Xúc động bức tâm thư thủ môn Đặng Văn Lâm tri ân thầy Park: 'Một lời cảm ơn là không đủ'

Tin tức giải trí 18/01/2023 10:14

Hiếm khi bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội, bức tâm thư của thủ môn Đặng Văn Lâm gửi đến HLV Park Hang-seo lập tức gây "sốt".

Thất bại chung cuộc 2-3 trước Thái Lan khiến tuyển Việt Nam không thể lên ngôi vô địch AFF Cup 2022. Cuộc chia tay với HLV Park Hang-seo vì vậy mà không thể trọn vẹn.

Dẫu vậy, với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ cùng rất nhiều chiến tích lịch sử mà "Những chiến binh Sao Vàng" giành được dưới thời HLV Park Hang-seo cũng đủ nói lên sự vĩ đại của ông với bóng đá Việt Nam.

Cũng bởi vậy mà nhiều tuyển thủ quốc gia đã không giấu được sự xúc động khi nói lời chia tay ông thầy người Hàn Quốc.

Xúc động bức tâm thư thủ môn Đặng Văn Lâm tri ân thầy Park: 'Một lời cảm ơn là không đủ' - Ảnh 1
HLV Park Hang-seo chính thức nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam sau 5 năm gắn bó. Ảnh: CAND

Mới đây trên trang cá nhân, thủ môn Đặng Văn Lâm đã có những tâm sự chú ý về hành trình 5 năm gắn bó, được thầy Park và Ban huấn luyện chỉ bảo, dạy dỗ.

Đặng Văn Lâm viết: "Em rất vinh dự được là học trò của thầy trong thời gian 5 năm vừa qua, được thầy và ban huấn luyện tin tưởng, trao nhiều cơ hội thi đấu để khẳng định năng lực và quyết tâm của bản thân.

Xúc động bức tâm thư thủ môn Đặng Văn Lâm tri ân thầy Park: 'Một lời cảm ơn là không đủ' - Ảnh 2

Một lời cảm ơn là không đủ cho những thành công mà thầy Park mang lại cho bóng đá Việt Nam cũng như tình cảm to lớn mà thầy dành cho anh em cầu thủ đội tuyển, trong đó có cá nhân em.

Chia tay không phải sự kết thúc mà khởi đầu cho những thành công mới. Em xin chúc thầy luôn mạnh khỏe, tiếp tục nhiệt huyết với bóng đá và luôn thành công!"

Ngay sau trận chung kết AFF Cup 2022, nhiều cầu thủ cũng đăng lên mạng xã hội những lời tri ân HLV Park Hang-seo.

"Cảm ơn các thầy vì những điều tuyệt vời và những thành tựu dành cho bóng đá Việt Nam trong suốt hành trình 5 năm đã qua. Chúc các thầy luôn nhiều sức khoẻ và chúng ta sẽ gặp lại nhau", Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Xúc động bức tâm thư thủ môn Đặng Văn Lâm tri ân thầy Park: 'Một lời cảm ơn là không đủ' - Ảnh 3

Phan Văn Đức viết lên trang cá nhân Facebook: "Lời cám ơn không sao nói hết, mong mọi thứ đến với thầy trong cuộc hành trình mới thật nhiều thành công và thật nhiều sức khoẻ. Cám ơn người hâm mộ, cả đội đã nỗ lực hết mình. Chúc mọi người năm mới thật bình an!"

Trung vệ Bùi Tiến Dũng nhắn người thầy: "Thật may mắn và tự hào khi được góp mặt trong một hành trình 5 năm đầy cảm xúc thăng trầm cùng thầy, cùng ban huấn luyện và đồng nghiệp. Chúc cho chúng ta sẽ luôn có thật nhiều sức khoẻ để gây dựng lên nhiều kỳ tích hơn nữa".

Về phần mình, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cũng tỏ ra rất tiếc nuối khi không thể giành chiến thắng để tri ân HLV Park Hang-seo: "Chúng tôi đều rất buồn khi không giành được chức vô địch AFF Cup 2022 làm món quà ý nghĩa tặng thầy trước khi chia tay. Cả hành trình vừa qua thực sự ý nghĩa, có nhiều thời khắc khó khăn nhưng toàn đội đã cùng nhau vượt qua.

Xúc động bức tâm thư thủ môn Đặng Văn Lâm tri ân thầy Park: 'Một lời cảm ơn là không đủ' - Ảnh 4

Hành trình 5 năm qua mới là điều ý nghĩa nhất, lời cảm ơn ý nghĩa nhất mà toàn đội gửi tới thầy Park. Thời gian tới, sẽ có HLV khác tới thế chỗ thầy và tuyển Việt Nam tiếp tục cố gắng hướng tới những giải đấu, thành tích mới" - Hùng Dũng chia sẻ.

AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Hợp đồng của ông với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) kết thúc vào ngày 31/1/2023. Trước đó, tháng 10/2022, nhà cầm quân người Hàn Quốc và VFF đã thống nhất không gia hạn.

HLV Park Hang-seo chưa tiết lộ dự định tiếp theo sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Ông chưa có ý định nghỉ hưu mà vẫn sẽ gắn bó với bóng đá, nhưng không phải trong vai trò HLV ở Việt Nam hay Hàn Quốc.

Sẽ thật buồn khi không còn thấy HLV Park Hang-seo trên băng ghế, cảm ơn thầy vì hành trình thật đẹp cùng Việt Nam!

Sẽ thật buồn khi không còn thấy HLV Park Hang-seo trên băng ghế, cảm ơn thầy vì hành trình thật đẹp cùng Việt Nam!

Không có món quà chia tay ý nghĩa như dự định nhưng các cầu thủ, người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn bày tỏ sự biết ơn, yêu mến đến với HLV Park Hang-seo trong hành trình 5 năm vừa qua.

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Từ khóa:   HLV Park Hang-seo Đặng Văn Lâm Quế Ngọc Hải Đỗ Hùng Dũng AFF Cup 2022

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