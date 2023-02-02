Người hâm mộ xót xa nhìn HLV Park Hang-seo lặng lẽ rời khỏi căn nhà VFF, khép lại hành trình 5 năm cùng đội tuyển Việt Nam

Chiều cùng ngày, HLV Park Hang-seo đã cùng vợ dọn dẹp đồ đạc, rời khỏi căn nhà số 2 ở khu nhà chuyên gia Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đây là căn nhà đã gắn bó với vợ chồng thầy Park suốt 5 năm qua.

AFF Cup 2022 chính là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo cùng ĐT Việt Nam. Vào ngày 31/1/2023, nhà cầm quân người Hàn Quốc này đã hết hợp đồng với VFF và chính thức trở thành người tự do.

Hình ảnh vị thuyền trưởng người Hàn lặng lẽ rời đi khiến ai nhìn cũng cảm thấy buồn.

Mới đây, khoảnh khắc được cho là của thầy Park dọn dẹp đồ đạc trong chiều 31/1/2023 gây chú ý lớn.

Căn nhà số 2 ở Khu chuyên gia Liên đoàn bóng đá Việt Nam - nơi HLV Park Hang-seo đã gắn bó suốt 5 năm. Ảnh: Vlog Minh Hải.

Dưới phần bình luận bài đăng, fans Việt đã vào bày tỏ sự tiếc nuối cũng như chúc chiến lược gia 65 tuổi có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện các dự định đang dang dở.

Người hâm mộ thấy buồn khi chia tay thầy Park. Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin trên tờ Dân Việt, VFF đang cân nhắc mời HLV Park Hang Seo đảm nhận vai trò Giám đốc Kỹ thuật của LĐBĐ Việt Nam thay cho ông Yusuke Adachi (quốc tịch Nhật Bản).

Thế nhưng tất cả chỉ là đồn đoán mà thôi bởi tất cả thông tin liên quan phải chờ người trong cuộc lên tiếng xác nhận.

Trước đó, nói về lý do chia tay tuyển Việt Nam ngay khi AFF Cup 2022 kết thúc, thầy Park nói với đài KBS của Hàn Quốc: “Tôi cảm nhận được tình cảm yêu mến của CĐV Việt Nam dành cho mình. Nhiều người khuyên tôi rời khỏi ĐT Việt Nam trên đỉnh cao vinh quang nhưng đang trong thời hạn hợp đồng, làm sao tự nhiên rời đi được.

Đã cam kết và hứa hẹn như vậy thì làm sao rời đi được? Lương tâm tôi không cho phép bản thân làm vậy. Đó là hành động vô lễ với người dân Việt Nam. Tôi không muốn mang hình ảnh của một kẻ cơ hội. HLV Guus Hiddink năm xưa cũng chỉ rời Hàn Quốc khi hết hợp đồng”.

Cuộc chia tay của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam khiến nhiều thế hệ bóng đá Việt Nam tiếc nuối. Tuy vậy, theo như tiết lộ từ chính thầy Park, ông hy vọng sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam trên một vai trò khác.