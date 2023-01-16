Thất bại trước kình địch Thái Lan, tuyển Việt Nam không thể mang cup về để tri ân thầy Park

Đội tuyển Việt Nam đã không thể làm nên điều kỳ diệu trên đất Thái tại chung kết AFF Cup 2022.

Đúng 19h30 tối nay, trên sân khách, tuyển Việt Nam có trận tiếp Thái Lan tại chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với toàn đội bởi sau giải đấu này, thầy Park sẽ chính thức chia tay học trò sau 5 năm gắn bó.

Bởi vậy, các chiến binh áo đỏ rất mong muốn và sẽ nỗ lực hết sức rinh cúp vàng về tặng người thầy đáng kính, toàn thể Ban huấn luyện và người hâm mộ.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cả 2 đội đã ra sân với tinh thần thi đấu rất cao. Dù có nhiều cơ hội nhưng đội quân áo đỏ chưa thể chuyển chúng thành bàn thắng.

Và khi hiệp 1 diễn ra được 24 phút, Thái Lan đã dồn lên tấn công. Theo đó, đội chủ nhà lên bóng bên cánh trái. Lúc này, không có ai kèm Theerathon và Hùng Dũng về không kịp, tạo cơ hội cho cầu thủ này tung cú sút xa rất căng đánh bại Văn Lâm.

Tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan được duy trì cho đến cuối hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, trong tư thế phải ghi ít nhất 2 bàn mới có thể nâng cup trên đất Thái, tuyển Việt Nam dâng lên tấn công nhưng không thể vượt qua được hàng thủ đội bạn.

Sau 90 phút thi đấu chính thức, đội tuyển Việt Nam để thua Thái Lan với tỷ số tối thiểu 1-0.

Mặc dù đã nỗ lực thi đấu để giành chức vô địch tri ân thầy Park và đáp lại tấm lòng người hâm mộ nước nhà, nhưng các chiến binh sao vàng đã không thể vượt qua kình địch Thái Lan.

Đội trưởng tuyển Thái Lan khiêu khích HLV Park Hang-seo sau khi ghi bàn mở tỷ số Phía bên ngoài sân, HLV Park Hang Seo đã chỉ tay với vẻ mặt đầy tức giận trước sự khiêu khích của Theerathon.

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