Xúc động hình ảnh HLV Park Hang-seo ôm chầm lấy vợ sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển Việt Nam

Tin tức giải trí 17/01/2023 06:00

Bà Choi Song-a đứng đợi chồng rất lâu sau trận đấu chung kết AFF Cup 2022. Vừa nhìn thấy vợ, HLV Park ôm chầm đầy xúc động.

Tuyển Việt Nam không thể có lời chia tay trọn vẹn dành cho HLV Park Hang-seo. Trong trận đấu cuối cùng của thầy Park trên băng ghế chỉ đạo đội tuyển, Tiến Linh cùng đồng đội thua 0-1 trước đội Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2022, qua đó chỉ về nhì chung cuộc.

Xúc động hình ảnh HLV Park Hang-seo ôm chầm lấy vợ sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1
Thất bại trước kình địch Thái Lan, tuyển Việt Nam về nhì tại AFF Cup 2022. Ảnh: Sport 5

Chia sẻ sau trận chung kết, chiến lược gia người Hàn Quốc nói thực lòng ông muốn cùng các học trò của mình giành chiến thắng để tặng người hâm mộ Việt Nam nhưng kết quả trận đấu không được như mong muốn và ông xin lỗi vì điều đó.

HLV Park Hang-seo cũng tự vấn rằng thất bại hôm nay chứng tỏ năng lực của ông còn thiếu sót. Ông khẳng định các cầu thủ đã nỗ lực hết sức và mong muốn họ sẽ được khích lệ động viên thay vì chỉ trích sau thất bại.

Mặc dù kết quả không như ý muốn nhưng hàng ngàn cổ động viên Việt Nam vẫn dành tình cảm đặc biệt cho vị HLV người Hàn Quốc. Đặc biệt, ông còn được nhận lời động viên của bà xã sau đêm chung kết AFF Cup.

Xúc động hình ảnh HLV Park Hang-seo ôm chầm lấy vợ sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2
Xúc động hình ảnh HLV Park Hang-seo ôm chầm lấy vợ sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3
Phu nhân của HLV Park Hang-seo đứng đợi chồng sau trận chung kết AFF Cup 2022. Ảnh: Sport 5

Được biết, bà Choi Song-a đã đến Thái Lan cổ vũ chồng và đội tuyển Việt Nam trận đấu cuối cùng làm HLV tuyển Việt Nam của ông Park. Bà Choi đã đứng đợi chồng rất lâu ở khu vực xe của đội tuyển. 

Ngay khi đi ra từ phòng họp báo để trở về khách sạn, ông Park bất ngờ khi thấy phu nhân Choi Sang-a chờ ở bên ngoài rất lâu để dành tình cảm cho ông.

Xúc động hình ảnh HLV Park Hang-seo ôm chầm lấy vợ sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4
Xúc động hình ảnh HLV Park Hang-seo ôm chầm lấy vợ sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển Việt Nam - Ảnh 5
Ông Park ngay lập tức ôm chầm lấy vợ của mình. Ảnh: Zing

Cả hai đã có cuộc trò chuyện ngắn, bà Choi Sang-a đã an ủi chồng sau trận đấu có kết quả không như ý.

Xúc động hình ảnh HLV Park Hang-seo ôm chầm lấy vợ sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển Việt Nam - Ảnh 6
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, HLV Park tạm biệt vợ để trở về khách sạn cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Zing

Cách đây 5 năm, bà Choi là người lái xe chở ông Park đi ký hợp đồng với VFF. Và sau 5 năm bà vẫn ở bên, dang tay đón chồng trở về nhà sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo vẫn chưa tiết lộ dự định tương lai. Nhiều khả năng ông sẽ về Hàn Quốc nghỉ ngơi một thời gian, rồi trở lại Việt Nam để mở học viện bóng đá trẻ. Trong khi đó, chiếc ghế HLV đội tuyển Việt Nam đang bỏ ngỏ. 

HLV Park Hang-seo chính thức nói lời chia tay bóng đá Việt Nam

HLV Park Hang-seo chính thức nói lời chia tay bóng đá Việt Nam

Sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 tối 16/1, HLV Park Hang-seo cũng chính thức nói lời chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm dẫn dắt.

Xem thêm
Từ khóa:   HLV Park Hang-seo AFF Cup 2022 đội tuyển Việt Nam đội tuyển Thái Lan

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43