại là sự thua cuộc trước khi đạt đến mục tiêu của đời sống, bất kể mục tiêu đó là gì".

Bị fan ruột chỉ trích 'sân si, trịch thượng', O Sen Ngọc Mai chính thức đáp trả - Ảnh 3

Dù vướng nhiều thị phi nhưng Ngọc Mai vẫn đang là ca sĩ được săn đón và khá đắt show ở thì hiện tại. Cô và chồng là Quốc Nghiệp còn chuẩn bị kết hôn vào tháng 4 sắp tới. Cặp đôi có hai nhóc tì đủ nếp đủ tẻ và vô cùng hạnh phúc.

 

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