Hàng loạt động thái khó hiểu của ca sĩ Bảo Anh khiến công chúng hoài nghi về tin đồn mang thai?

Cho đến khi xuất hiện trong một chương trình vào tháng 10/2022, Bảo Anh mới lên tiếng chia sẻ: "Khi xuất hiện tại một sự kiện mà đồ trang phục có vấn đề thì mình không thể giải thích rằng: 'Tôi có lý do' được. Nhưng Bảo Anh mong mọi người sẽ hiểu rằng con người ai cũng có những lúc sơ suất. Tại vì Bảo Anh hay mặc áo rộng, mình vẫn nhận thấy bụng vẫn còn rất bé. Thời gian qua Bảo Anh lười biếng, không có đi tập gym. Bụng vẫn chưa bự đến mức báo động mà mọi người, khắt khe với nghệ sĩ quá".

Suốt vài ngày qua, mạng xã hội (MXH) bắt đầu xôn xao về thông tin ca sĩ Bảo Anh mang thai. Cũng trong lúc này, netizen bắt đầu "đào" lại phát ngôn về việc có thai của nữ ca sĩ trước đó. Cụ thể, trong 1 bức ảnh vào khoảng cuối năm 2022, nhiều khán giả phát hiện cô có vòng 2 to bất ngờ, đặt nghi vấn Bảo Anh mang thai.

Tưởng chừng tin đồn đã bị dập tắt thì một lần nữa, những động thái gần đây của Bảo Anh lại khiến nghi vấn cô đang mang thai trở nên lan rộng hơn.

Sau khi tham gia Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên, Bảo Anh gần như hạn chế xuất hiện ở các show diễn và đi dự sự kiện. Lần hiếm hoi nữ ca sĩ lộ diện công khai là tại sự kiện của nhãn hàng mà Bảo Anh làm đại diện vào hồi tháng 8/2022.

Tại đây, Bảo Anh chọn mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, kèm theo đó là chiếc quần suông gần như giấu tiệt đường cong gợi cảm, thế mạnh từ trước đến nay của Bảo Anh.

Đến tháng 10/2022, Bảo Anh xuất hiện ở một show ca nhạc dành cho sinh viên tại TP.HCM. Cô diện chiếc váy quây gợi cảm, diễn ca khúc nhạc dance cực sung của mình trước hàng nghìn sinh viên. Khi xem video biểu diễn của Bảo Anh, nhiều khán giả bình luận thấy Bảo Anh có hơi khác lạ.

Đặc biết, Bảo Anh đăng lại những hình ảnh cũ đón Tết năm ngoái để "chúc mừng năm mới 2023", hạn chế tối đa sự xuất hiện trên MXH.

Bảo Anh đăng lại ảnh cũ bên gia đình. Ảnh: Chụp màn hình

Thực chất hình ảnh trên đã được nữ ca sĩ đăng vào hồi cuối tháng 1/2022. Ảnh: Chụp màn hình

Trong số những nghệ sĩ nữ của showbiz Việt, Bảo Anh là một trong những ngôi sao rất chịu khó chăm chút trên MXH. Tuy nhiên thời gian gần đây, Bảo Anh rất hạn chế sự xuất hiện của mình trên trang cá nhân. Thi thoảng nữ ca sĩ mới đăng vài ba bức ảnh cũ trước đó đã từng đăng tải.

Chẳng hạn như ngay vào dịp đầu năm mới, Bảo Anh đã bức ảnh cả gia đình cô du xuân. Nhiều khán giả hâm mộ Bảo Anh nhanh chóng tinh ý nhận ra, bộ ảnh này đã được Bảo Anh đăng tải từ năm ngoái, vào đúng dịp Tết 2022.

Nữ ca sĩ thường đăng lại ảnh cũ. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài chuyện vào dịp Tết Nguyên đán Bảo Anh không đăng ảnh mới cùng gia đình, một số netizen còn phát hiện một chi tiết đặc biệt. Theo đó, vào buổi tiệc sinh nhật của mẹ Bảo Anh hồi tháng 11/2022 được tổ chức tại chính căn chung cư hạng sang tại Quận 2 TP.HCM của mình, nữ ca sĩ không xuất hiện mà chỉ có em gái Bảo An.

Vốn nổi tiếng là ngôi sao hiếu thảo, tiệc sinh nhật mẹ lại tổ chức trong căn nhà của mình nhưng Bảo Anh lại không hiện diện. Điều này khiến dân mạng tò mò lý do là gì.

Gần đây nhất, một TikToker có hơn 400 nghìn người theo dõi đã đăng tải video trực diện nhắc đến tên Bảo Anh và nói cô đã sinh con. Cụ thể, theo lời nói đến từ 1 phía của Tiktoker này, Bảo Anh sinh con trai nặng 3,2 kg và có tên 4 chữ.

Một TikToker thản thiên bàn tán đời tư của Bảo Anh, thế nhưng phía nữ ca sĩ không một động thái đính chính. Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn video nhanh chóng hút về hơn 2,5 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận. Điều đáng nói là trước thông tin này, phía Bảo Anh hoàn toàn im lặng và không hề có động thái đính chính nào.