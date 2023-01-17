Xúc động hình ảnh HLV Park Hang-seo ôm chầm lấy vợ sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển Việt Nam

Bà Choi Song-a đứng đợi chồng rất lâu sau trận đấu chung kết AFF Cup 2022. Vừa nhìn thấy vợ, HLV Park ôm chầm đầy xúc động.

Tuyển Việt Nam không thể có lời chia tay trọn vẹn dành cho HLV Park Hang-seo. Trong trận đấu cuối cùng của thầy Park trên băng ghế chỉ đạo đội tuyển, Tiến Linh cùng đồng đội thua 0-1 trước đội Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2022, qua đó chỉ về nhì chung cuộc. Thất bại trước kình địch Thái Lan, tuyển Việt Nam về nhì tại AFF Cup 2022. Ảnh: Sport 5 Chia sẻ sau trận chung kết, chiến lược gia người Hàn Quốc nói thực lòng ông muốn cùng các học trò của mình giành chiến thắng để tặng người hâm mộ Việt Nam nhưng kết quả trận đấu không được như mong muốn và ông xin lỗi vì điều đó.

HLV Park Hang-seo cũng tự vấn rằng thất bại hôm nay chứng tỏ năng lực của ông còn thiếu sót. Ông khẳng định các cầu thủ đã nỗ lực hết sức và mong muốn họ sẽ được khích lệ động viên thay vì chỉ trích sau thất bại. Mặc dù kết quả không như ý muốn nhưng hàng ngàn cổ động viên Việt Nam vẫn dành tình cảm đặc biệt cho vị HLV người Hàn Quốc. Đặc biệt, ông còn được nhận lời động viên của bà xã sau đêm chung kết AFF Cup.

Phu nhân của HLV Park Hang-seo đứng đợi chồng sau trận chung kết AFF Cup 2022. Ảnh: Sport 5 Được biết, bà Choi Song-a đã đến Thái Lan cổ vũ chồng và đội tuyển Việt Nam trận đấu cuối cùng làm HLV tuyển Việt Nam của ông Park. Bà Choi đã đứng đợi chồng rất lâu ở khu vực xe của đội tuyển. Ngay khi đi ra từ phòng họp báo để trở về khách sạn, ông Park bất ngờ khi thấy phu nhân Choi Sang-a chờ ở bên ngoài rất lâu để dành tình cảm cho ông. Ông Park ngay lập tức ôm chầm lấy vợ của mình. Ảnh: Zing Cả hai đã có cuộc trò chuyện ngắn, bà Choi Sang-a đã an ủi chồng sau trận đấu có kết quả không như ý. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, HLV Park tạm biệt vợ để trở về khách sạn cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Zing Cách đây 5 năm, bà Choi là người lái xe chở ông Park đi ký hợp đồng với VFF. Và sau 5 năm bà vẫn ở bên, dang tay đón chồng trở về nhà sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo vẫn chưa tiết lộ dự định tương lai. Nhiều khả năng ông sẽ về Hàn Quốc nghỉ ngơi một thời gian, rồi trở lại Việt Nam để mở học viện bóng đá trẻ. Trong khi đó, chiếc ghế HLV đội tuyển Việt Nam đang bỏ ngỏ.

HLV Park Hang-seo chính thức nói lời chia tay bóng đá Việt Nam Sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 tối 16/1, HLV Park Hang-seo cũng chính thức nói lời chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm dẫn dắt.

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