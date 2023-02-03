HOT: Lộ ảnh Bảo Anh hôn thắm thiết nam vũ công kém tuổi, rõ luôn danh tính?

Ngay sau khi được chia sẻ, khoảnh khắc ca sĩ Bảo Anh với bạn trai tin đồn đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Danh tính của chàng trai trong bức ảnh cũng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ truyền nhau hình ảnh ca sĩ Bảo Anh đang ôm hôn thắm thiết một người đàn ông. Trong ảnh, cả hai trông vô cùng thân thiết, trao nhau nụ hôn đầy ngọt ngào.

Nguyên nhân là do NEGA và chàng trai trong tấm hình của Bảo Anh có vị trí hình xăm trùng khớp.

Nhanh chóng, cư dân mạng lập tức phát hiện chàng trai trong bức ảnh không ai khác là NEGA - thành viên team Bảo Anh ở Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên.

Vị trí hình xăm của chàng trai trong tấm hình Bảo Anh giống hệt với NEGA. Ảnh: Đi soi sao đi

NEGA tên thật là Nguyễn Đỗ Quốc Anh, kém Bảo Anh 7 tuổi. Ở Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên, dù không đạt được vị trí cao nhất song NEGA gây ấn tượng với gương mặt góc cạnh, cá tính.

NEGA từng là thành viên team Bảo Anh tại Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên. Ảnh: Internet

Trước đó, rộ thông tin Bảo Anh mang bầu bởi hồi tháng 8/2022, cô từng khiến công chúng đặt dấu chấm hỏi về vòng 2 "lùm lùm" của mình.

Đến tháng 10/2022, Bảo Anh xuất hiện ở một show ca nhạc dành cho sinh viên tại TP.HCM. Cô diện chiếc váy quây gợi cảm nhưng phần bèo váy đã khéo léo che vòng hai. Vốn là ca sĩ có lợi thế hình thể, Bảo Anh thường xuyên diện trang phục bó sát nên việc trang phục giấu dáng khiến khán giả tò mò.

Trong thời gian gần đây, Bảo Anh ít cập nhật hình ảnh mới. Cô cũng “mất tích” trong nhiều chương trình và chỉ đăng lại những hình ảnh cũ từ năm 2022.

Tuy nhiên, trước tin đồn mang thai hay hình ảnh hôn nam vũ công bị lộ, Bảo Anh chưa lên tiếng. Cô vẫn giữ im lặng trước mọi thông tin bủa vây.

Bảo Anh tên đầy đủ Nguyễn Hoài Bảo Anh, sinh năm 1992 ở TP HCM. Người đẹp được biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên, năm 2012. Bảo Anh gây chú ý qua các bản ballad như Trái tim em cũng biết đau (Mr. Siro), Ai khóc nỗi đau này (Đức Trí)... Ở phim ảnh, cô đóng Nhà có 5 nàng tiên - phim từng lập kỷ lục doanh thu Tết 2013. Đầu năm, cô trở lại qua vai người vợ bị bạo hành trong Bẫy ngọt ngào, đóng chung Quốc Trường.