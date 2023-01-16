HLV Park Hang-seo chính thức nói lời chia tay bóng đá Việt Nam

Sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 tối 16/1, HLV Park Hang-seo cũng chính thức nói lời chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm dẫn dắt.

"Triều đại" của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam đã khép lại sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với đội tuyển Thái Lan. Dù chơi rất nỗ lực, nhưng thầy trò ông Park thua 0-1, qua đó chỉ về nhì ở AFF Cup 2022. Hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc có thời hạn đến 31/1, nhưng từ giờ đến kết thúc hợp đồng, đội tuyển Việt Nam không còn có thêm trận đấu hay giải đấu chính thức nào. Điều này đồng nghĩa HLV Park Hang-seo đã khép lại nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam, kết thúc 5 năm rực rỡ nhất lịch sử bóng đá nước nhà.

Giải đấu chính thức đầu tiên mà ông Park cầm quân ngay từ đầu là VCK U23 Châu Á 2018. Ông Park đã cùng U23 Việt Nam tạo ra cơn địa chấn ở Thường Châu với việc giành ngôi Á quân giải U23 Châu Á 2018. Đây cũng được xem là chiến tích mở ra kỷ nguyên thành công của bóng đá Việt Nam. Ông Park đã gặt hái thành công đầu tiên ở VCK U23 Châu Á 2018. Ảnh: VFF Với lứa cầu thủ tài năng như Văn Hậu, Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Đức... ông giúp U23 Việt Nam tiếp tục giành hạng tư ASIAD 18, ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, dẫn đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, bóng đá Việt Nam chính là đại diện xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á khi bước ra sân chơi khu vực trong 3 năm trở lại đây.

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo trở thành nhà vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: VFF Liên tiếp tạo nhiều chấn động ở sân chơi khu vực, HLV Park Hang-seo bị nhiều đối thủ khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan, Myanmar..., nghiên cứu lối chơi. Thế nhưng ông vẫn miệt mài cống hiến, thay đổi lối chơi liên tục cùng các “chiến binh áo đỏ sao vàng” chinh phục những “tầm cao mới”, đem về những vinh quang chưa từng có cho nền bóng đá nước nhà. Hai tấm HCV tại SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31 năm 2021 chính là hai cột mốc đáng nhớ trong hành trình đồng hành cùng bóng đá Việt Nam của HLV Park Hang SEO. Chiến thắng đầu tiên của HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển U22 tại SEA Games 30 là một kỳ tích khó quên của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Nhân Dân Tại SEA Games 31, ông Park cùng đội tuyển U23 tiếp tục bảo vệ được ngôi vô địch. Ảnh: VFF Chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo vẫn chưa tiết lộ dự định tương lai. Nhiều khả năng ông sẽ về Hàn Quốc nghỉ ngơi một thời gian, rồi trở lại Việt Nam để mở học viện bóng đá trẻ. Trong khi đó, chiếc ghế HLV đội tuyển Việt Nam đang bỏ ngỏ. Trong năm 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung cho nhiệm vụ tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, bắt đầu từ tháng 9 tới, trong khi đội U23 Việt Nam dự SEA Games 32, ASIAD 19.

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